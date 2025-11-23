Rossz hírek Németországból: műteni kell a magyar válogatott játékost

Térdműtét és hosszabb kihagyás vár Dárdai Bencére, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő WfL Wolfsburg magyar középpályására. A klub vasárnapi közleménye szerint a 19 éves játékos sérülése miatt már a legutóbbi két bajnokin sem lehetett a keret tagja, most pedig eldőlt, kés alá kell feküdnie.

Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal játékos számára, mint Bence. Támogatni fogjuk őt mindenben

– nyilatkozta Peter Christiansen sportigazgató.