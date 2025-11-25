Elszólta magát Magyar György: a Tisza jelöltjeinek kiválasztása „csak púder”

„Nem nagyon ismerni a Tisza kiválasztásának belső folyamatát, de az alapján, amit látunk, jogosan merülnek fel kételyek és aggályok” – mondta a Magyar Nemzetnek Magyar György a párt képviselőjelölt-jelöltjeinek kiválasztásával kapcsolatban. A Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke úgy fogalmazott,

a nemrégiben történt, 200 ezer embert érintő adatszivárgási botrány miatt lehet élni a gyanúperrel, hogy nem feltétlenül biztonságos a Tisza rendszere.

„Komoly felelőssége van az adatbázis készítőjének, gazdájának. Minden ilyen adatkezelésnél kötelező a megfelelő védelem biztosítása éppen a személyi jogok védelmében, és nem tudni, hogy fogják ezt most megoldani a pártnál” – jegyezte meg a baloldali megmondóember, hozzátéve, hogy a támadó mindig előnyben van a védekezővel szemben.