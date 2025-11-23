Ft
11. 24.
hétfő
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
böde dániel Bodor Boldizsár Bognár György Újpest FC Paksi FC NB I

„Hatot kellett volna kapnunk” – az Újpest bravúrgyőzelmének a Fradi is örülhet (VIDEÓ)

2025. november 23. 19:01

Az Újpest kihagyott egy büntetőt, de meglepetésre még így is kétgólos győzelmet aratott a forduló előtt éllovas Paks otthonában a labdarúgó NB I 14. körének vasárnapi játéknapján.

2025. november 23. 19:01
null

Az első negyedóra tapogatózó játékkal telt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A paksiak enyhe fölényben voltak, de csak egy lesgólig jutottak, míg a másik oldalon távoli lövésekkel próbálkoztak a vendégek. Az Újpest némi meglepetésre szerezte meg a vezetést a félidő derekán Aljosa Matko találatával (0–1), majd a gól után lendületben maradt és sorra vezette a támadásokat.

 

A gólpasszt adó Horváth Krisztofer a folytatásban is remek labdákkal szolgálta ki társait, de előbb Tajti, majd Beridze is hibázott nagy helyzetben. A házigazdák sokszor labdát vesztettek az ellenfél térfelén, és ezt követően szellősen védekeztek, ennek következtében később Beridze előtt ismét kecsegtető lehetőség adódott, megduplázhatta volna csapata előnyét, de Kovácsik ezúttal is védett. A játékrészt Vécsei távoli lövése zárta le, a hazai támadójátékról mindent elmond, hogy Banai Dávid ekkor – a 45+2. percben – kényszerült először védeni.

A szünet után szinte azonnal büntetőhöz jutottak a lila-fehérek, miután Kovácsik a tizenhatoson belül elhúzta a kilépő Beridze lábát. A tizenegyeshez maga a sértett állt oda, de nem tudott túljárni a remek formában védő paksi hálóőr eszén, aki kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát.

 

Bár a házigazdák megpróbáltak a korábbiaknál hatékonyabban támadni, egy újabb labdavesztés után újra az Újpest került helyzetbe, amit Tajti ezúttal egy 17 méteres, jobblábas lövéssel ki is használt (0–2).

 

A kétgólos hátrányra újabb cserékkel reagált Bognár György vezetőedző, a Paks azonban Böde közeli fejesét leszámítva nem igazán tudott veszélyeztetni. A vendégek gyors kontrákkal próbálták végleg eldönteni a három pont sorsát, és a 75. percben siker koronázta igyekezetüket: a harmadik gólpasszát jegyző Horváth Krisztofer a szlovén Matko elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát, duplázásával pedig biztossá tette csapata győzelmét (0–3). Böde Dániel ugyan a hajrában még szépített, de ez érdemben már nem befolyásolta a végeredményt (1–3).

 

 

Az egész mérkőzés az Újpesté volt. A számszerű eredménnyel elégedettek lehetünk, mert hatot kellett volna kapnunk

– mondta a meccs után Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak. – Az első perctől kezdve nem tudtuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, nagyon-nagyon rossz egyéni teljesítményeink voltak. Nem volt egy játékos sem a pályán, aki egy kis pluszt hozzá tudott volna tenni. Rossz napot fogtunk ki, nagyon rosszul játszottunk, megérdemelten nyert az Újpest.”

 

A kupagyőztes tolnai együttes – amely így a második helyre szorult a tabellán, és a vesztett pontok tekintetében megint nem áll jobban a címvédő Ferencvárosnál – a mostani idényben először kapott ki saját közönsége előtt. 

A fővárosiakat az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar utódjaként Bodor Boldizsár irányította megbízott vezetőedzőként.

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Paksi FC–Újpest 1–3 (Böde 84., ill. Matko 23., 75., Tajti 57.)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0 (Babos 25., Tamás M., 46., Acolatse 67. – 11-esből, A. Keita 77.)

A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA

  1. Debreceni vsc 25 pont
  2. Paks 24
  3. ferencváros 22 (13 mérkőzés)
  4. puskás akadémia 22
  5. mtk 20
  6. kisvárda 20 (13)
  7. eto fc 20 (13)

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

A mérkőzés összefoglalója

 

Kar-6-Alom
2025. november 23. 22:40
Nem furcsa, hogy az egyik kiesőjelölt Nyíregyháza megveri a Fradit a saját pályáján, majd a másik kiesőjelölt Újpest győz a Paks otthonában? Persze lehet, hogy megtáltosodtak...
vakiki
2025. november 23. 19:23
Na, jól van. Valami éledezést mutat az Újpest.( mondom ezt Fradi drukkerként) Jó lenne már izgalmas bajnokság.
zakar zoltán béla
2025. november 23. 19:06
Sőt a bírónak is, aki nem zavarta le a pályáról Fiolát, aki megérdemelte volna!
cirmos
2025. november 23. 19:05
új csillag az égen! amint szíjjártó lett a főnök, 50 milliárdos állami támogatást kapott az újpest szponzora. hát így kerül bele a közpénz a fociba.
