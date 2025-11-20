Ft
Kommunista árnyék vetül a Tisza Pártra: az MSZMP és az MSZP emberei bukkantak fel a háttérben

2025. november 20. 09:43

MSZMP-s párttitkár és szocialista pénztárnok a Tisza Párt jelöltjei mögött.

2025. november 20. 09:43
A Pécs Aktuál arról ír, hogy MSZMP-s párttitkár és az MSZP volt pénztárnoka is felsejlik a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött. A lap azt vette észre a 3 tiszás jelölt neveit böngészve, hogy a vélhetően vesztesnek szánt, teljesen ismeretlen „ballasztok”, vagy „kamu jelöltek” mellett (akikről gyakorlatilag semmi közéletileg fontosat nem találni az interneten)

az ismertebb indulók mögött ott vannak a Kommunista Állampárt, az MSZMP, illetve az MSZP nagy öregjei.

Ugyanis Pécsen, a Baranya 1 választókerületben a legesélyesebb induló Ruzsa Diána neve ismerős lehet sokaknak, mivel az ő testvére Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági alpolgármestere, akit a városi közbeszéd – Péterffy Attila kampánycsapatának oszlopos tagja, volt szövegírója is – egyértelműen az MSZP-vel és Puch Lászlóval kötött össze nyilvánosan is.

Később Ruzsa Csabát, az MSZP-s Tóth Bertalan az EKF élére is kineveztette.

Ruzsa Diána édesapját (Ruzsa Csabát) pedig „orvosbáróként” tartják számon, mindemellett pedig kommunista lehetett, 

ugyanis KISZ-esből az orvosegyetem párttitkára lett. 

Baranya 3-ban pedig a VAN (Változást Akarók Nemzedéke) színeiben Mohácson politizáló Rózsahegyi Áron tűnik a legesélyesebb Tisza-jelöltnek – a VAN viszont az MSZP-s Puch Lászlóhoz kötődik. 

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

obi-wankenobi
2025. november 20. 20:56
Van, amikor nem egyértelmű, hova kella ppozitív voksot tenni Nekem tetszik a cikk azért, mert fényt vet a komunista gyökerekre, ezzel pedig a felfedi a tisza hiteltelenségét. Minden elismerésem a a hiteles 1973-as újságcikkért.
belbuda
2025. november 20. 17:36
Bezzeg a fideszben….😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Szerintem
2025. november 20. 14:13
Ki mások gyűlnének oda? Gyurcsánytól megörököltek a tiszafostos "szakértői", ugyanazokkal a hangoztatott céljaikkal, szándékaikkal, amivel államcsődös nyomorba döntötték az országot Gyurcsány alatt. Onnan örökölte meg a szavazóbázisát is. Nincs ezen mit csodálkozni.
Szerintem
2025. november 20. 14:10
Világ röheje a balfaszok, hogy akkor most a fideszt próbálják meg kommunistázni. Mégse fidesz szavazók, mert tudják is jól, hogy hol találják a valóban vérkommunista elvtársaikat.
