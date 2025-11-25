Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország FIFA Oroszország orosz válogatott

Erre senki sem gondolt: így reagálhatnak az oroszok a szankcióra, Magyarország is érintett lehet

2025. november 25. 08:05

Nyomást gyakorolnának a FIFA-ra. Az oroszok egy alternatív világbajnokság megrendezését tervezik.

2025. november 25. 08:05
null

A közösségi médiában felröppent egy olyan hír, miszerint az oroszok egy alternatív futballvilágbajnokság megrendezését tervezik.

Az oroszok megrendeznék a saját világbajnokságukat
Az oroszok megrendeznék a saját világbajnokságukat
Fotó: Karim Jaafar/AFP

Mint ismert, háborús helyzete miatt Oroszország nem vehetett részt az európai selejtezősorozatban, így nem kvalifikálhatott a jövő nyári 48 csapatos labdarúgó-világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Az oroszok továbbra is ki vannak tiltva a különböző nemzetközi futballtornákról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

A Transfer News Live szerint Oroszország nyomást akar gyakorolni a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségre (FIFA), és azt tervezi, hogy egy alternatív világbajnokságot rendez. Ezzel az oroszok azt szeretnék elérni, hogy eltöröljék a válogatottjukat érintő szankciót.

Az oroszok terve

Ezen a tornán a tervek szerint – az orosz együttessel együtt – 8-12 nemzet venne részt, olyanok, akik nem tudtak kvalifikálni a vb-re. Valamennyi mérkőzést Oroszországban rendeznék. A poszt felsorolt pár országot, amely adott esetben részt vehetne a tornán, de a magyar is ilyen lehet, hiszen Marco Rossi együttese már biztosan lemarad a jövő nyári tornáról.

Ez az alternatív vb egyelőre csak egy terv, hivatalos bejelentés még nem történt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Evgenia Novozhenina/POOL/AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. november 25. 09:29
Nem ördögtől való gondolat. Mivel a VB-re nem a legjobb csapatok jutottak ki- persze a futottak még kategóriában- , biztosan lenne olyan meccs, ami színvonalában magasabb, mint egy VB mérkőzés. Amúgy is elég 16 csapat, max.24. De inkább 16.
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 25. 08:56
Bezzeg a szintén háborúban álló és az oroszokat már a háborút jóval megelőző időktől gyilkoló hoholok meg részt vehetnek minden szarságban. EZ a kettős mérce az, amelyben az oroszoknak igazuk van. Na, és persze az összes a hoholokat fegyverrel, pénzzel, zsoldosokkal támogató országot is szankcionálni kellene. Háborúban nem csak a múzsák hallgatnak, de hallgattassék el a sport is a bűnös Nyugaton.
Válasz erre
2
0
borsos-2
2025. november 25. 08:24
Az összes nemzetközi foci szervezetet fel kell oszlatni. Legyen nemzeti foci és kész. Ha meg akarnak mérkőzni, akkor csak két ország csapatai, viszonossági alapon barátságos mérkőzéseken. Nem kell woke szarságokat, lmnopq gyalázatot, meg mindenféle ideológiai harcot kényszeríteni sportolókra, nézőkre, szponzorokra.
Válasz erre
9
0
fogas paduc
2025. november 25. 08:18
Szóval, a világ 80 %-a nem a Nyugathoz tartozik. A Nyugat kirekesztette magát a világból. A sportba politikát belevinni BŰN!
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!