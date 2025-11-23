Robbie Keane a Mandinernek elárulta: a Fradi történelmi vereségének következményei lehetnek

Biztos vagyok benne, hogy a játékosoknak ez plusz motiváció, úgyhogy örülünk a győzelemnek” – válaszolt a nyíregyházi vezetőedző

Hozzátette: szerinte meglepték azzal a Fradit, hogy nekiestek.

„Ez nem szöveg: minden csapat verhető egy bizonyos napon, bizonyos körülmények között, bizonyos állapotban, legyen az Bundesliga-, Premier League- vagy NB I-es gárda. Ha a csapat hozzáállása jó, az növeli a minőséget is sokszor, ami hozzásegíthet a győzelemhez. Ettől függetlenül, ha nem figyeltünk volna a végén, akkor 2–1-nél meleg lehetett volna, ha nem rúgjuk rá a harmadikat. Fontos volt, hogy egyből tudtunk válaszolni.”

A Nyíregyháza első gólját az a Manner Balázs szerezte, aki 8 éves korától egészen az előző évad végéig a Ferencváros játékosa volt, de az első csapatban mindössze egyszer kapott lehetőséget: 2023 tavaszán csereként a Bayer Leverkusen elleni hazai Európa-liga-mérkőzésen. A 20 éves középpályásnak ez volt pályafutása második NB I-es gólja.