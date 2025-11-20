Kommunista árnyék vetül a Tisza Pártra: az MSZMP és az MSZP emberei bukkantak fel a háttérben

A Pécs Aktuál arról ír, hogy MSZMP-s párttitkár és az MSZP volt pénztárnoka is felsejlik a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött. A lap azt vette észre a 3 tiszás jelölt neveit böngészve, hogy a vélhetően vesztesnek szánt, teljesen ismeretlen „ballasztok”, vagy „kamu jelöltek” mellett (akikről gyakorlatilag semmi közéletileg fontosat nem találni az interneten)

az ismertebb indulók mögött ott vannak a Kommunista Állampárt, az MSZMP, illetve az MSZP nagy öregjei.

Ugyanis Pécsen, a Baranya 1 választókerületben a legesélyesebb induló Ruzsa Diána neve ismerős lehet sokaknak, mivel az ő testvére Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági alpolgármestere, akit a városi közbeszéd – Péterffy Attila kampánycsapatának oszlopos tagja, volt szövegírója is – egyértelműen az MSZP-vel és Puch Lászlóval kötött össze nyilvánosan is.