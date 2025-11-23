Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt program Magyar Péter Fidesz jelölt

Ha sz*rban vagy, akkor tegyél ki valami sütős, cicás képet, aztán újra lesznek szavazóid

2025. november 23. 22:49

Peti nem vergődik, hanem süt, mert ez nyilván nem vergődés.

2025. november 23. 22:49
Magyar Péter bejelenti az egyéni körzetek három-három jelölt-jelöltjét 2025. november 17. hétfő este
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Facebook

„Magyar Péter szerint a Fidesznek nincsenek jelöltjei és nincsen programja. Ezért van ideje sütni a családjának. 

Úristen, te idióta, szánalmas majom…

Egyébként, Peti. Ez a szerető család most is itt van veled a szobában? 

Én k*rva jól főzök, ennek alapján meg szerintem ez színjáték.. de mindegy… nyilván hivatkozik a hagyományokra, nagymama, meg család, meg szeretet… csupa olyan dolog, ami az ő életében nincs meg, és ha rajta múlna, akkor a magyarok életéből is gyorsan eltűnne. 

Amúgy, vajon mennyi idő volt ezt a képet beállítani: fények, haj, a megfelelő almák? 

Jó, értjük, ha sz*rban vagy, akkor tegyél ki valami sütős, cicás képet, aztán újra lesznek szavazóid.

Ez ám a program.

Szóval amúgy a Peti kétségbeesésében elfelejtette azt az információt átadni a szektának, hogy amúgy 15 éve zsinórban kormányozza az országot a Fidesz, tehát nem ők azok, akiknek most nagyon gyorsan jelölteket kellene állítani, meg programot kellene hirdetni. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

Ez a nárcisztikus ripacs most azzal dicsekszik a Facebookon, hogy a hajvágásáról szóló videót már 3 millióan látták

Az a rendkívül unikális teljesítmény, hogy a korpás kis hajacskáját hogyan fazoníroztatja, viszonylag keveset árul el a kormányzóképességéről.

A fideszes politikusokat ismerjük, a program pedig adott, de lehet, hogy magát nézegette a tükörben, meg piált az elmúlt időszakban, ezért erről lemaradt.

Valamiért a szekta egyébként átvette a »vergődés« szót, folyton ezt kapom az oldalamra, hogy mi vergődünk.

De szerencsére Peti nem vergődik, hanem süt, mert ez nyilván nem vergődés. De akkor mi? 

Mindegy, majd megkérdezzük a Tisza sajtóosztályát. Ők mindent is tudnak az életről.”

Nyitókép: képernyőkép

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

langyostiszasok
2025. november 24. 00:36
Jól fogsz majd mutatni a Parlamentben szépöcsém... parlamenti díszköcsögnek !
0
0
vismajor
2025. november 23. 23:35
Helyes irány, a jövő évi bukta után, rárepülhet a pék, cukrász vonalra....ha már a miniszterelnöki ambícióiról letaszítja majd a rögvalóság. Gyakoroljon szorgalmasan, szar süteményekkel nem lehet milliókat kaszálni ☝️.
4
0
lemez
2025. november 23. 23:12
Süti a programját.Almás pite.De ki eszi meg?
2
0
states-2
2025. november 23. 23:10
Úgy látszik, ez beakadt a komcsiknál, hogy amikor bukóban vannak, akkor jönnek a kutyák, macskák, fakanalak, stb. mint ennél a szánalmas pszichopata seggfejnél is.
3
0
