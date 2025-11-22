Szép új világ – lehullt a lepel a tiszás jelöltekről, megdöbbentő, meddig érnek a szálak (VIDEÓ)

Hemzsegnek a SZDSZ-esek a Tiszában: csúnyán lebuktak Magyar Péter jelöltjei
Szép csendben visszasettenkedne az SZDSZ és az MSZP.
Hiába tagadják a baloldali összefonódást és hiába tesznek szájzárat a jelöltekre Magyar Péterék.
„Tudtam, hogy Magyar Péternek nem lesz bátorsága ellenem kiállni – ilyenek a budai úrifiúk – sejthető volt, hogy megint egy nő szoknyája mögé bújik. Bujdosó Andrea mellett még két jelöltet a Tisza falból, kamuból elindít az előválasztáson – a demokrácia nagy dicsőségére – de ez nem számít. Bujdosó Andrea a Tisza jelöltje, akit még egyszer tisztelettel köszöntök a versenyben” – fogalmazott Menczer Tamás, miután napvilágot látott, kikből választja ki ellenfelét az ellenzék.
Ezt is ajánljuk a témában
Szép csendben visszasettenkedne az SZDSZ és az MSZP.
Közben már világossá vált a kormánypárt kommunikációs igazgatója számára, hogy egészen pontosan kik is a tiszás előjelöltek és milyen múlttal rendelkeznek. Hiába tagadják a baloldali, liberális előéletüket, hemzsegnek a jelöltek között a korábbi MSZP-s, SZDSZ-es emberek.
Erre még Kuncze Gábor is csettintene! A Tiszát megszállta az egykori SZDSZ a körzetemben”
– fogalmazott közösségi oldalán Menczer, aki a két „töltelékjelöltről”, Györe-Szűcs Sándorról és Dr. Sasi-Nagy Editről elmondta:
„Az úriember Kuncze Gábor alatt dolgozott a Belügyminisztériumban, a hölgy meg Magyar Bálint alatt az Oktatási Minisztériumban. Az én körzetemben tehát Bujdosó Andreát indítja a Tisza és mellé tett két régi szadeszost. Milyen új világról beszélgetünk? A szadeszosok a szocik meg a DK-sok vannak ott tömegével”.
Ezt is ajánljuk a témában
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila