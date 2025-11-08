„A kétszínűség nem én vagyok” – Jürgen Klopp szókimondó barátja visszatért az NB I-be

Alig egy hete, hogy kinevezték, a meccsek viszont jönnek sorban egymás után.

Az eleje mindig nagyon intenzív. Idejössz, edzést tartasz, összerakod a csapatot, elemzed az ellenfelet, beszélgetsz mindenkivel, ismerkedsz a körülményekkel – nincs idő pihenni. Hazaérsz a szállodába, alszol néhány órát, majd minden kezdődik elölről. Közben jön a válogatott szünet, így tudok olyan dolgokkal is foglalkozni a csapatot illetően, amikre a mérkőzések között nem marad idő.

Elmondta a kinevezése után, hogy gyorsan zajlottak az események. Ezek szerint nemrég még nem számított arra, hogy újra itthon fog dolgozni?

Mondjuk úgy, készen álltam a lehetőségre, azért is jártam folyamatosan haza, figyeltem a csapatokat. Vicces volt egyébként: csütörtöktől itthon tartózkodtam, hétfő este repültem vissza Németországba, kedden jött a megkeresés, szerdán pedig már megint Magyarországon voltam, és át is vettem a csapatot. Kicsit fárasztó napok voltak, pörögtek az események rendesen.

Révész Attila nemrég azt nyilatkozta, Kisvárdán is felmerült a neve néhány hete.

Beszéltünk, amikor edzőt váltott, szerette volna, hogy mindenképp visszatérjek hozzájuk. Egyeztettünk, én még gondolkoztam, de a válaszom előtt úgy döntött, inkább maga oldja meg a feladatot. Lehet mondani, hogy a legjobb döntést hozta, mert igen eredményesek azóta.

Említette, hogy sokat járt haza. Hiányzott már, hogy öt év után újra a magyar futballban dolgozhasson?

Mindig is mondtam, hogy szívesen jövök haza. Harmincegy éve élek kint, azért ennyi idő után már van honvágya az embernek. Úgyhogy a német bajnokság mellett a magyart is mindig figyeltem.

Sokat változott az NB I ennyi idő alatt?

Valamennyit biztos, de a remek körülmények már korábban is adottak voltak. A színvonal ingadozik, vannak jobb és rosszabb mérkőzések.