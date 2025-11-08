„A kétszínűség nem én vagyok” – Jürgen Klopp szókimondó barátja visszatért az NB I-be

Meglepetésedző Nyíregyházán: éppen excsapata ellen debütálhat a Németországból hazacsábított szókimondó tréner
Figyelem, szókimondó nyilatkozatok várhatók!
Alig több mint egy hete vette át a Nyíregyháza irányítását az új vezetőedző, aki 5 év után tért vissza az NB I-be. Bódog Tamás a Mandinernek beszélt őszinteségéről, a klubvezetőkhöz rohanó sértett játékosokról, és felidézte legutóbbi beszélgetését Jürgen Klopp-pal is.
Edzői pályafutása során negyedik NB I-es labdarúgócsapatát irányítja Bódog Tamás. A Diósgyőr, és Kisvárda és a Budapest Honvéd után a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője lett október végén az 55 éves szakember. A játékos-pályafutása nagy részét Németországban töltő Bódog korábban volt a Videoton, az RB Leipzig, illetve legutóbb a Hertha BSC másodedzője is. Jürgen Klopp szókimondó jó barátja a Mandinernek a múltról, jelenről és jövőről is beszélt.
Ezt is ajánljuk a témában
Figyelem, szókimondó nyilatkozatok várhatók!
Ennél jobb visszatérés nem is kell az NB I-be, ugye? Nyilván nem arra a kellemetlen szituációra gondolok, hogy már a tizennegyedik percben emberhátrányba kerültek Kisvárdán, hanem a pontszerzésükre.
Igen, nagyszerű dolog egy ilyen csapat otthonában emberhátrányban pontot szerezni. Ez önbizalmat, tartást ad a csapatnak. Kihoztuk a maximumot abból a meccsből. Tíz emberrel, két nap közös munka után elégedett lehetek. Nyilván a három pontért mentünk, de a körülmények ismeretében vállalható az eredmény.
Ezt is ajánljuk a témában
Pontszerzéssel mutatkozott be a nyírségi kispadon Bódog Tamás.
Egy héttel korábban még Szabó Istvánnal a Kazincbarcika ellen is hasonló szituációba kerültek, akkor Varga Kevint már a tizedik percben kiállították, ráadásul második sárga lappal. Jelezhet ezt mentális problémát az együttesen belül, vagy csak véletlen egybeesés, hogy egymás után történt meg két hasonló eset?
Bízom benne, hogy nem mentális probléma. A játékosoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk, tisztában kell lenniük azzal, hogy nem talpalnak, ha van már egy sárgájuk, vagy nem csúsznak úgy oda a félpályánál, ahogy Temesvári Attila is tette. Tudniuk kell, hogy ezeknek kemény következményei vannak, befolyásolják a mérkőzést. A Kazincbarcika ellen nemcsak a meccset veszítették el emiatt, hanem a vezetőedzőjüktől is megváltak. Bízom benne, hogy a folytatásban felelősségteljesebb lesz a hozzáállás. Eddig egyébként elégedett vagyok a tapasztaltakkal, látszik az akarat a fiúkon, csak tiszta fejjel kell kimenni a pályára.
Ezt is ajánljuk a témában
„Messze még a vége.”
Milyen állapotban lévő társaságot vett át?
Nyilván egy utolsó helyen álló gárda el van bizonytalanodva, ugyanakkor érzik a játékosok, hogy egy új edző új lehetőséget is jelent. Közben pontosan tudják, hogy valami nem működött, és ennek ők is a részesei voltak. Bántja őket a dolog, viszont úgy gondolom, jobb keretet vettem át annál, mint amit a tabella mutat. Bízom benne, hogy azzal, amit képviselek, eredményesebbek tudunk lenni, de ehhez idő kell. Az elmúlt napok alapján mégis bizakodó lehetek.
Alig egy hete, hogy kinevezték, a meccsek viszont jönnek sorban egymás után.
Az eleje mindig nagyon intenzív. Idejössz, edzést tartasz, összerakod a csapatot, elemzed az ellenfelet, beszélgetsz mindenkivel, ismerkedsz a körülményekkel – nincs idő pihenni. Hazaérsz a szállodába, alszol néhány órát, majd minden kezdődik elölről. Közben jön a válogatott szünet, így tudok olyan dolgokkal is foglalkozni a csapatot illetően, amikre a mérkőzések között nem marad idő.
Elmondta a kinevezése után, hogy gyorsan zajlottak az események. Ezek szerint nemrég még nem számított arra, hogy újra itthon fog dolgozni?
Mondjuk úgy, készen álltam a lehetőségre, azért is jártam folyamatosan haza, figyeltem a csapatokat. Vicces volt egyébként: csütörtöktől itthon tartózkodtam, hétfő este repültem vissza Németországba, kedden jött a megkeresés, szerdán pedig már megint Magyarországon voltam, és át is vettem a csapatot. Kicsit fárasztó napok voltak, pörögtek az események rendesen.
Révész Attila nemrég azt nyilatkozta, Kisvárdán is felmerült a neve néhány hete.
Beszéltünk, amikor edzőt váltott, szerette volna, hogy mindenképp visszatérjek hozzájuk. Egyeztettünk, én még gondolkoztam, de a válaszom előtt úgy döntött, inkább maga oldja meg a feladatot. Lehet mondani, hogy a legjobb döntést hozta, mert igen eredményesek azóta.
Említette, hogy sokat járt haza. Hiányzott már, hogy öt év után újra a magyar futballban dolgozhasson?
Mindig is mondtam, hogy szívesen jövök haza. Harmincegy éve élek kint, azért ennyi idő után már van honvágya az embernek. Úgyhogy a német bajnokság mellett a magyart is mindig figyeltem.
Sokat változott az NB I ennyi idő alatt?
Valamennyit biztos, de a remek körülmények már korábban is adottak voltak. A színvonal ingadozik, vannak jobb és rosszabb mérkőzések.
Klubszinten a magyar labdarúgás még nincs azon a szinten, ahová eljuthatna. Viszont a magyar futballt jelenleg a válogatott teljesítménye alapján ítélik meg – igen pozitívan.
És mennyit változott Bódog Tamás? Azért nem tétlenkedett: volt a Mainz játékosmegfigyelője és a Hertha másodedzője is. Fejlődött szakmailag?
Szerintem igen. Mindenki fejlődik, aki benne van a labdarúgásban. Mindig tapasztalsz új dolgokat, tanulsz a hibáidból. Én is levontam a megfelelő következtetéseket, hogy mit kellene másképp csinálni. Szeretném továbbadni itthon azokat a tapasztalataimat, amiket kint meg tudtam szerezni az elmúlt években is.
Már, ha vevők rá… Tavasszal ugyanis az m4sport.hu-nak azt nyilatkozta, Magyarországon megsértődnek, ha őszintén a szemébe mondja a véleményét valakinek. Ezen a szokásán tervez változtatni, hogy jobb legyen a kapcsolata például a klubvezetőkkel?
Nem. Amit gondolok, azt továbbra is el fogom mondani. Nyíregyházáról a sportigazgató, Fekete Tivadar keresett meg. Régebb óta ismerem már, sokszor beszélgettünk a futballról. Sok dolgot egyformán látunk, neki is az az érdeke, hogy minél sikeresebbek legyünk. Nem kell mindenben egyetértenünk, a lényeg, hogy egy irányba kell húznunk. Sajnos megesett itthon, hogy elmondtam a véleményemet egy-két játékosnak, és már rohantak is a klubvezetőhöz, mert nem tetszett nekik, amit hallottak.
Tivadart nem olyan embernek ismerem, hogy megsértődne. Én továbbra sem fogom a játékosokat vattába csomagolni, az nem én vagyok. És ezzel nem találtam fel semmit: úgy kezelem őket, ahogy az Németországban is működik – azért volt erre rálátásom az elmúlt harminc évben.
Az alapoktól próbálom ezt itthon felépíteni, ebben vannak fájdalmas döntések is, de a futball már csak ilyen, minden új dolog változással jár. Ez okozhat kellemetlenséget a játékosoknak és a vezetőknek is. A tulajdonos egyébként támogat, biztosít számomra minden lehetőséget, nem hiszem, hogyan olyan komoly problémáim lehetnek, mint a korábbi években.
Az egykori problémák miatt van egyébként önben tüske vagy bizonyítási vágy a magyar klubvezetők felé?
Nincs. Csak a szokásomhoz híven elmondtam mindig a véleményemet, ami talán nem minden esetben volt szerencsés, mert néha nem okozott örömöt, emiatt megesett, hogy hamarabb elváltak útjaink. De amit látok, azt nekem el kell mondanom. Játékosként volt olyan edzőm, aki mást mondott a szemembe, mint a hátam mögött, ez a fajta kétszínűség nem én vagyok. Amit gondolok, arról beszélnem kell. És persze egyáltalán nem biztos, hogy mindig én látom jól a dolgot, de akkor is őszintének kell lenni.
Annyi biztosan változott az élvonalban a legutóbbi szerepvállalása óta, hogy a szövetség bevezette a sok vitát kiváltott „magyarszabályt”, illetve a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézetnek is van már két éve egy produktivitási rendszere. Ismerte már korábban is ezeket a szabályokat, vagy a kinevezése után mélyült el bennük?
Ismertem, de olyan szinten akkor még nem foglalkoztam velük. Ezekkel próbálják menteni a menthetőt, már tíz évvel ezelőtt el kellett volna kezdeni. Ömlött a pénz az akadémiákhoz mindenféle számonkérés nélkül, senkit nem érdekelt, hogy a kiemelt műhelyek cserébe mennyi és milyen játékosokat termelnek ki. Ezt próbálják most ellensúlyozni, de ahogy látom, a rendszer finomításra szorul még. Számomra például érthetetlen, hogy az NSMI egyesével kötött megállapodást a klubokkal. Ráadásul az igazi fokmérő szerintem az lenne, hogy az akadémia hány játékost ad a saját felnőtt csapatának, nem az, hogy az egyesületek hány magyar játékost tudnak megvenni.
Gyakorlatilag most az a helyzet, hogy a magyarszabályért kapott pénzt a klubok elköltik arra, hogy máshol felépített magyar játékosokat vásároljanak maguknak, így továbbra sincsenek az akadémiák rákényszerítve, hogy labdarúgókat neveljenek ki az első csapatnak.
Szerintem ennek nem így kellene lennie – gondolom én, de persze, nem biztos, hogy én látom jól.
Milyen célokban állapodtak meg a vezetőséggel? Bennmaradás?
Ha az utolsó helyen állsz, nem célokról beszélsz. Stabillá kell az együttest tenni, és olyan hozzáállással játszani, ami nézhető a szurkolók számára. Mindeközben a mi helyzetünkben az eredmény a legfontosabb, hogy ellépjünk az utolsó helyről. De nem egyszerű a sorsolásunk…
Olyannyira nem, hogy vasárnap az egyre jobb formába lendülő Puskás Akadémiát fogadják.
Jó a keretük, jó az edzőjük, összeszokott gárda, nem lesz egyszerű feladat. Abban bízom, hogy jobban fogunk kinézni, mint legutóbb, még többet hozzá tudok tenni én is a csapathoz, mint két napnyi munka után.
Egy kérdést még engedjen meg a végére, mert tényleg nagyon érdekel. Barátja, Jürgen Klopp mit szólt hozzá, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lett?
Erről még nem beszélgettem vele, nem volt rá időnk, amióta kineveztek. Előtte két nappal beszélgettünk egyébként például a magyar labdarúgásról is, mert én is érdeklődve olvastam a híreket a Red Bullról és az Újpestről, ezért rákérdeztem nála. De az maradjon a mi titkunk, hogy mit mondott róla.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt