Robbie Keane a Mandinernek elárulta: a Fradi történelmi vereségének következményei lehetnek

„A kétszínűség nem én vagyok” – Jürgen Klopp szókimondó barátja visszatért az NB I-be
„Továbbra sem fogom a játékosokat vattába csomagolni.”
Bódog Tamás történelmet írt, Robbie Keane személyi változtatásokat helyezett kilátásba. Így értékeltek az edzők az FTC–Nyíregyháza után.
FTC–Nyíregyháza 1–3 – erre nem sokan fogadtak volna még úgy sem, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata ebben az idényben szenved az NB I-ben, különösen a Groupama Arénában, ahol csak kétszer nyert eddig. A Spartacus pedig történetesen még soha nem győzte le idegenben a Fradit – a nyírségiek újdonsült vezetőedzője, Bódog Tamás tehát három meccs alatt történelmet írt a nyírségi klubnál. A Mandiner arra volt kíváncsi a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy mit jelent ez számára.
Ezt is ajánljuk a témában
„Továbbra sem fogom a játékosokat vattába csomagolni.”
„Szenzációs dolog, a szurkolóknak szuper érzés, mert tényleg nem minden nap nyer az ember Budapesten a Ferencvárosnál.
Meg is kell ünnepelni, de most nem bontunk pezsgőt, mert csak akkor van értelme ennek a sikernek, ha a következő meccsbe is ugyanezzel az intenzitással fogunk belemenni.
Biztos vagyok benne, hogy a játékosoknak ez plusz motiváció, úgyhogy örülünk a győzelemnek” – válaszolt a nyíregyházi vezetőedző
Hozzátette: szerinte meglepték azzal a Fradit, hogy nekiestek.
„Ez nem szöveg: minden csapat verhető egy bizonyos napon, bizonyos körülmények között, bizonyos állapotban, legyen az Bundesliga-, Premier League- vagy NB I-es gárda. Ha a csapat hozzáállása jó, az növeli a minőséget is sokszor, ami hozzásegíthet a győzelemhez. Ettől függetlenül, ha nem figyeltünk volna a végén, akkor 2–1-nél meleg lehetett volna, ha nem rúgjuk rá a harmadikat. Fontos volt, hogy egyből tudtunk válaszolni.”
A Nyíregyháza első gólját az a Manner Balázs szerezte, aki 8 éves korától egészen az előző évad végéig a Ferencváros játékosa volt, de az első csapatban mindössze egyszer kapott lehetőséget: 2023 tavaszán csereként a Bayer Leverkusen elleni hazai Európa-liga-mérkőzésen. A 20 éves középpályásnak ez volt pályafutása második NB I-es gólja.
„Szép emlékekkel távoztam a Fraditól, csak a jóra gondolok – árulta el az újságíróknak a lefújás után. – Sajnálom, hogy nem a Ferencváros színeiben szereztem az első gólomat a Groupama Arénában, de nem számít, tényleg boldog vagyok, hogy nyertünk.”
Lapunk arra volt kíváncsi, hogy dolgozott-e benne bizonyítási vágy a nevelőklubja felé?
Egy kicsi volt bennem, de én tényleg minden ellenfél ellen ugyanúgy szeretnék teljesíteni. Lehet, hogy tudat alatt ott volt bennem a bizonyítási vágy is, ami szerencsére jól sült el ezúttal.”
Az FTC vezetőedzője, Robbie Keane bosszús volt a vereség miatt: először azt kérdezték tőle, látott-e már olyat, hogy egy csapat ennyire jól szerepel Európában, miközben ennyire szenved a nemzeti bajnokságban a hazai pályáján.
„Nem – jelentette ki az ír tréner. – Őszintén szólva a fiúknak is azt mondtam, hogy nem csak és kizárólag a kiemelten nagy ellenfelek ellen kell teljesíteni, hanem minden csapat ellen. Most semmit nem érdemeltünk, az ellenfél az elsőtől az utolsó percig dominált.
Nem láttam intenzitást, nem volt szív és küzdeni akarás a másikért.”
A Mandiner arról kérdezte, mi lehet ennek az oka? Hiszen a ZTE elleni vereség óta úgy nézett ki, itthon is kiegyenesedett a Ferencváros:
„Ha tudnám, már tettem volna ellene valamit. Lehet, hogy személyi változtatásokra lesz szükség…
Az első két gólt bedobás utáni szituációból kaptuk, amikor meg már úgy nézett ki, hogy visszajöhetünk – amit egyébként nem érdemeltünk meg –, akkor is bedobás után kaptuk a gólt. Nem tudom, hányszor kellene még elmondanom, hogy figyelni kell ezekre a szituációkra. Lehet, hogy csak személyi változtatásokkal tudom elérni.”
Gruber Zsombor a második félidőre állt be a Fradiba, meg is élénkült tőle a csapat támadójátéka, gólt is szerzet büntetőből – ráadásul úgy, hogy akkor már Varga Barnabás is a pályán volt.
„A szünetben azt mondták, én fogok büntetőt rúgni, akkor még Barni nem volt a pályán. De Barni is azt mondta, hogy amúgy is odaadta volna nekem, és a padról is szóltak, hogy én rúgom.”
Elismerte, nem néz ki jól, ahogy a bajnokságban szerepelnek – vele is megpróbáltuk megfejteni az okokat.
„Ha tudnánk, akkor rég meg lenne oldva, de nem tudjuk. Nagy a keretünk, versenyhelyzet van a csapatba kerülésért, mindenki hajt az edzéseken. Sajnos most a meccsen ez nem jött ki, és három gól kapni hazai pályán a Nyíregyházától nagyon csúnyán néz ki.”
A Ferencváros legközelebb csütörtökön lép pályára, amikor a török Fenerbahce vendége lesz az Európa-ligában.
Nyitókép: fradi.hu