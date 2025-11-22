Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző

Nem kellett sokat várni, máris elindultak a hatalmi harcok a tiszás jelöltek között: a II. kerületben nagy esélyesnek tartott LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, a nagy botrányt kavart Csipkejózsika című mesekönyv szerzője gyorsan céltáblára került.

A Roma Tagozat Civil Szervezet a közösségi oldalán sorolta, miért nem alkalmas jelölt Bódis Budapest 2. számú egyéni választókerületében, amely véleményük szerint „stratégiai kulcspont”. Helyette Borsós Gabriellát támogatják.