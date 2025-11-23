„Hatot kellett volna kapnunk” – az Újpest bravúrgyőzelmének a Fradi is örülhet (VIDEÓ)

A gólpasszt adó Horváth Krisztofer a folytatásban is remek labdákkal szolgálta ki társait, de előbb Tajti, majd Beridze is hibázott nagy helyzetben. A házigazdák sokszor labdát vesztettek az ellenfél térfelén, és ezt követően szellősen védekeztek, ennek következtében később Beridze előtt ismét kecsegtető lehetőség adódott, megduplázhatta volna csapata előnyét, de Kovácsik ezúttal is védett. A játékrészt Vécsei távoli lövése zárta le, a hazai támadójátékról mindent elmond, hogy Banai Dávid ekkor – a 45+2. percben – kényszerült először védeni.

A szünet után szinte azonnal büntetőhöz jutottak a lila-fehérek, miután Kovácsik a tizenhatoson belül elhúzta a kilépő Beridze lábát. A tizenegyeshez maga a sértett állt oda, de nem tudott túljárni a remek formában védő paksi hálóőr eszén, aki kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát.