Cinefonic: Ben Hurtól a Passióig – a legnagyobb filmzenék élőben

Ben Hurtól a Passióig

Az azért elég erőteljes kezdés, ahogy felcsendül Rózsa Miklós szerzeménye, a nemrég a 65. születésnapját ünneplő Ben Hur zenéje, miközben a kivetítőn Charlton Heston űzi, hajtja a lovak húzta fogatot. Ez igazi klasszikus filmzene, nagyszabású nagyzenekari részekkel, rézfúvósokkal. Az a zene, amit ha csak egyszer hallott valaki, akár 30 évvel ezelőtt, akkor is felismeri. De még Rózsa Miklósnál és a Ben Hurnál leragadva a nyugodtabb és még szebb Star of Bethlehem részt is meghallgathatta a közönség,

hogy utána az idei nagyágyú, Francis Ford Coppola megalomán szerelem projektje, a Megalopolisz következzen.

És nem véletlen a párosítás, hiszen a különleges, mégis hatalmasat bukott mozifilm modern Rómát és Rózsa Miklós-ihlette momentumokat nemcsak nyomokban, hanem elég nagy számban tartalmaz, így kellemes meglepetésként tökéletesen illett a repertoárba. Ahogy még sok más, ami elhangzott az est folyamán, legyen szó az első nagy blokkról vagy a szünetet követő másodikról, ami persze több ráadást is tartalmazott a szomorú búcsú előtt.

Bár hogy lehetne szomorú, mikor még a Mel Gibson rendezésében készült Passió csodálatos zenéjét is előadta a zenekar, ami (számomra) egyértelműen a koncert fénypontja volt.