„Voltak feszültségeink, de mostantól egy célért küzdünk!” – a Fradi és a magyar válogatott klasszisa a Mandinernek

Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 37 évesen kerülnek vissza kvázi a csúcsra, ami a magyar jégkorong esetében többnyire az ICEHL-nek nevezett osztrák bázisú liga. Ezt hogyan éli meg?

Óriási lehetőség ez a Ferencvárosnak és a magyar hokinak egyaránt. Látjuk, mennyit profitált a sportág abból, hogy a Fehérvár az elmúlt tizennyolc évben az osztrák ligában szerepelt, hétről hétre ilyen magas színvonalon, számos hazai játékossal a keretben. Éppen ezért

amikor képbe került a Fradi, egyből megfogalmazódott bennem, hogy érzek még magamban annyi erőt, elhivatottságot és motivációt, hogy megálljam a helyemet ezen a szinten is. Ezt nagyon szeretném is bizonyítani, magamnak és mindenki másnak.

Komoly kihívás ez minden szempontból – főleg azután, hogy az előző szezon végén egy vb-felkészülési meccsen lesérültem –, nem csak nekem, hanem a klubnak is. Viszont én azt vallom, hogy pont ezért vagyunk profi sportemberek, ezért is hoztam meg végül a döntést. Az elmúlt három hónapban minden nap azért dolgoztam, hogy a sérülésemből helyre jöjjek, rengeteg gyógytorna és rehabilitáció után szerencsére azt mondhatom, nagyon jól állok fizikailag. Az egyetlen kérdés igazából az volt, hogy nekivágjak-e a Fradival az ICEHL-nek, vagy maradjak még két-három évet a magyar ligában, de úgy voltam vele, a kihívás elől nem futamodhatok meg – ezért is örültem nagyon, amikor az FTC is megkeresett a lehetőséggel.

Milyen érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt már nem Volán-játékosként teheti meg, ellenkezőleg: az új évadban riválisként nézhet farkasszemet egykori nevelőklubjával?

Ha ezt két évvel ezelőtt kérdezi meg, sokkal nehezebben válaszoltam volna rá, de mára már elfogadtam a helyzetet, és könnyebben élem meg.

Egy ideje beletörődtem, hogy Fehérváron már nem számolnak velem; biztos, hogy ők is jól átgondolták ezt a dolgot, lehet, hogy az ő helyükben, az ő fejükkel gondolkodva én is így döntöttem volna. Abból a szempontból nyilván nehéz, hogy ott nőttem fel, a szívem mindig odahúz valamilyen szinten, de most már nem ezt kell nézni, hanem azt, hogy jó ideje nem ott élek, kizárólag az előttem álló feladatokra kell koncentrálni teljes erővel.

Kőkemény, csupaszív játékát Fehérváron is imádta a közönség / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Azért egy Ferencvárosban játszani is mindig rang, ráadásul családi kötelékek is vannak a múltból: nagybátyja, Sofron Attila tagja volt az FTC sokáig utolsó jégkorong-bajnokcsapatának, és az édesapja, Sofron Árpád is megfordult a Fradiban!

Így van, a nagybátyám bajnok lett az FTC-vel, és az édesapám is játszott a Fradiban – még ha nagyon régen is volt már, négy-ötéves lehettem akkoriban. Ettől függetlenül is azt mondom,

a Ferencvárosban játszani Magyarországon bármilyen sportágban nagy erény egy sportoló pályafutásában, hiszen mindenhol bajnoki címért vagy egyéb nagy célokért küzdő csapatai vannak. Nincs ez másként a hokiban sem, elvégre a magyar rekordbajokról beszélünk, olyan körülményekkel és szurkolótáborral, hogy minden adott a sikerhez.

A zöld-fehér mezt felvenni mindig komoly presztízs, egyben minden téren kihívás, ennek szellemében vágunk neki a szezonnak. Az pedig külön öröm, hogy visszatérhetek a Tüskecsarnokba, ami az ország egyik legjobb és legjobb helyen fekvő csarnoka, remélhetőleg rengeteg Fradi-szurkoló tölti majd meg hétről hétre.

Ha már említette a ferencvárosi drukkereket: fogalmazzunk úgy, a múltban nem volt éppen harmonikus a viszonyuk egymással. Mire számít, hogyan fogadják majd önt?

Természetesen tárt karokkal! (nevet). A viccet félretéve, az elmúlt években kétségkívül voltak feszültségeink, elvégre a Fradi elleni meccsek minden körülmények között presztízsrangadóknak számítanak, főleg ha a Csíkszereda játékosaként néz velük farkasszemet az ember – de mondhatnám nyugodtan a fővárosi rivális BJA-t is. És mivel az FTC minden alkalommal nagyon jó erőt képviselt, ráadásul a Fodor Szabolcstól megszokott kőkemény játékstílussal, ezért alaposan fel kellett vennünk a kesztyűt ellenük. Márpedig ez rám egyébként is jellemző:

mindig is fizikális, beleállós játékot játszottam, úgyhogy kevés helyen szerettek engem az ellenfél szurkolói – ez alól a Fradi-drukkerek sem voltak kivételek. Viszont nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez már a múlt: most közös a cél, egy klubot kell egymással közösen képviselnünk, a korábbi vélt-valós sérelmeket félretéve.

Elvégre a csapat a legfontosabb mindenekelőtt, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel probléma: bízom benne, hogy mindenki ezzel a szellemiséggel vág neki ennek a történelmi idénynek, legyen az szurkoló, játékos, stábtag. Én a magam részéről nagyon várom már, hihetetlenül izgalmas lesz, és szerintem fantasztikus hangulatot fognak teremteni a meccseinken a ferencvárosi fanatikusok!

Sofron István óriási csatákat vívott a Ferencváros ellen – többek között szülővárosa, a nagy hokirivális Csíkszereda játékosaként is / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mi lehet a célkitűzés egy debütáló idényben, újonccsapatként egy külföldi pontvadászatban?

Továbbra is tartom, hogy bármelyik profi csapatnak bármelyik bajnokságban a bajnoki címmel a szeme előtt kell nekivágnia a küzdelmeknek. Szerintem csak ezzel a hozzáállással lehet sikert elérni. Aztán más kérdés, hogy ha a realitás talaján maradunk, akkor nekünk az első szezonunkban nyilván nem ez a valódi cél, de ígérem, ezért fogunk megtenni mindent. Ami már életszerűbb célkitűzés, az a rájátszás elérése, elsőbálozóként ez már egy hatalmas dolog lenne. Ha pedig sikerül, onnantól hokiban tényleg bármi megtörténhet, csak merni kell nagyot álmodni, aztán meg lépésről lépésre haladni.

Mi azért szerencsésebb helyzetből indulunk, mint a Volán két évtizede, nagyon remélem, hogy ezt a jégen is kamatoztatni tudjuk majd.

Azért motoszkál a fejében az is, hogy a peches áprilisi sérülése és a dániai elit-vb-ről lemaradása után egy újabb jó nemzetközi szezonnal visszakerüljön a válogatottba, és ott lehessen a jövő évi svájci világbajnokságon?

Nemhogy motoszkál, konkrétan ezen jár az agyam nap mint nap, egészen attól a pillanattól fogva, hogy áprilisban megsérültem. Tényleg mindent annak rendeltem alá, hogy teljesen egészségesen, jó erőben térhessek vissza a jégre, ugyanígy mindent meg fogok tenni azért is, hogy olyan játékot nyújtsunk a szezon során, amivel egyúttal a válogatott meghívót is újra kiérdemelhetem.