Hemzsegnek a SZDSZ-esek a Tiszában: csúnyán lebuktak Magyar Péter jelöltjei

A Tisza Párt a budapesti frakcióvezető, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja a képviselőjelölt választáson a Pest 03 számú egyéni választókerületben – írja az Origo az Ellenpontra hivatkozva.

Györe-Szűcs Sándor a bemutatkozása szerint 60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő, aki – mint az archív tudósításokból kiderül – az MSZP-s és SZDSZ-es holdudvarából érkezett: