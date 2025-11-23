Nem mindennapi jelenetek Budapesten: tömegével álltak a defektet kapott autók a körúton

Ez Karácsony Gergely ünnepi „ajándéka” a nyugdíjasoknak: elveszi az egyik legnépszerűbb kedvezményt
Az ünnepi időszakban nem lesz lehetőség az önkormányzati utalványok és a nyugdíjas kedvezmények felhasználására.
Beszámolók szerint legalább 14 jármű kapott defektet.
November 22-én este különös jelenetek játszódtak le a Könyves Kálmán körút – Mester utca kereszteződésénél: egy hirtelen megnyíló úthiba egymás után tette tönkre az arra haladó autók kerekeit – számolt be a Totalcar.
Egy TikTok-videó szerint legalább 14 jármű kapott defektet, a helyszínre érkező autómentő pedig „szokatlanul sok” sérült autóról számolt be.
A felvételeken látható, hogy a Lurdy ház közelében, közvetlenül a villamossínek mellett egy darab kitört az aszfaltból, a keletkező mély kátyú pedig sorra vágta ki az áthaladó járművek gumiabroncsait.
A károsultakhoz a BKK forgalmi zavarelhárító egységei is kivonultak, sőt egy BKK-buszt is a helyszínre irányítottak, hogy az autósoknak ne a hóesésben kelljen várakozniuk a kárfelvételre.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ünnepi időszakban nem lesz lehetőség az önkormányzati utalványok és a nyugdíjas kedvezmények felhasználására.
Később a BKV sajtóosztálya elismerte, a balesetet az okozta, hogy a villamosvágányok melletti burkolat állapota az utóbbi időben jelentősen romlott. A közlemény szerint a kereszteződés alatt futó betonrétegek „elhasználódtak”, ezért a teljes csomópont komplex rekonstrukciójára lenne szükség. A társaság hangsúlyozta: a kereszteződést rendszeresen ellenőrzik és javítják, az elmúlt időszakban többször is aszfaltoztak rajta.
A hideg, csapadékos idő azonban könnyen okozhat hirtelen úthibákat, ahogy az most is történt.
A kátyút ideiglenesen, hideg aszfalttal azonnal helyrehozták.
A BKV elnézést kért az autósoktól, és jelezte: rendelkeznek olyan felelősségbiztosítással, amely fedezi az okozott károkat. A társaság tájékoztatása szerint a kárbejelentéshez minden szükséges segítséget megadtak a helyszínen.
Nyitókép: képernyőkép