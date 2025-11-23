Ft
Kubatov Gábor Fradi Nyíregyháza Ferencváros NB I FTC

„No comment…” – Kubatov Gábor ilyet még nem csinált (VIDEÓ)

2025. november 23. 13:40

Az FTC elnöke több posztot is közzétett a szombati vereség után. Kubatov Gábor kínosnak érzi, hogy a zöld-fehérek hazai pályán a Nyíregyházától is kikaptak.

2025. november 23. 13:40
null

A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján Kubatov Gábort, az FTC elnökét nagyon megviselte, hogy a zöld-fehérek labdarúgócsapata szombaton 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától a magyar bajnokságban. A politikus-sportvezető a mérkőzések után rendszeresen jelentkezik egy rövid videós értékeléssel, ez most sem volt másképp, de ezúttal elkeseredetten, szűkszavúan csak ennyit mondott:

Én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap

– mondta Kubatov, majd levette a kabátjára felcsíptetett vezeték nélküli mikrofont, és távozott a Groupama Arénából. A videóhoz a klubelnök csak annyit írt: „No comment…”.

Az FTC első emberének fájdalmai vasárnapra sem enyhültek, a meccs másnapján újabb poszttal jelentkezett a Facebookon: „Sajnos a tegnapi fájó, hazai vereség mára sem lett jobb” – írta, és megosztotta Robbie Keane vezetőedző mérkőzés utáni nyilatkozatának egy részletét.

 

Érthető egyébként, hogy a Ferencváros háza táján egyre nehezebben viselik az ilyesfajta kínos vereségeket; az együttes a legutóbbi hat hazai bajnokijából csak egyet nyert meg (az MTK elleni örökrangadót 4–1-re), összességében pedig az eddig megszerezhető 39 pontból csupán 22-t gyűjtött be az NB I mostani kiírásában. A címvédő jelenleg a harmadik a tabellán.

Nyitókép: Facebook / Kubatov Gábor

Ferencváros–Nyíregyháza 1–3

yalaelnok
2025. november 23. 16:29
egy néger edző talán gyógyírt jelentene a sebekre
Válasz erre
2
0
cirmos
2025. november 23. 16:04
azért nincs ám olyan nagy baj! nem a te zsebedre megy.
Válasz erre
2
0
oberennsinnen49
•••
2025. november 23. 15:22 Szerkesztve
A magyar futball egy, - az őszinteség hiánya miatti: - idiotizmus, ez a légkör teszi tönkre már gyerekkorban a játékost. A forrás neve "ősfradiszmus"... Hiszen a BP., IX. ker., különlegesen különleges, ők akkor is nyernek, ha veszítenek (értsd, ha nulla voltál, akkor is győztes vagy...) Ennek párja, ha a nemfradi bármilyen jól muzsikál, az akkor is gyűlöletes ellenség. Erre a hazug programra van felépülve a magyar futball és amíg ez nem válik egészségessé, addig a nemzetközi világban csak lenézett, lesajnált indultak még, örök vesztesek leszünk... "Mi akkor is győzünk, ha veszítünk!", a központi zsozsót leraboljuk, beöltöztetünk embereket zöld-fehérbe, Európában EZZEL!!! győzögetünk, de azért Mocskos MLSZ, hajrá fraaaadiiii, mindörökké, a magyar futball teljes tönkretételéig... A média is velünk ban, teleharsogja a Fradival, a fradisággal az így mindjárt nagyszerű világot, akkor, mi a gond?
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. november 23. 14:58
NEM BAJ! Legyen"Fradi" helyett FRADI! Nem P-éter,de igazi MAGYAR!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!