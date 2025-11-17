Mielőtt kijönnek a tiszás jelöltek nevei, tovább mélyülhet Magyar Péterék adatszivárgási botránya

Többről lehet szó, mint adatgyűjtésről

Az egykori alpolgármester Farkas Dezső, Magyar Péter korábbi párttársának kijelentésére reagált, aki azt írta a kétszázezres szivárgást követően, „az egyik oszlopnál feltüntették az adatforrást, ahol »Mautic« volt írva. A Mautic egy svájci nyílt forráskódú CRM rendszer. A CRM ügyfélkapcsolat-tartásra használt szoftver. Azaz ebbe a szoftverbe került be az adat, ha bárki bármilyen formában kapcsolatba került a párttal, legyen az EP-szavazás, webshopos vásárlás vagy éppen hírlevél-feliratkozás”. A kormánypárti politikus most azt pedzegeti oldalán, a Tisza Párt botránya kapcsán eddig elsősorban arról szóltak a hírek, hogy mintegy 200 ezer felhasználó személyes adatai kerülhettek nyilvánosságra. A történet azonban jóval túlmutathat a nyers adatgyűjtésen:

a sajtóforrások és rendelkezésre álló információk alapján egy marketingautomatizációs rendszerre, azon belül pedig profilalkotásra, viselkedésalapú szegmentálásra és célzott perszonalizációra alkalmas platformra integrálták a felhasználókat.

Nemrég a 444.hu szintúgy arról írt: „több tiszás adatbázis kerülhetett ki, olyanok is szerepelnek rajta, akik le sem töltötték a Tisza Világ appot”. A portál megemlíti a Tisza pártvezetésében megszületett teóriát, miszerint az adatbázist „ellopták a párttól, vagyis nem IT-s feltörésről van szó”. Ehhez képest a lap megjegyzi, „beszéltünk olyannal is, aki hosszas gondolkodás után rájött, hogy a listázós térképen szereplő címét, ahol évek óta nem él, a tiszás webshopban adta meg régebben, mikor rendelt egy karkötőt”.



Ez viszont arra utalhat, hogy a Tisza törvényellenesen összekapcsolhatta a különféle adatbázisokat, és például a webshopban megadott adatokat pártszervezésre használta.

Az adatszivárgási botrány kirobbanását követően Magyar Péterék azt írták, a Tisza Világ applikáció felhasználóinak lehetőségük van arra, hogy eldöntsék, inkognitó vagy épp nyilvános profil módban használják az alkalmazást. „Ezt a beállítást bármikor meg tudják változtatni. Azoknak a felhasználóknak az adatai, akik inkognitó módot választanak, semmilyen módon nem érhetők el harmadik személy által. A személyes adatok az uniós és magyar GDPR-szabályozásnak megfelelően kerülnek tárolásra”. A Mauticról nem tesznek említést.