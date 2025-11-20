Ft
Tisza Párt szocialisták jelölt SZDSZ

Hemzsegnek a SZDSZ-esek a Tiszában: csúnyán lebuktak Magyar Péter jelöltjei

2025. november 20. 10:27

Szép csendben visszasettenkedne az SZDSZ és az MSZP.

2025. november 20. 10:27
null

A Tisza Párt a budapesti frakcióvezető, Bujdosó Andrea mellett Györe-Szűcs Sándort és Sasi-Nagy Editet indítja a képviselőjelölt választáson a Pest 03 számú egyéni választókerületben – írja az Origo az Ellenpontra hivatkozva.

Györe-Szűcs Sándor a bemutatkozása szerint 60 éves projektvezető, szoftverfejlesztő és államigazgatás-informatikai szakértő, aki – mint az archív tudósításokból kiderül – az MSZP-s és SZDSZ-es holdudvarából érkezett:

1995-ben ugyanis a Belügyminisztériumban dolgozott, mikor a kormányfő Horn Gyula, a belügyminiszter pedig Kuncze Gábor volt.

A másik jelölt, Sasi-Nagy Edit a Gyurcsány-kormányok idején, 2006-ban annál a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. nevű, állami tulajdonú alapítványnál volt ügyvezető titkársági vezető, melyet az akkor az SZDSZ-es Magyar Bálint irányítása alatt üzemelő Oktatási Minisztérium hozott létre. A szervezet a korabeli hírek szerint elsősorban a közpénzek elszívására koncentrált: csak a bérekre 400 milliót költöttek évente.

Az Ellenpont emlékeztetett, hogy a Tisza egészségügyi szakértője, Túri Péter, továbbá adóügyi szakembere, Kármán András is az SZDSZ híveinek sorát erősítették.

A Tisza Párt az óbaloldal pénzügyi erőforrásai mellett annak személyi állományát is igénybe veszi: a bukott baloldali pártok elsővonalas képviselői helyett azonban most a háttéremberek kirakatba állításával próbálják meg átverni a választókat

– idézi az Origo az Ellenpont elemzésének következtetését.

Magyar Péter nagy nehezen összeállított képviselőjelölt-jelöltjei és a szocialista baloldal közötti félreérthetetlen kapcsolatról korábban megírtuk, hogy az MSZMP-s párttitkár és az MSZP volt pénztárnoka is felsejlik a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

cukigomboc
2025. november 20. 19:24
"elsősorban a közpénzek elszívására koncentrált: csak a bérekre 400 milliót költöttek évente" Szuverenitásvédelmi Hivatal: 6 milliárd / év
Hopszjuliska
2025. november 20. 17:46
Nincs új a nap alatt! Épeszű ember ezt tudta már eddig is!
csulak
2025. november 20. 14:37
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Chekke-Faint
2025. november 20. 13:50
Tehát a hír igaz, nem jobboldali párt. Bár aki ezt elhitta ennak mindegy...DDD
