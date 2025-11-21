Ft
Tisza Párt Farkas Dezső Magyar Péter

Kiábrándította Magyar Péter híveit a volt tiszás politikus: nem lesz itt rendszerváltás

2025. november 21. 08:38

Farkas Dezső kifejtette, hogy mi változott meg volt pártjában a tavalyi EP-választás után.

2025. november 21. 08:38
null

A Tisza Szigetek volt koordinátora, Magyar Pétet pártját márciusban faképnél hagyó Farkas Dezső volt a vendége a Konkrétan Rónai Egonnal legújabb adásának, amelyben a Tisza-vezér egykori bizalmasa újabb részleteket árult el arról, miért is fordított hátat Magyaréknak.

Az azóta az Irány a Jövő nevű új pártot alapító Farkas a beszélgetésben elmondta, hogy miként lett egy hét alatt a Tisza Párt operatív vezetője. „Ott, abban a körben én értettem legjobban a szervezetépítéshez.” Hozzátette: az ugyanakkor hamar kiderült számra, hogy „nem stimmelnek az értékrendek”.

Szerinte a kampány elején még teljesítményalapú, szakmai közösségnek tűnt a Tisza, amelyben nem számított ki honnan jött, de 

az EP-választások után lojalitásalapú szervezeti kultúrává vált a párt. 

„Ami pedig kicsiben a szervezet, az lesz nagyban az ország is, azok az értékek, amik megjelennek kicsiben, megjelennek majd az ország irányításában, nagyban” – vonta le a következtetést a Tisza volt operatív igazgatója, kiemelve, hogy amikor körbenézett, azt érzete, hogy ez nem passzol az ő értékrendjéhez.

A beszélgetésben arra is kitért, hogy soha nem volt párttag a Tiszában, és semmilyen információt nem hallgatott el Magyar Péter elől. 

Farkas persze nem mulasztotta el saját pártját fényezni, amellyel párhuzamosan belerúgott a Tiszába is: mint mondta, az Irány a Jövő párt célja a „valódi rendszerváltás” – egy olyan Magyarország megteremtése, ahol nem lojalitás, hanem szakmai teljesítmény alapján születnek döntések. 

A Tiszával ugyanakkor szerinte nem lesz rendszerváltás, csak kormányváltás.

Farkas olvasatában a rendszerváltás azt jelentené, hogy a már említett verseny és teljesítmény alapú rendszer valósulna meg, amelyben nem lojalitás, hanem szakmai alapon hoznák a döntéseket, és nem „a haveroknak történik a kiosztás”. Nem egy ember nyilatkozik a témákról, hanem a szakértők. 

Az egykori koordinátor egyébként nemrég a Tisza adatbotránya kapcsán is megszólalt, arra figyelmeztetve, hogy az adatbotrány nemcsak a Tisza Világ-applikáció felhasználóit érintette, hanem „mindenkit, aki valaha kapcsolatba került a párttal”. 

