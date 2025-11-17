Mielőtt kijönnek a tiszás jelöltek nevei, tovább mélyülhet Magyar Péterék adatszivárgási botránya

Az applikáció adatkezelési tájékoztatója alapján „a támogatóinak adatbázisát felhasználva a Facebook és a Google felületeken hasonmás közönség létrehozásával célzott hirdetésekkel kívánja megtalálni a tevékenysége iránt érdeklődő személyeket”.
Vagyis Magyar Péterék elismerik, hogy a támogatók adatait targetált politikai hirdetések alapjául használják. Ez legális, ha a felhasználó hozzájárult ehhez.
Azonban nyilvánvaló, hogy a Tisza Világ applikáció célzott hirdetésekkel toboroz új tagokat. A Facebook, Google, Instagram, Youtube és Linkedin felületein célzott hirdetésekkel éri el azt a célcsoportot (hasonmás közönséget), akik egy adott szegmenshez hasonló demográfiai jellemzőkkel, érdeklődési körrel és online viselkedéssel rendelkeznek.
Nagy István a fentiek miatt felveti, hogy bűncselekmény lenne, ha a felhasználó mobiltelefonjára telepített Tisza Világ nyomkövető kódrészletet tartalmazna, ahogy az is, ha a felhasználó beleegyezése nélkül alkotnának róla profilt.
Krupincza Mariann és Nagy Gábor írása