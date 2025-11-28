A Tisza alelnöke, Radnai Márk is elindulhat az országgyűlési választáson

„Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – a Tisza alelnöke véletlenül élő adásban leplezte le a párt féltve őrzött titkát (VIDEÓ)
Ezt minden bizonnyal nem így tervezte Radnai Márk.
A botrányos Tisza Világ applikáció elbénázott bemutatása és a Magyar Péter melletti bájolgás elég volt a jelöltséghez.
A Tisza előválasztási procedúrája végén Komárom-Esztergom megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében a párt alelnöke, Radnai Márk méretheti meg magát a 2026-os országgyűlési választáson.
Az esztergomi székhelyű választókerületet jelenleg a fideszes Erős Gábor képviseli a parlamentben.
Radnai Márk még szeptember-októberben több súlyos botrány középpontjába került. Először a pártapplikáció bemutatása közben, egy élő közvetítésben árulta el – láthatóan véletlenül –, hogy a Tisza új applikációján
Amerikában folyamatosan dolgoznak”, ezzel akarva-akaratlanul megerősítve a párt külföldi hátterét firtató találgatásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt minden bizonnyal nem így tervezte Radnai Márk.
A helyzet tovább súlyosbodott, amikor kiderült: a Tisza Világ nevű alkalmazásból több tízezer felhasználó adatai – név, cím, email, telefonszám, sőt lokáció – kiszivárogtak. Bár Magyar Péter napokig tagadta a történteket, később mégis olyan levelet küldtek ki, amelyben új biztonsági fejlesztéseket ígértek. A Radnai nevével ellátott belső levél már azt is elismeri, hogy több mint ezer valódi tiszás elérhetőség vált nyilvánossá.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt alenökének nevéhez köthető belső levélben a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt teszik felelőssé, és titkosszolgálati akciót emlegetnek.
A levélben Radnai ahelyett, hogy felelősséget vállalt volna, titkosszolgálati akciót és a kormány beavatkozását emlegette, s azt állította: egy, az adatbázishoz hozzáférő önkéntes lehetett a „beépített ember”. A párt vezetésén belüli források szerint viszont Magyar Péter „elképesztő haraggal” fordult alelnökéhez, akit felelősnek tart a botrányért – ám állítólag mégsem tudja leváltani, mert Radnai „túl erős háttérrel” rendelkezik.
Az ügyet tovább bonyolítja az Index nyomozása, amely szerint az applikáció fejlesztésében ukrán IT-szakértők is részt vehettek. A kiszivárgott adminisztrátorok listáján szerepel egy ungvári fejlesztő, Miroslav Tokar, aki a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik – a vállalat vezetője pedig Zelenszkij támogatója, és civil csatornákon keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónprojektjeivel. Radnai maga is elismerte, hogy Berlinben találkozott több fejlesztővel egy szakmai rendezvényen, ahol kiderült: ez a cég is jelen volt.
Ezt is ajánljuk a témában
Tiszás felhasználók adatai kerülhettek akár egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.
***
Fotó: Facebook