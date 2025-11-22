Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző

Zajlik a tiszás „kiszavazó show” – elképesztő arcok akadnak a jelöltek között (VIDEÓ)
„A magyar zászlóba bújtatatott jobboldalisá hétfőtől kezdve teljesen megbukott” – hívta fel a figyelmet a Patrióta videójában Bohár Dániel riporter.
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Nem kellett sokat várni, máris elindultak a hatalmi harcok a tiszás jelöltek között: a II. kerületben nagy esélyesnek tartott LMBTQ-aktivista Bódis Kriszta, a nagy botrányt kavart Csipkejózsika című mesekönyv szerzője gyorsan céltáblára került.
A Roma Tagozat Civil Szervezet a közösségi oldalán sorolta, miért nem alkalmas jelölt Bódis Budapest 2. számú egyéni választókerületében, amely véleményük szerint „stratégiai kulcspont”. Helyette Borsós Gabriellát támogatják.
„Csak olyan tiszás jelölt indulhat, aki ellen sem morális, sem politikai, sem pénzügyi támadást nem lehet érdemben megfogalmazni, és aki hitelesen képes megjeleníteni a kerület komplex identitását: a baloldali érzékenységet, a keresztény kulturális hagyományt, a család tiszteletét és a roma–magyar együttélésben szerzett tapasztalati tudást.
Ezeknek a követelményeknek azonban Bódis Kriszta nem felel meg.”
– fogalmazott Balogh Artúr politológus, a Tisza szakértője, majd így folytatta:
„Bódis Kriszta jelölése túl nagy kockázat a Tisza számára, és veszélyezteti a 60%-os győzelmi arány elérését. A kerület társadalmi és politikai szerkezetéhez más típusú jelöltre van szükség – olyanra, aki hiteles, beágyazott, tiszta hátterű, és képes a kerület sokszínű lakosságát valóban megszólítani a mi jelöltünk Borsós Gabriella”.
Ezt is ajánljuk a témában
„A magyar zászlóba bújtatatott jobboldalisá hétfőtől kezdve teljesen megbukott” – hívta fel a figyelmet a Patrióta videójában Bohár Dániel riporter.
Kapcsolódó vélemény
Aki itt képviselőjelölt-jelöltnek áll, az tudja, hogy a Tisza tagja az Európai Néppártnak, náluk pedig nincs pardon.
A baloldali politikai elemző, Nagy Attila Tibor rámutatott, Magyar Péter éppen ezt akarta elkerülni, hogy egymásnak essenek a tiszások, nem is
Na, ez érdekes... az egyik tiszás a másik ellen kampányol, holott Magyar Péter többször is határozottan kérte, hogy ilyenre ne kerüljön sor... Bódis Kriszta ellen házon belül kampányolni felér egy függelemsértéssel...
Nem vagyok biztos benne, hogy Balogh Artúr sokáig a Tisza szakértője fog maradni...” – figyelmeztetett az elemző.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába tagadják a baloldali összefonódást és hiába tesznek szájzárat a jelöltekre Magyar Péterék.
Fotó: Facebook/Bódis Kriszta