Elszólta magát Magyar György: a Tisza jelöltjeinek kiválasztása „csak púder”

„Olyan, mint egy vállalkozás, ahol már előre tudják, ki nyeri meg a kiírt tendert” – hívta fel a figyelmet az ügyvéd, aki szerint mindaz, amit a közvélemény lát, csak „púder”, csak „vatta”, hiszen hiteltelenné válik az egész, ha meg sem szólalhatnak.
„Lehet, hogy Magyar Péter így akarja kiválasztani a legjobb tiszás jelöltet, az azonban nem feltétlen a legalkalmasabb ellenzéki jelölt” – magyarázta Magyar György, aki szerint azt a személyt kellene megtalálni, aki az egyetlen kihívó lehet az ellenzéki oldalon.
A Civil Választási Bizottság elnöke végül azt is jelezte, hogy a DK-nál, a Jobbiknál, a Kétfarkúaknál, valamint a civileknél van is erre hajlandóság. „Magyar Péter is beláthatná, hogy a választók okosabbak, mint a pártvezetők” – zárta gondolatait a baloldal meghatározó megmondóembere.
Nyitókép: Facebook