Kommunista árnyék vetül a Tisza Pártra: az MSZMP és az MSZP emberei bukkantak fel a háttérben

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
MSZMP-s párttitkár és szocialista pénztárnok a Tisza Párt jelöltjei mögött.
A Pécs Aktuál arról ír, hogy MSZMP-s párttitkár és az MSZP volt pénztárnoka is felsejlik a Tisza Párt baranyai, pécsi jelöltjei mögött. A lap azt vette észre a 3 tiszás jelölt neveit böngészve, hogy a vélhetően vesztesnek szánt, teljesen ismeretlen „ballasztok”, vagy „kamu jelöltek” mellett (akikről gyakorlatilag semmi közéletileg fontosat nem találni az interneten)
az ismertebb indulók mögött ott vannak a Kommunista Állampárt, az MSZMP, illetve az MSZP nagy öregjei.
Ugyanis Pécsen, a Baranya 1 választókerületben a legesélyesebb induló Ruzsa Diána neve ismerős lehet sokaknak, mivel az ő testvére Ruzsa Csaba, Pécs gazdasági alpolgármestere, akit a városi közbeszéd – Péterffy Attila kampánycsapatának oszlopos tagja, volt szövegírója is – egyértelműen az MSZP-vel és Puch Lászlóval kötött össze nyilvánosan is.
Később Ruzsa Csabát, az MSZP-s Tóth Bertalan az EKF élére is kineveztette.
Ruzsa Diána édesapját (Ruzsa Csabát) pedig „orvosbáróként” tartják számon, mindemellett pedig kommunista lehetett,
ugyanis KISZ-esből az orvosegyetem párttitkára lett.
Baranya 3-ban pedig a VAN (Változást Akarók Nemzedéke) színeiben Mohácson politizáló Rózsahegyi Áron tűnik a legesélyesebb Tisza-jelöltnek – a VAN viszont az MSZP-s Puch Lászlóhoz kötődik.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP