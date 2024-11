Valami különös dolog folyik az elmegyógyintézetben

Az Oddity az év újabb slágere?

Nagyon úgy tűnik, hogy idén az ADS Service vállalta magára a nemes feladatot, hogy a legérdekesebb, legegyedibb és legizgalmasabb horrorfilmekkel (Amikor a gonosz leselkedik) vagy éppen horrornak álcázott szatírákkal (A szer) színesítse a tömegeknek szánt, többnyire átlagos filmekkel teli mozis kínálatot.

Mert itthon mindkét említettet ez a forgalmazó mutatta be, ahogy a Longlegs és most a Valami különös is az ADS gondozásban került moziba.

Az eredetileg Oddity című filmről már korábban is olvastam, hogy az év sikervárományosa, azonban kivártam, mert sejtettem előre a magyar forgalmazást.

Valami különös

Eleve szeretem az ír filmeket és horrorfilmeket (Elkülönítve, A gyermek, vagy éppen A sziget szellemei), ráadásul Damian Mc Carthy filmje, a Valami különös, annál a Shruddernél debütált, ahol például a Late Night with the Devil. Hozzáteszem, hogy annál sajnos nem is jobb. De szerencsére nem is rosszabb. A sötétebb, rejtélyes hangulata ugyanis alapvetően megvan a filmnek, a színészek átlagosak, de számomra valahogy a percek múlásával egyre szürreálisabb lett az egész, és nem a jó értelemben.