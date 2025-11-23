„Hatot kellett volna kapnunk” – az Újpest bravúrgyőzelmének a Fradi is örülhet (VIDEÓ)

Búcsúzóul beszólt az Újpestnek a távozó légiós: „Az elmúlt húsz nap karrierem legrosszabbja volt”
„Valaki a klubnál elvette tőlem a kemény munkámmal kiérdemelt pozíciómat.”
Az Újpest kihagyott egy büntetőt, de meglepetésre még így is kétgólos győzelmet aratott a forduló előtt éllovas Paks otthonában a labdarúgó NB I 14. körének vasárnapi játéknapján.
Az első negyedóra tapogatózó játékkal telt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A paksiak enyhe fölényben voltak, de csak egy lesgólig jutottak, míg a másik oldalon távoli lövésekkel próbálkoztak a vendégek. Az Újpest némi meglepetésre szerezte meg a vezetést a félidő derekán Aljosa Matko találatával (0–1), majd a gól után lendületben maradt és sorra vezette a támadásokat.
A gólpasszt adó Horváth Krisztofer a folytatásban is remek labdákkal szolgálta ki társait, de előbb Tajti, majd Beridze is hibázott nagy helyzetben. A házigazdák sokszor labdát vesztettek az ellenfél térfelén, és ezt követően szellősen védekeztek, ennek következtében később Beridze előtt ismét kecsegtető lehetőség adódott, megduplázhatta volna csapata előnyét, de Kovácsik ezúttal is védett. A játékrészt Vécsei távoli lövése zárta le, a hazai támadójátékról mindent elmond, hogy Banai Dávid ekkor – a 45+2. percben – kényszerült először védeni.
A szünet után szinte azonnal büntetőhöz jutottak a lila-fehérek, miután Kovácsik a tizenhatoson belül elhúzta a kilépő Beridze lábát. A tizenegyeshez maga a sértett állt oda, de nem tudott túljárni a remek formában védő paksi hálóőr eszén, aki kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát.
Bár a házigazdák megpróbáltak a korábbiaknál hatékonyabban támadni, egy újabb labdavesztés után újra az Újpest került helyzetbe, amit Tajti ezúttal egy 17 méteres, jobblábas lövéssel ki is használt (0–2).
A kétgólos hátrányra újabb cserékkel reagált Bognár György vezetőedző, a Paks azonban Böde közeli fejesét leszámítva nem igazán tudott veszélyeztetni. A vendégek gyors kontrákkal próbálták végleg eldönteni a három pont sorsát, és a 75. percben siker koronázta igyekezetüket: a harmadik gólpasszát jegyző Horváth Krisztofer a szlovén Matko elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát, duplázásával pedig biztossá tette csapata győzelmét (0–3). Böde Dániel ugyan a hajrában még szépített, de ez érdemben már nem befolyásolta a végeredményt (1–3).
Az egész mérkőzés az Újpesté volt. A számszerű eredménnyel elégedettek lehetünk, mert hatot kellett volna kapnunk
– mondta a meccs után Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak. – Az első perctől kezdve nem tudtuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, nagyon-nagyon rossz egyéni teljesítményeink voltak. Nem volt egy játékos sem a pályán, aki egy kis pluszt hozzá tudott volna tenni. Rossz napot fogtunk ki, nagyon rosszul játszottunk, megérdemelten nyert az Újpest.”
A kupagyőztes tolnai együttes – amely így a második helyre szorult a tabellán, és a vesztett pontok tekintetében megint nem áll jobban a címvédő Ferencvárosnál – a mostani idényben először kapott ki saját közönsége előtt.
A fővárosiakat az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar utódjaként Bodor Boldizsár irányította megbízott vezetőedzőként.
LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Paksi FC–Újpest 1–3 (Böde 84., ill. Matko 23., 75., Tajti 57.)
Diósgyőri VTK–MTK Budapest 4–0 (Babos 25., Tamás M., 46., Acolatse 67. – 11-esből, A. Keita 77.)
A BAJNOKSÁG ÉLCSOPORTJA
