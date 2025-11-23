Ft
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben Lukács Fürdőben főváros BGYH nyugdíjas utalvány

Ez Karácsony Gergely ünnepi „ajándéka” a nyugdíjasoknak: elveszi az egyik legnépszerűbb kedvezményt

2025. november 23. 16:33

Az ünnepi időszakban nem lesz lehetőség az önkormányzati utalványok és a nyugdíjas kedvezmények felhasználására.

2025. november 23. 16:33
null

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) bejelentette, hogy az ünnepi időszakban, 2025. december 20. és 2026. január 6. között szünetelnek a nyugdíjas kedvezmények a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben – számolt be a Pénzcentrum.

A társaság indoklása szerint ebben az időszakban a fürdők jellemzően megtelnek, ezért nem tudják biztosítani a kedvezményes belépést.

A döntés főként a III. kerületi időseket érintheti érzékenyen, akik rendszeresen élnek az önkormányzat által nyújtott támogatással. A kerület hivatalos tájékoztatása szerint a kijelölt időszakban sem az önkormányzati utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem használhatók fel.

Ezt is ajánljuk a témában

A BGYH kiemelte: a korlátozás kizárólag ideiglenes, és csak a kiemelten forgalmas év végi napokra vonatkozik. Január 6-tól a megszokott kedvezmények ismét elérhetők lesznek. A társaság szerint a most elrendelt intézkedés a megelőzést szolgálja, és a vendégek biztonságát, valamint a szolgáltatások zökkenőmentes működését garantálja.

A kedvezmények felfüggesztése ugyanakkor csak erre a két létesítményre vonatkozik; a többi fürdőben továbbra is érvényben maradnak a nyugdíjas kedvezmények.

Nyitókép: Facebook / Lukács Gyógyfürdő és Uszoda

Obsitos Technikus
2025. november 23. 19:03
Pedig a III. kerületiek milyen hálás szavazóközönség..
zakar zoltán béla
2025. november 23. 18:59
Tüttő lovagol a fürdőben?
sagirdilsiz-2
2025. november 23. 17:57
Van a Lukácsban egy nem mindennapi ajándékozási lehetőség, ha valaki kifogyott volna az ötletekből lukacsfurdo.hu/privat-furdozes
csulak
2025. november 23. 17:33
BUTApest valasztott ! elevezek a baloldal ujabb "aldasat", nem kell busulni lesz ez sokkal rosszabb is Butapestieknek
