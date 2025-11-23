Ft
Rónai Egon Magyar Péter Orbán Viktor

Ez a nárcisztikus ripacs most azzal dicsekszik a Facebookon, hogy a hajvágásáról szóló videót már 3 millióan látták

2025. november 23. 15:48

Az a rendkívül unikális teljesítmény, hogy a korpás kis hajacskáját hogyan fazoníroztatja, viszonylag keveset árul el a kormányzóképességéről.

2025. november 23. 15:48
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Ez a nárcisztikus ripacs most azzal dicsekszik a Facebookon, hogy a hajvágásáról szóló videót már 3 millióan látták, míg a Rónai Egon által készített interjút Orbán Viktorral »csak« 1 millióan. Ez ám a színvonal! Nem bábozná el valamelyik Tisza-közeli agysebész ennek az izzadva igyekvő, komplexushalmaznak, hogy nem frizura modellt, hanem államférfit, miniszterelnököt választ az ország 2026-ban?

S az a rendkívül unikális teljesítmény, hogy a korpás kis hajacskáját hogyan fazoníroztatja, viszonylag keveset árul el a kormányzóképességéről, míg az Orbán Viktorral készült, politikafilozófiai mélységű beszélgetés annál egy hajszálnyival többet.

De ha már méricskéli a dolgokat a méregzsák, javaslom, hogy almát az almával, és ne a vízisiklóval hasonlítsa össze! Segítek:

Íme, a Mérleg Rónai Egonnal című műsor nézettsége:
Mérleg – Vendég: Orbán Viktor      1 millió (10 nap után)
Mérleg – Vendég: Magyar Péter     290 ezer (1 hónap után)

Szívesen!”

Nyitókép: Facebook / Rákay Philip

