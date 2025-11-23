Ft
Mandiner Díj
autó Budapest Könyves Kálmán körút defekt baleset

Nem mindennapi jelenetek Budapesten: tömegével álltak a defektet kapott autók a körúton

2025. november 23. 21:40

Beszámolók szerint legalább 14 jármű kapott defektet.

2025. november 23. 21:40
null

November 22-én este különös jelenetek játszódtak le a Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésénél: egy hirtelen megnyíló úthiba egymás után tette tönkre az arra haladó autók kerekeit – számolt be a Totalcar.

Egy TikTok-videó szerint legalább 14 jármű kapott defektet, a helyszínre érkező autómentő pedig „szokatlanul sok” sérült autóról számolt be.

A felvételeken látható, hogy a Lurdy ház közelében, közvetlenül a villamossínek mellett egy darab kitört az aszfaltból, a keletkező mély kátyú pedig sorra vágta ki az áthaladó járművek gumiabroncsait.

A károsultakhoz a BKK forgalmi zavarelhárító egységei is kivonultak, sőt egy BKK-buszt is a helyszínre irányítottak, hogy az autósoknak ne a hóesésben kelljen várakozniuk a kárfelvételre.

Később a BKV sajtóosztálya elismerte, a balesetet az okozta, hogy a villamosvágányok melletti burkolat állapota az utóbbi időben jelentősen romlott. A közlemény szerint a kereszteződés alatt futó betonrétegek „elhasználódtak”, ezért a teljes csomópont komplex rekonstrukciójára lenne szükség. A társaság hangsúlyozta: a kereszteződést rendszeresen ellenőrzik és javítják, az elmúlt időszakban többször is aszfaltoztak rajta. 

A hideg, csapadékos idő azonban könnyen okozhat hirtelen úthibákat, ahogy az most is történt. 

A kátyút ideiglenesen, hideg aszfalttal azonnal helyrehozták.

A BKV elnézést kért az autósoktól, és jelezte: rendelkeznek olyan felelősségbiztosítással, amely fedezi az okozott károkat. A társaság tájékoztatása szerint a kárbejelentéshez minden szükséges segítséget megadtak a helyszínen.

@amautomentes Szombat esti káosz👀🙄🦉 #káosz #baleset #neked #nektek #foryou ♬ eredeti hang - Aporkaaa Megment🆘😇

Nyitókép: képernyőkép

hlaci83
•••
2025. november 23. 22:21 Szerkesztve
A faszszopó zsiráfgecit ki kéne rángatni a fülénél fogva és kereket cseréltetni vele az összes autón. Aztán a fizetétéséből levonni az okozott károkat!!! A kieső is időt is!!!! 10 percenként 2 atyai nagy pofon, hogy el ne felejtse, miért van ott!!!!! A bamba citromképű rongybatekert kurva anyját!!!!!
Válasz erre
7
0
optimista-2
2025. november 23. 22:02
Éedekes, Hiler bunkereinek betonrétegeti még most sem használódtak el. Sőt, van olyan hely, aminek lerombolását sem tudtak véghezvinni. Talán egy jó történész megtalálhatná a receptet.
Válasz erre
4
0
Bitrex®
2025. november 23. 21:45
Mártha Imrének nincsenek ilyen gondjai a meleg Floridában. Csak elkölti a pénzt, amit Geriék havonta utalnak neki.
Válasz erre
11
0
Kovács József
2025. november 23. 21:42
Akár karban is tarthatná Karácsony a fővárosi utakat a perverz prájd vonulás helyett.
Válasz erre
12
1
