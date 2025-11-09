„A bennmaradás nem a válogatott érdeme” – a szövetségi kapitány a Mandinernek

Már a vb-n is látszott, hogy látványosan fiatalodik a válogatottunk, ez a tendencia azóta sem állt meg. Sikeresnek értékelhető a generációváltás?

Szeretném azt hinni, már vagyunk akkorák, hogy nincs kimondott generációváltás: az ilyesminek nem egy év alatt szabadna lezajlania. Ez egy természetes folyamat kell, hogy legyen, amelyben vannak az idősebbek, akik már elhagyják a hajót, és vannak a fiatalabbak, akik meg felkerülnek rá. Nyilván amíg ez a közeg tényleg nagyon kicsi és belterjes volt, egyetlen nagy generációval, ami tíz éven át alig változott, addig ez valamelyest a gyengesége is volt egyben. Ez ugyanis nem a fenntarthatóság jele. A másik dolog, hogy