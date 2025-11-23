Ez Karácsony Gergely ünnepi „ajándéka” a nyugdíjasoknak: elveszi az egyik legnépszerűbb kedvezményt

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) bejelentette, hogy az ünnepi időszakban, 2025. december 20. és 2026. január 6. között szünetelnek a nyugdíjas kedvezmények a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben – számolt be a Pénzcentrum.

A társaság indoklása szerint ebben az időszakban a fürdők jellemzően megtelnek, ezért nem tudják biztosítani a kedvezményes belépést.

A döntés főként a III. kerületi időseket érintheti érzékenyen, akik rendszeresen élnek az önkormányzat által nyújtott támogatással. A kerület hivatalos tájékoztatása szerint a kijelölt időszakban sem az önkormányzati utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem használhatók fel.