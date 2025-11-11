Ft
Fidesz Szijjártó Péter 444

Szijjártó nagyon csúnyán állva hagyta a 444 üdvöskéjét, aki a Fidesz felelősségét firtatta a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

2025. november 11. 20:25

Ezt a kérdést lehet, hogy jobban át kellett volna gondolni.

2025. november 11. 20:25
null

Szijjártó Péter egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben a 444 újságírója arról kérdezi: mit gondol arról, hogy „egyes politikustársai hivatkozási alapnak tekintik” a Tisza Párt nyilvánosságra került adatbázisát

A külügyminiszter nem maradt adós a válasszal, Szijjártó kifejtette:

„Szerintem ez egyértelmű. Minden egyes adatbázisért az felel, aki elkészíti. (...) Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist ukránokkal készíttet el. Akkor ide jutunk. Egy három éve háborús helyzetben lévő ország egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. (...) Úgyhogy azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék feltenni ezeket a kérdéseket. Hogyan lehet az, hogy 200 ezer magyar ember adatait külföldiek kezére adták. És ha ezt meg tetszett kérdezni, akkor vitassuk meg a továbbiakat” – fogalmazott válaszában a külügyi tárca vezetője.

A videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Facebook

catalina11
2025. november 11. 22:09
Ouroboros 2025. november 11. 21:26 Senki se veszi már észre, mekkora szintlépés ez az állampárt részéről. Már nyíltan vállalja, hogy kész mindent megtenni azért, hogy kárt okozzon magyar állampolgároknak, akiknek az érdekeit védeni elvileg feladata lenne. Akárki is felelős az adatszivárgásért (kurvaisten, hogy a fidesz, máshogy nincs értelme az egésznek), az nem fog sajnos kiderülni, ellenben az a nyilvánosság előtt zajlott, hogy az állampárt nemhogy nem védte meg a károsultakat, de maga aktívan hozzájárult az adatszivárgáshoz nemcsak a médiáján, de a politikusain keresztül is. Egy épeszű országban ezeket sintérnek se választanák meg ezek után." 4 x 2/3 Ouroboros elvtárs! ! ! !
Válasz erre
1
0
BBrutus
2025. november 11. 21:44
És a Tisza akar kormányra kerülni ilyen tök idióta, fogalmatlan emberekkel? Ezek mind sötétben tartott, trágyával etetett gombák. Webber, meg Ursula gyorsan elvennék tőlünk az országunkat. Minden Tisza szavazó egy buta, irigy, sikertelen fasz.
Válasz erre
3
0
rollotomasi
2025. november 11. 21:31
Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy a balos forradalmár picsák mind kurva rondák, lázszik rajtuk, hogy baszatlanok, a szemükben pedig az eszme őrületének lángja lobog.
Válasz erre
4
0
Ouroboros
2025. november 11. 21:26
Senki se veszi már észre, mekkora szintlépés ez az állampárt részéről. Már nyíltan vállalja, hogy kész mindent megtenni azért, hogy kárt okozzon magyar állampolgároknak, akiknek az érdekeit védeni elvileg feladata lenne. Akárki is felelős az adatszivárgásért (kurvaisten, hogy a fidesz, máshogy nincs értelme az egésznek), az nem fog sajnos kiderülni, ellenben az a nyilvánosság előtt zajlott, hogy az állampárt nemhogy nem védte meg a károsultakat, de maga aktívan hozzájárult az adatszivárgáshoz nemcsak a médiáján, de a politikusain keresztül is. Egy épeszű országban ezeket sintérnek se választanák meg ezek után.
Válasz erre
0
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!