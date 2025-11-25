Erre senki sem gondolt: így reagálhatnak az oroszok a szankcióra, Magyarország is érintett lehet

Az oroszok terve

Ezen a tornán a tervek szerint – az orosz együttessel együtt – 8-12 nemzet venne részt, olyanok, akik nem tudtak kvalifikálni a vb-re. Valamennyi mérkőzést Oroszországban rendeznék. A poszt felsorolt pár országot, amely adott esetben részt vehetne a tornán, de a magyar is ilyen lehet, hiszen Marco Rossi együttese már biztosan lemarad a jövő nyári tornáról.

Ez az alternatív vb egyelőre csak egy terv, hivatalos bejelentés még nem történt.