Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Majoross Gergely lett a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya. A szakember – aki vasárnap lesz 45 éves - a 2019-es divízió I/A-s tornán megbízottként már irányította a válogatottat. Az új kapitány első tétversenye az augusztus 29. és szeptember 1. közötti pozsonyi olimpiai selejtező lesz.

Kercsó Árpád 2001-es távozása óta ő az első magyar szakember, aki nem ideiglenesen vezeti a nemzeti csapatot.

A korábbi kapitány, a kanadai Don MacAdam – miután lejárt a szerződése – a sikerrel megvívott bolzanói divízió I/A-vb után távozott posztjáról, és éppen ő – mint a magyar szövetség sportigazgatója – tett javaslatot Majoross kinevezésére Such György elnöknek, az elnökség pedig kedden elfogadta a jelölést.

Majoross a bemutatkozó keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy amikor elkezdte azt edzősködést, az számára egy álommunka volt.

„A hároméves megállapodás jó lehetőség, hogy folyamatot vigyünk a rendszerbe. Sikeres generációváltáson és világbajnokságon vagyunk túl. Azon fogunk dolgozni, az a cél, hogy olyat vigyünk véghez, ami még nem volt a magyar hokiban, és ez lehet akár az A-csoportban maradás is” – mondta az új kapitány, aki kiemelte: „részmunkaidőben lesz kapitány és még keresi azt a klubot, ahol a szezon közben is dolgozhat, és ahol támogatják, hogy a kapitányi teendőit is ellássa a nemzetközi szünetek alatt”.

(MTI)