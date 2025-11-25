Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
J D Vance Ukrajna orosz-ukrán háború Donald Trump Mitch McConnell

Acélos üzenetet küldött Trump alelnöke: ez a hiba vezetett az ukrajnai háborús feszültségek növekedéséhez

2025. november 25. 09:36

Donald Trump alelnöke, J. D. Vance élesen bírálta Mitch McConnell korábbi republikánus vezetőt, aki szerinte döntéseivel hozzájárult az ukrajnai helyzet eszkalálódásához.

2025. november 25. 09:36
null

J. D. Vance alelnök élesen visszautasította a Trump-kormány külpolitikai csapatát érő bírálatokat, és védelmébe vette azokat a törekvéseket, amelyek szerinte arra irányultak, hogy rendet tegyenek Ukrajnában Mitch McConnell korábbi republikánus szenátusi vezető hibás döntései után.

Ezt is ajánljuk a témában

Vance „nevetségesnek” nevezte azokat a támadásokat, amelyek Trump tanácsadóit illetik, majd úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában.

Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”.

Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért. Élesen célzott a McConnell helyére pályázó jelöltekre, amikor kijelentette: „Kíváncsi vagyok, vajon a McConnell helyét megcélozó három jelölt osztja-e még mindig ugyanazokat a nézeteket”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
•••
2025. november 25. 14:48 Szerkesztve
Nekem úgy tűnik nem értették meg az amerikai stabilizációs mellveregetésre írt üzenetemet az író-olvasó kollégák. Reménykedem, hogy a kiherélt 28 után 19-re módosított "stabilizációs" kiserlet menetrendszerinti újabb kiherélése tágabbra nyitja a kollégák látószögét. Az átmeneti (!) "stabilizációt" véleményem szerint, most már csak egy kijevi "aranybudi puccs" hozhatja és hozza el. Az oroszok stabilan és abszolút nyeregben érezhetik magukat és semmi sem sürgeti őket. Az idő egyedül nekik dolgozik.
Válasz erre
1
0
falcatus-2
•••
2025. november 25. 10:10 Szerkesztve
"Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában. Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”. Nagyszerű, igazán ügyesen tetszettek stabilizálni. Mi sem bizonyítja jobban, kiválóan tetszenek variálni/dobálni a 28 pontos forrókrumplit, mint farkatlan kutyus a szerelmi pozícióit, hogy a "falkát" csóváló vezér(putin) meg 33.-szor is betegre röhögheti magát.
Válasz erre
0
13
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!