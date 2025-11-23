Ft
magyar válogatott labdarúgás DÁRDAI BENCE Wolfsburg Bundesliga

Rossz hírek Németországból: műteni kell a magyar válogatott játékost

2025. november 23. 19:11

Dárdai Pál legkisebb fiának térdét műteni kell. A Wolfsburgban futballozó Dárdai Bencére hosszabb kihagyás vár.

2025. november 23. 19:11
null

Térdműtét és hosszabb kihagyás vár Dárdai Bencére, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő WfL Wolfsburg magyar középpályására. A klub vasárnapi közleménye szerint a 19 éves játékos sérülése miatt már a legutóbbi két bajnokin sem lehetett a keret tagja, most pedig eldőlt, kés alá kell feküdnie.

Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal játékos számára, mint Bence. Támogatni fogjuk őt mindenben

– nyilatkozta Peter Christiansen sportigazgató.

A háromszoros magyar válogatott futballista ebben az idényben egy bajnoki és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget.

(MTI)

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

 

vakiki
2025. november 23. 19:25
Gyógyulj meg gyorsan, Bence!
