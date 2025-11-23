Nem mindennapi jelenetek Budapesten: tömegével álltak a defektet kapott autók a körúton

November 22-én este különös jelenetek játszódtak le a Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésénél: egy hirtelen megnyíló úthiba egymás után tette tönkre az arra haladó autók kerekeit – számolt be a Totalcar.

Egy TikTok-videó szerint legalább 14 jármű kapott defektet, a helyszínre érkező autómentő pedig „szokatlanul sok” sérült autóról számolt be.

A felvételeken látható, hogy a Lurdy ház közelében, közvetlenül a villamossínek mellett egy darab kitört az aszfaltból, a keletkező mély kátyú pedig sorra vágta ki az áthaladó járművek gumiabroncsait.