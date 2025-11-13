Ft
Kitálalt az adatbotrányról a Tisza volt operatív igazgatója: még nagyobb a baj, mint azt gondolnánk

2025. november 13. 09:11

Farkas Dezső szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érinti, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal”.

2025. november 13. 09:11
null

A Tisza Párt volt operatív igazgatója, Farkas Dezső szerint az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ applikáció felhasználóit érintette, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal” – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

„Miért került ki az adatod, ha nem is regisztráltál a Tisza applikációjába? Az elmúlt időszakban sok embert mozgatott a kérdés, engem is különösen, mivel sok barátom érzékeny adata került ki a netre. Olyan embereké, akik már régóta nem Tisza-szimpatizánsok, nem követik az eseményeket, mégis ott van az adatuk publikusan” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Farkas, hozzátéve, hogy barátai adatai is kikerültek, köztük olyanoké is, akik már rég nem Tisza-szimpatizánsok. Példaként Alföldi Róbert rendezőt is megemlítette, akinek adatai szintén szerepeltek a kiszivárgott listában.

Mindenki benne van, aki valaha kapcsolatban állt a párttal

Farkas elmondta: az adatforrásként feltüntetett „Mautic” egy svájci CRM-rendszer, 

amelybe minden bekerült, aki bármilyen módon kapcsolatba lépett a párttal.

„Feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba. Hogy ezt azért tették-e, hogy gyorsan nagy felhasználószámot mutassanak, vagy másért, nem tudom. De egy biztos: engedélyt kellett volna kérni a felhasználóktól” – fogalmazott Farkas.

Nyitóképen: Farkas Dezső és Magyar Péter / Facebook

 

tippan
2025. november 13. 09:33
Ez szerintem eléggé bűncselekmény jellegű.
csulak
2025. november 13. 09:30
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
csulak
2025. november 13. 09:30
igy vezetne az Orszagot is ez a poloska es a baloldal ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
soma100
2025. november 13. 09:25
Következő kérdés: Bajai Gordon és a DatAdat milyen szerepet játszik a Tisza életében? Milyen adatokat adott át a párt vezetésének, kerülhettek át nevek, adatok információk a 2022-s választások előtti adatgyűjtésből a tisza applikációjába? Hogyan történhetett meg, hogy olyan emberek adatai is átkerülhettek az ukránokhoz, akiknek semmi közük nem volt a Tisza párthoz, viszont volt szerepük a Marki Zay féle Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz?
