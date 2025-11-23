„No comment…” – Kubatov Gábor ilyet még nem csinált (VIDEÓ)

Robbie Keane a Mandinernek elárulta: a Fradi történelmi vereségének következményei lehetnek
Az ír tréner szerint nem küzdenek egymásért a játékosai.
Az FTC elnöke több posztot is közzétett a szombati vereség után. Kubatov Gábor kínosnak érzi, hogy a zöld-fehérek hazai pályán a Nyíregyházától is kikaptak.
A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján Kubatov Gábort, az FTC elnökét nagyon megviselte, hogy a zöld-fehérek labdarúgócsapata szombaton 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától a magyar bajnokságban. A politikus-sportvezető a mérkőzések után rendszeresen jelentkezik egy rövid videós értékeléssel, ez most sem volt másképp, de ezúttal elkeseredetten, szűkszavúan csak ennyit mondott:
Én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap
– mondta Kubatov, majd levette a kabátjára felcsíptetett vezeték nélküli mikrofont, és távozott a Groupama Arénából. A videóhoz a klubelnök csak annyit írt: „No comment…”.
Az FTC első emberének fájdalmai vasárnapra sem enyhültek, a meccs másnapján újabb poszttal jelentkezett a Facebookon: „Sajnos a tegnapi fájó, hazai vereség mára sem lett jobb” – írta, és megosztotta Robbie Keane vezetőedző mérkőzés utáni nyilatkozatának egy részletét.
Érthető egyébként, hogy a Ferencváros háza táján egyre nehezebben viselik az ilyesfajta kínos vereségeket; az együttes a legutóbbi hat hazai bajnokijából csak egyet nyert meg (az MTK elleni örökrangadót 4–1-re), összességében pedig az eddig megszerezhető 39 pontból csupán 22-t gyűjtött be az NB I mostani kiírásában. A címvédő jelenleg a harmadik a tabellán.
Ferencváros–Nyíregyháza 1–3