Kitálalt az adatbotrányról a Tisza volt operatív igazgatója: még nagyobb a baj, mint azt gondolnánk

Már a rendőrség is nyomoz a tiszás adatbotrány ügyében
Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.
Farkas Dezső szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érinti, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal”.
A Tisza Párt volt operatív igazgatója, Farkas Dezső szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal” – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adatuk publikusan” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Farkas, hozzátéve, hogy barátai adatai is kikerültek, köztük olyanoké is, akik már rég nem Tisza-szimpatizánsok. Példaként Alföldi Róbert rendezőt is megemlítette, akinek adatai szintén szerepeltek a kiszivárgott listában.
Ezt a kérdést lehet, hogy jobban át kellett volna gondolni.
Farkas elmondta: az adatforrásként feltüntetett „Mautic” egy svájci CRM-rendszer,
amelybe minden bekerült, aki bármilyen módon kapcsolatba lépett a párttal.
„Feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba. Hogy ezt azért tették-e, hogy gyorsan nagy felhasználószámot mutassanak, vagy másért, nem tudom. De egy biztos: engedélyt kellett volna kérni a felhasználóktól” – fogalmazott Farkas.
Nyitóképen: Farkas Dezső és Magyar Péter / Facebook