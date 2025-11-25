Ft
Tisza Párt Magyar György folyamat Magyar Péter aggály ügyvéd előválasztás

Elszólta magát Magyar György: a Tisza jelöltjeinek kiválasztása „csak púder”

2025. november 25. 08:26

Az ügyvéd szerint előre lejátszott a verseny, olyan, mint „egy vállalkozás, ahol már előre tudják, ki nyeri meg a kiírt tendert”.

2025. november 25. 08:26
null

„Nem nagyon ismerni a Tisza kiválasztásának belső folyamatát, de az alapján, amit látunk, jogosan merülnek fel kételyek és aggályok” – mondta a Magyar Nemzetnek Magyar György a párt képviselőjelölt-jelöltjeinek kiválasztásával kapcsolatban. A Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke úgy fogalmazott,

a nemrégiben történt, 200 ezer embert érintő adatszivárgási botrány miatt lehet élni a gyanúperrel, hogy nem feltétlenül biztonságos a Tisza rendszere. 

„Komoly felelőssége van az adatbázis készítőjének, gazdájának. Minden ilyen adatkezelésnél kötelező a megfelelő védelem biztosítása éppen a személyi jogok védelmében, és nem tudni, hogy fogják ezt most megoldani a pártnál” – jegyezte meg a baloldali megmondóember, hozzátéve, hogy a támadó mindig előnyben van a védekezővel szemben. 

További támadásoktól tart

Az ügyvéd úgy vélte, ha valaki politikai vagy más érdekből befolyásolni akarja a választási folyamatot, akkor az illetőnek szélesebb lehetőségei vannak, a védelem csak „kullog” utána. Szerinte mindenki ki van téve a támadásnak, de ez nem lehet olyan nagy mértékű, hogy befolyásolhassa az eredményt. Ráadásul – mint fogalmazott – miként a 200 ezer személyes adat kiszivárgásakor, itt is előfordulhat hasonló.

Aki adatot tárol, kezel, az felelős. Aki erre vállalkozik, annak a felelősségét a jogszabály előírja, aki megsérti, annak polgári, vagy akár büntetőjogi következményekkel is számolnia kell”

– hangsúlyozta.

De Magyar György a kiválasztási folyamat kapcsán is aggályokat fogalmazott meg. Mint mondta, az első kiválasztási forduló után, amikor már a helyi lakosok szavazhatnak két jelölt közül az általuk alkalmasabbnak vélt személyre, kérdéses, miként azonosítják az adott választókerületben élő szavazókat. 

A jelöltek szájzára szembemegy a demokráciával

A bizottság vezetője a tiszás jelöltek nyilatkozatstopjáról is elmondta a véleményét. Rámutatott, hogy 

a korábbi előválasztási jelölteknél ilyen sosem fordult elő, ez szembe megy a demokráciával.

„Ez nagyon kulturálatlan gondolkodás, és nem indok, hogy Magyar Péter védi az embereit. Nem porcelánból vannak, hogy becsomagolják őket” – mondta, kiemelve, hogy itt képviselőjelöltekről beszélünk, és „népképviseletről van szó, ki kell választani a legalkalmasabbakat”.

Magyar azzal folytatta, hogy szerinte három feltételnek kell megvalósulnia egy ilyen kiválasztási folyamatnál: 

  • tematizáljon,
  • aktivizáljon, 
  • illetve legitimáljon, azaz ismertesse meg a jelölteket, és informálja a választókat

– írta a lap.

Előre lejátszott a verseny

Az ügyvéd kitért arra is, hogy 

ha Magyar Péter nem akarja, hogy bárki bármit megtudjon a jelöltekről, végig belső ügynek kell kezelni a jelöltállítást, ne mutogassa őket, maradjon a zárt szobákban”.

Magyar György ennél a pontnál rámutatott, hogy az a legaggályosabb, hogy a Tisza-vezér a jelölt-jelölteket eltiltja a szerepléstől, letiltja őket a vitákról.

„Így hogy ismerje meg a jelöltet a választó, és hogy akarja Magyar Péter megszavaztatni a helyi közösséggel?” – tette fel a kérdést.

Ezután leszögezte, hogy véleménye szerint ez arra utal, hogy már megvannak a kiválasztottak:

 a háromból egyet már ismernek, és azt mondták neki, tegyen maga mellé még két vetélytársat”. 

„Olyan, mint egy vállalkozás, ahol már előre tudják, ki nyeri meg a kiírt tendert” – hívta fel a figyelmet az ügyvéd, aki szerint mindaz, amit a közvélemény lát, csak „púder”, csak „vatta”, hiszen hiteltelenné válik az egész, ha meg sem szólalhatnak.

„Lehet, hogy Magyar Péter így akarja kiválasztani a legjobb tiszás jelöltet, az azonban nem feltétlen a legalkalmasabb ellenzéki jelölt” – magyarázta Magyar György, aki szerint azt a személyt kellene megtalálni, aki az egyetlen kihívó lehet az ellenzéki oldalon. 

A Civil Választási Bizottság elnöke végül azt is jelezte, hogy a DK-nál, a Jobbiknál, a Kétfarkúaknál, valamint a civileknél van is erre hajlandóság. „Magyar Péter is beláthatná, hogy a választók okosabbak, mint a pártvezetők” – zárta gondolatait a baloldal meghatározó megmondóembere.

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

catalina11
2025. november 25. 09:20
A bizottság vezetője a tiszás jelöltek nyilatkozatstopjáról is elmondta a véleményét. Rámutatott, hogy a korábbi előválasztási jelölteknél ilyen sosem fordult elő, ez szembe megy a demokráciával. „Ez nagyon kulturálatlan gondolkodás, és nem indok, hogy Magyar Péter védi az embereit. Nem porcelánból vannak, hogy becsomagolják őket” – mondta, kiemelve, hogy itt képviselőjelöltekről beszélünk, és „népképviseletről van szó, ki kell választani a legalkalmasabbakat”. a legalkalmasabb Magyar Péter. Ő a minden. Is!
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. november 25. 08:58
Ez aztán a demokrácia: választási programokon, egyéni bemutatkozásokon alapuló helyi választások helyett nagyon modern "casting". Amely castingok vége érdekes módon mindig az, hogy brüsszeli kollár kingák jönnek... persze, hogy EU konform nagyon demokratikusan!
Válasz erre
1
0
Galerida
2025. november 25. 08:53
Úgy tűnik Magyar György sem titkolhatja tovább, hogy a palacsintában nem lekvár van.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!