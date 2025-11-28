Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ Radnai Márk Magyar Péter applikáció

A Tisza alelnöke, Radnai Márk is elindulhat az országgyűlési választáson

2025. november 28. 23:41

A botrányos Tisza Világ applikáció elbénázott bemutatása és a Magyar Péter melletti bájolgás elég volt a jelöltséghez.

2025. november 28. 23:41
null

A Tisza előválasztási procedúrája végén Komárom-Esztergom megye 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében a párt alelnöke, Radnai Márk méretheti meg magát a 2026-os országgyűlési választáson.

Az esztergomi székhelyű választókerületet jelenleg a fideszes Erős Gábor képviseli a parlamentben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv

Pánik Brüsszelben: Orbán Washington után Moszkvában, válságban a Tisza – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Akinek nagyon nem jött be a Tisza Világ

Radnai Márk még szeptember-októberben több súlyos botrány középpontjába került. Először a pártapplikáció bemutatása közben, egy élő közvetítésben árulta el – láthatóan véletlenül –, hogy a Tisza új applikációján

Amerikában folyamatosan dolgoznak”, ezzel akarva-akaratlanul megerősítve a párt külföldi hátterét firtató találgatásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzet tovább súlyosbodott, amikor kiderült: a Tisza Világ nevű alkalmazásból több tízezer felhasználó adatai – név, cím, email, telefonszám, sőt lokáció – kiszivárogtak. Bár Magyar Péter napokig tagadta a történteket, később mégis olyan levelet küldtek ki, amelyben új biztonsági fejlesztéseket ígértek. A Radnai nevével ellátott belső levél már azt is elismeri, hogy több mint ezer valódi tiszás elérhetőség vált nyilvánossá.

Ezt is ajánljuk a témában

A levélben Radnai ahelyett, hogy felelősséget vállalt volna, titkosszolgálati akciót és a kormány beavatkozását emlegette, s azt állította: egy, az adatbázishoz hozzáférő önkéntes lehetett a „beépített ember”. A párt vezetésén belüli források szerint viszont Magyar Péter „elképesztő haraggal” fordult alelnökéhez, akit felelősnek tart a botrányért – ám állítólag mégsem tudja leváltani, mert Radnai „túl erős háttérrel” rendelkezik.

Az ügyet tovább bonyolítja az Index nyomozása, amely szerint az applikáció fejlesztésében ukrán IT-szakértők is részt vehettek. A kiszivárgott adminisztrátorok listáján szerepel egy ungvári fejlesztő, Miroslav Tokar, aki a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik – a vállalat vezetője pedig Zelenszkij támogatója, és civil csatornákon keresztül kapcsolatban állhat az ukrán hadsereg drónprojektjeivel. Radnai maga is elismerte, hogy Berlinben találkozott több fejlesztővel egy szakmai rendezvényen, ahol kiderült: ez a cég is jelen volt.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2025. november 29. 00:21
Tehetségtelen, azt hiszi, a színház utan maris politikus!
Válasz erre
1
0
Treeoflife
2025. november 28. 23:46
Nagyon ciki ez a fotó ... nem mintha ismeretlen lenne, hogy létezik "férfi barátság" ... de ez egy "politikai együtt-állás". Talán ezeknek a férgeknek az is fontos, hogy kinyilvánítsák, szeretik "melegíteni" egymást? És ehhez vajon a támogató büdös szájú nyugger kommandó mit szól?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!