Ezért akarja Trump sürgősen lezárni az orosz-ukrán háborút!
Donald Trump „békecsinálóként” szeretne bevonulni a történelembe, de a republikánus szavazók azt várják tőle, hogy hozza vissza az első elnöksége alatt tapasztalt jólétet.
Donald Trump alelnöke, J. D. Vance élesen bírálta Mitch McConnell korábbi republikánus vezetőt, aki szerinte döntéseivel hozzájárult az ukrajnai helyzet eszkalálódásához.
J. D. Vance alelnök élesen visszautasította a Trump-kormány külpolitikai csapatát érő bírálatokat, és védelmébe vette azokat a törekvéseket, amelyek szerinte arra irányultak, hogy rendet tegyenek Ukrajnában Mitch McConnell korábbi republikánus szenátusi vezető hibás döntései után.
Vance „nevetségesnek” nevezte azokat a támadásokat, amelyek Trump tanácsadóit illetik, majd úgy fogalmazott:
Az elnök csapata fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy helyrehozza a McConnell által okozott zűrzavart Ukrajnában.
Mitch mindig készségesen írt biankó csekkeket Biden külpolitikájának, és ennek az lett az eredménye, hogy nekünk kellett stabilizálnunk a helyzetet”.
Az alelnök nemcsak a külpolitikára, hanem a kentuckyi belpolitikai helyzetre is kitért. Élesen célzott a McConnell helyére pályázó jelöltekre, amikor kijelentette: „Kíváncsi vagyok, vajon a McConnell helyét megcélozó három jelölt osztja-e még mindig ugyanazokat a nézeteket”.
