Szijjártó nagyon csúnyán állva hagyta a 444 üdvöskéjét, aki a Fidesz felelősségét firtatta a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

A külügyminiszter nem maradt adós a válasszal, Szijjártó kifejtette:

„Szerintem ez egyértelmű. Minden egyes adatbázisért az felel, aki elkészíti. (...) Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist ukránokkal készíttet el. Akkor ide jutunk. Egy három éve háborús helyzetben lévő ország egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. (...) Úgyhogy azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék feltenni ezeket a kérdéseket. Hogyan lehet az, hogy 200 ezer magyar ember adatait külföldiek kezére adták. És ha ezt meg tetszett kérdezni, akkor vitassuk meg a továbbiakat” – fogalmazott válaszában a külügyi tárca vezetője.

A videót alább tekinthetik meg: