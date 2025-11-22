Szép új világ – lehullt a lepel a tiszás jelöltekről, megdöbbentő, meddig érnek a szálak (VIDEÓ)

– fogalmazott közösségi oldalán Menczer, aki a két „töltelékjelöltről”, Györe-Szűcs Sándorról és Dr. Sasi-Nagy Editről elmondta:

„Az úriember Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a hölgy meg Magyar Bálint alatt az Oktatási Minisztériumban. Az én körzetemben tehát Bujdosó Andreát indítja a Tisza és mellé tett két régi szadeszost. Milyen új világról beszélgetünk? A szadeszosok a szocik meg a DK-sok vannak ott tömegével”.