Szijjártó nagyon csúnyán állva hagyta a 444 üdvöskéjét, aki a Fidesz felelősségét firtatta a tiszás adatbotrány kapcsán (VIDEÓ)

Már a rendőrség is nyomoz a tiszás adatbotrány ügyében
Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.
Ezt a kérdést lehet, hogy jobban át kellett volna gondolni.
Szijjártó Péter egy rövid videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben a 444 újságírója arról kérdezi: mit gondol arról, hogy „egyes politikustársai hivatkozási alapnak tekintik” a Tisza Párt nyilvánosságra került adatbázisát.
Ezt is ajánljuk a témában
Nemcsak az informatikai rendszer elleni bűncselekmény gyanúját vizsgálják, hanem azt is, hogy történt-e jogosulatlan adatkezelés, illetve más, kapcsolódó bűncselekmény.
A külügyminiszter nem maradt adós a válasszal, Szijjártó kifejtette:
„Szerintem ez egyértelmű. Minden egyes adatbázisért az felel, aki elkészíti. (...) Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist ukránokkal készíttet el. Akkor ide jutunk. Egy három éve háborús helyzetben lévő ország egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. (...) Úgyhogy azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék feltenni ezeket a kérdéseket. Hogyan lehet az, hogy 200 ezer magyar ember adatait külföldiek kezére adták. És ha ezt meg tetszett kérdezni, akkor vitassuk meg a továbbiakat” – fogalmazott válaszában a külügyi tárca vezetője.
A videót alább tekinthetik meg:
Nyitókép: Facebook