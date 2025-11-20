Hemzsegnek a SZDSZ-esek a Tiszában: csúnyán lebuktak Magyar Péter jelöltjei

Kommunista árnyék vetül a Tisza Pártra: az MSZMP és az MSZP emberei bukkantak fel a háttérben
MSZMP-s párttitkár és szocialista pénztárnok a Tisza Párt jelöltjei mögött.
Szép csendben visszasettenkedne az SZDSZ és az MSZP.
A Tisza Párt a budapesti frakcióvezető, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja a képviselőjelölt választáson a Pest 03 számú egyéni választókerületben – írja az Origo az Ellenpontra hivatkozva.
Györe-Szűcs Sándor a bemutatkozása szerint 60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő, aki – mint az archív tudósításokból kiderül – az MSZP-s és SZDSZ-es holdudvarából érkezett:
1995-ben ugyanis a Belügyminisztériumban dolgozott, mikor a kormányfő Horn Gyula, a belügyminiszter pedig Kuncze Gábor volt.
A másik jelölt, Sasi-Nagy Edit a Gyurcsány-kormányok idején, 2006-ban annál a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. nevű, állami tulajdonú alapítványnál volt ügyvezető titkársági vezető, melyet az akkor az SZDSZ-es Magyar Bálint irányítása alatt üzemelő Oktatási Minisztérium hozott létre. A szervezet a korabeli hírek szerint elsősorban a közpénzek elszívására koncentrált: csak a bérekre 400 milliót költöttek évente.
Az Ellenpont emlékeztetett, hogy a Tisza egészségügyi szakértője, Túri Péter, továbbá adóügyi szakembere, Kármán András is az SZDSZ híveinek sorát erősítették.
A Tisza Párt az óbaloldal pénzügyi erőforrásai mellett annak személyi állományát is igénybe veszi: a bukott baloldali pártok elsővonalas képviselői helyett azonban most a háttéremberek kirakatba állításával próbálják meg átverni a választókat
– idézi az Origo az Ellenpont elemzésének következtetését.
Magyar Péter nagy nehezen összeállított képviselőjelölt-jelöltjei és a szocialista baloldal közötti félreérthetetlen kapcsolatról korábban megírtuk, hogy az MSZMP-s párttitkár és az MSZP volt pénztárnoka is felsejlik a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
MSZMP-s párttitkár és szocialista pénztárnok a Tisza Párt jelöltjei mögött.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP