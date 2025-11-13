Kitálalt az adatbotrányról a Tisza volt operatív igazgatója: még nagyobb a baj, mint azt gondolnánk

„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adatuk publikusan” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Farkas, hozzátéve, hogy barátai adatai is kikerültek, köztük olyanoké is, akik már rég nem Tisza-szimpatizánsok. Példaként Alföldi Róbert rendezőt is megemlítette, akinek adatai szintén szerepeltek a kiszivárgott listában.