Rossz hírek Németországból: műteni kell a magyar válogatott játékost

Búcsúzóul beszólt az Újpestnek a távozó légiós: „Az elmúlt húsz nap karrierem legrosszabbja volt”
„Valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat.”
Dárdai Pál legkisebb fiának térdét műteni kell. A Wolfsburgban futballozó Dárdai Bencére hosszabb kihagyás vár.
Térdműtét és hosszabb kihagyás vár Dárdai Bencére, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő WfL Wolfsburg magyar középpályására. A klub vasárnapi közleménye szerint a 19 éves játékos sérülése miatt már a legutóbbi két bajnokin sem lehetett a keret tagja, most pedig eldőlt, kés alá kell feküdnie.
Ez nem könnyű helyzet, különösen egy olyan fiatal játékos számára, mint Bence. Támogatni fogjuk őt mindenben
– nyilatkozta Peter Christiansen sportigazgató.
A háromszoros magyar válogatott futballista ebben az idényben egy bajnoki és két kupamérkőzésen kapott lehetőséget.
(MTI)
Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP