A Tisza alelnöke, Radnai Márk is elindulhat az országgyűlési választáson

A levélben Radnai ahelyett, hogy felelősséget vállalt volna, titkosszolgálati akciót és a kormány beavatkozását emlegette, s azt állította: egy, az adatbázishoz hozzáférő önkéntes lehetett a „beépített ember”. A párt vezetésén belüli források szerint viszont Magyar Péter „elképesztő haraggal” fordult alelnökéhez, akit felelősnek tart a botrányért – ám állítólag mégsem tudja leváltani, mert Radnai „túl erős háttérrel” rendelkezik.

Az ügyet tovább bonyolítja az Index nyomozása, amely szerint az applikáció fejlesztésében ukrán IT-szakértők is részt vehettek. A kiszivárgott adminisztrátorok listáján szerepel egy ungvári fejlesztő, Miroslav Tokar, aki a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik – a vállalat vezetője pedig Zelenszkij támogatója, és civil csatornákon keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónprojektjeivel. Radnai maga is elismerte, hogy Berlinben találkozott több fejlesztővel egy szakmai rendezvényen, ahol kiderült: ez a cég is jelen volt.