Kiábrándította Magyar Péter híveit a volt tiszás politikus: nem lesz itt rendszerváltás

„Ami pedig kicsiben a szervezet, az lesz nagyban az ország is, azok az értékek, amik megjelennek kicsiben, megjelennek majd az ország irányításában, nagyban” – vonta le a következtetést a Tisza volt operatív igazgatója, kiemelve, hogy amikor körbenézett, azt érzete, hogy ez nem passzol az ő értékrendjéhez.

A beszélgetésben arra is kitért, hogy soha nem volt párttag a Tiszában, és semmilyen információt nem hallgatott el Magyar Péter elől.

Farkas persze nem mulasztotta el saját pártját fényezni, amellyel párhuzamosan belerúgott a Tiszába is: mint mondta, az Irány a Jövő párt célja a „valódi rendszerváltás” – egy olyan Magyarország megteremtése, ahol nem lojalitás, hanem szakmai teljesítmény alapján születnek döntések.

A Tiszával ugyanakkor szerinte nem lesz rendszerváltás, csak kormányváltás.

Farkas olvasatában a rendszerváltás azt jelentené, hogy a már említett verseny és teljesítmény alapú rendszer valósulna meg, amelyben nem lojalitás, hanem szakmai alapon hoznák a döntéseket, és nem „a haveroknak történik a kiosztás”. Nem egy ember nyilatkozik a témákról, hanem a szakértők.