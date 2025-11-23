„No comment…” – Kubatov Gábor ilyet még nem csinált (VIDEÓ)

A közösségi oldalán megosztott bejegyzések alapján Kubatov Gábort, az FTC elnökét nagyon megviselte, hogy a zöld-fehérek labdarúgócsapata szombaton 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyházától a magyar bajnokságban. A politikus-sportvezető a mérkőzések után rendszeresen jelentkezik egy rövid videós értékeléssel, ez most sem volt másképp, de ezúttal elkeseredetten, szűkszavúan csak ennyit mondott:

Én még ilyet nem csináltam, de most elmegyek haza, a többit majd holnap

– mondta Kubatov, majd levette a kabátjára felcsíptetett vezeték nélküli mikrofont, és távozott a Groupama Arénából. A videóhoz a klubelnök csak annyit írt: „No comment…”.