Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
Peti nem vergődik, hanem süt, mert ez nyilván nem vergődés.
„Magyar Péter szerint a Fidesznek nincsenek jelöltjei és nincsen programja. Ezért van ideje sütni a családjának.
Úristen, te idióta, szánalmas majom…
Egyébként, Peti. Ez a szerető család most is itt van veled a szobában?
Én k*rva jól főzök, ennek alapján meg szerintem ez színjáték.. de mindegy… nyilván hivatkozik a hagyományokra, nagymama, meg család, meg szeretet… csupa olyan dolog, ami az ő életében nincs meg, és ha rajta múlna, akkor a magyarok életéből is gyorsan eltűnne.
Amúgy, vajon mennyi idő volt ezt a képet beállítani: fények, haj, a megfelelő almák?
Jó, értjük, ha sz*rban vagy, akkor tegyél ki valami sütős, cicás képet, aztán újra lesznek szavazóid.
Ez ám a program.
Szóval amúgy a Peti kétségbeesésében elfelejtette azt az információt átadni a szektának, hogy amúgy 15 éve zsinórban kormányozza az országot a Fidesz, tehát nem ők azok, akiknek most nagyon gyorsan jelölteket kellene állítani, meg programot kellene hirdetni.
Az a rendkívül unikális teljesítmény, hogy a korpás kis hajacskáját hogyan fazoníroztatja, viszonylag keveset árul el a kormányzóképességéről.
A fideszes politikusokat ismerjük, a program pedig adott, de lehet, hogy magát nézegette a tükörben, meg piált az elmúlt időszakban, ezért erről lemaradt.
Valamiért a szekta egyébként átvette a »vergődés« szót, folyton ezt kapom az oldalamra, hogy mi vergődünk.
De szerencsére Peti nem vergődik, hanem süt, mert ez nyilván nem vergődés. De akkor mi?
Mindegy, majd megkérdezzük a Tisza sajtóosztályát. Ők mindent is tudnak az életről.”
Nyitókép: képernyőkép