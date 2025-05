„A játékosok negyedéről nem gondoltam volna, hogy képes ezen a szinten játszani” – a magyar szövetségi kapitány a Mandinernek

Ez sajnos így van. Viszont ennek a kérdésnek szerintem ettől függetlenül két fontos összetevője van. Az egyik az, hogy

mi alapvetően nem egy konkrét csapatot akartunk kreálni, hanem egy kultúrát kezdtünk el építeni, amibe bele fognak érkezni játékosok, és ők ezt a kultúrát fogják segíteni. Aki nem fogja, az nem jön, hacsak nem változtat magán az első egy-két alkalom után. Szerintem ez a mostani vonal nagyon erősre sikerült: mindenki pontosan tudja, hogy ennek a társaságnak, ennek a programnak mik a sztenderdjei, és ezekhez a sztenderdekhez tartja magát. Ez pedig elősegíti azt, hogy ebbe a rendszerbe viszonylag gyorsan és könnyen beilleszthetők legyenek új emberek, akik közül aztán később lesznek, akik meg tudják majd ugrani a lécet, és lesznek, akik nem.

A másik összetevő pedig az, hogy én tavaly nyáron, amikor elkezdtem a munkát a szövetségnél, két U25-ös táborral indítottam, hogy megismerjem azokat a fiatal játékosokat, akiket addig testközelből nem ismertem, hiszen én elég sokáig nem Magyarországon dolgoztam az elmúlt időben. Illetve, hogy ők is megismerjenek engem, és a rendszert, az említett sztenderdeket, azt, hogy mit várunk pontosan. Tehát elkezdtünk építeni egyfajta hátországot. Nyilván egy-két év alatt nem lehet csodákat tenni, de behúztunk minél több embert annak érdekében, hogy legyen jövő. Viszont ott és akkor nem gondoltam volna, hogy ezek közül a fiatal srácok közül többen idén már felnőtt elit-világbajnokságon játszanak majd. Ez alapvetően egy két-hároméves projektnek készült, csak hát ezek az említett sérülések azt eredményezik, hogy ők már idén megkaphatják az esélyt. Ennek persze sok hátulütője van, de ha a pozitív oldalról akarjuk nézni, akkor nagyon sok hozadéka is lesz középtávon, illetve személy szerint az ő karrierjükben, életükben. És azt is el kell mondanom, hogy ezek a fiatalok a felkészülési meccseken látottak alapján száz százalékig megszolgálták ezt a lehetőséget.

Majoross Gergely válogatott segítői, a fehérvári Kiss Dávid és a gyergyói Szilassy Zoltán között / Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Mik lehetnek a mi fő erősségeink, amivel kompenzálni tudjuk a tradicionális hokinagyhatalmak technikai, képzettségbeli, mennyiségi és minőségi előnyeit? A szíven, a fegyelmezettségen, a kemény munkán múlik minden?

Ezt már egy korábbi interjúban is említettem, és azt gondolom, itt is nevezzük nevén a gyermeket: én konkrétan a faszagyerekség kifejezést használtam. Amiket mi a kulcsértékeink közé betettünk, nekünk az az egyetlen utunk. Ez alatt azt értem, hogy

egy A csoportos vébén nyilván nem leszünk képzettebbek, mint az ellenfeleink, de tudunk olyan intenzívek, olyan belevalóak lenni; tudunk egymásért elképesztő módon küzdeni. Meghatároztunk magunknak olyan értékeket, amikből nem engedünk, és amikben azt mondtuk, hogy mi igenis képesek vagyunk világszínvonalon teljesíteni.

És szerencsére mindenki alázatos: amint azt érezzük, hogy ezek az értékeink bárhol is csorbulnak, akkor nem is én, hanem ők, játékosok egymás között elkezdik mondogatni, hogy ez nem jó, ennél több kell. Ezt nagyon jó látni, azt meg hallani, hogy folyamatosan ismétlődnek azok a szavak az öltözőben és a jégen, amiket mi, stáb is hallani szeretnénk. Tehát a lényeg, hogy ez az egész kultúra, ami épül, olyan szokásokat generál, ami minket közösségként visz fölfelé – aztán meglátjuk, hogy ez a folyamat mennyire gyorsan valósul meg. Szerintem sok van ebben a mostani keretben, de az is biztos, hogy ahhoz, hogy igazán nagyot tudjunk lépni, minden összetevőnek, minden apró fogaskeréknek el kell tudnia kezdeni magasabb szinten termelni, vagy hogy szebben fogalmazzak, jobban, hatékonyabban működni. Ezek mind kellenek ahhoz, hogy hosszabb távon egyre több olyan magyar játékos kerüljön ki, akik meg tudnak ugrani topbajnokságokat, és ott megvetni a lábukat – például egy finn juniorligából felkerülni a finn felnőttbajnokságba, vagy Svédországba, Kanadába, akárhova. Ha ezek megtörténnek, akkor tud igazán nagyot és látványosat előrelépni a magyar jégkorong.