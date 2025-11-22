Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Tisza Magyar Péter baloldal

Szép új világ – lehullt a lepel a tiszás jelöltekről, megdöbbentő, meddig érnek a szálak (VIDEÓ)

2025. november 22. 12:04

Hiába tagadják a baloldali összefonódást és hiába tesznek szájzárat a jelöltekre Magyar Péterék.

2025. november 22. 12:04
null

„Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik. Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben” – fogalmazott Menczer Tamás, miután napvilágot látott, kikből választja ki ellenfelét az ellenzék.

Ezt is ajánljuk a témában

Közben már világossá vált a kormánypárt kommunikációs igazgatója számára, hogy egészen pontosan kik is a tiszás előjelöltek és milyen múlttal rendelkeznek. Hiába tagadják a baloldali, liberális előéletüket, hemzsegnek a jelöltek között a korábbi MSZP-s, SZDSZ-es emberek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

Erre még Kuncze Gábor is csettintene! A Tiszát megszállta az egykori SZDSZ a körzetemben”

– fogalmazott közösségi oldalán Menczer, aki a két „töltelékjelöltről”, Györe-Szűcs Sándorról és Dr. Sasi-Nagy Editről elmondta:

„Az úriember Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a hölgy meg Magyar Bálint alatt az Oktatási Minisztériumban. Az én körzetemben tehát Bujdosó Andreát indítja a Tisza és mellé tett két régi szadeszost. Milyen új világról beszélgetünk? A szadeszosok a szocik meg a DK-sok vannak ott tömegével”.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 22. 13:16
Ez a kishitler, a zsebpiszok. Anyuci a szakdolgozatat írta. A marosan-utód, a gyava, kytaton pszichopata.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. november 22. 12:50
Z. Zelenszkíjt poloskát kilőni a zűrbe!!! 💯❗👍
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. november 22. 12:44
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke egy obszcén,intrikus, ganyé politikus. Semmire sem alkalmas!
Válasz erre
5
0
neszteklipschik
2025. november 22. 12:36
#végevankicsi
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!