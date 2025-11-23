Ez Karácsony Gergely ünnepi „ajándéka” a nyugdíjasoknak: elveszi az egyik legnépszerűbb kedvezményt

Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Az ünnepi időszakban nem lesz lehetőség az önkormányzati utalványok és a nyugdíjas kedvezmények felhasználására.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) bejelentette, hogy az ünnepi időszakban, 2025. december 20. és 2026. január 6. között szünetelnek a nyugdíjas kedvezmények a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdőben – számolt be a Pénzcentrum.
A társaság indoklása szerint ebben az időszakban a fürdők jellemzően megtelnek, ezért nem tudják biztosítani a kedvezményes belépést.
A döntés főként a III. kerületi időseket érintheti érzékenyen, akik rendszeresen élnek az önkormányzat által nyújtott támogatással. A kerület hivatalos tájékoztatása szerint a kijelölt időszakban sem az önkormányzati utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem használhatók fel.
A BGYH kiemelte: a korlátozás kizárólag ideiglenes, és csak a kiemelten forgalmas év végi napokra vonatkozik. Január 6-tól a megszokott kedvezmények ismét elérhetők lesznek. A társaság szerint a most elrendelt intézkedés a megelőzést szolgálja, és a vendégek biztonságát, valamint a szolgáltatások zökkenőmentes működését garantálja.
A kedvezmények felfüggesztése ugyanakkor csak erre a két létesítményre vonatkozik; a többi fürdőben továbbra is érvényben maradnak a nyugdíjas kedvezmények.
