„Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta” – a Tisza alelnöke véletlenül élő adásban leplezte le a párt féltve őrzött titkát (VIDEÓ)

Radnai Márk, a Tisza alelnöke a párt új applikációját mutatta be egy élő közvetítésben, és épp arról beszélt, hogy ha az alkalmazás még nem lenne esetleg letölthető, akkor „néhány órán belül az lesz”, mert

Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta.

Radnai ezzel – feltehetően akaratán kívül – olyan háttérinformációt osztott meg a nagyközönséggel, melyből mindenki számára egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt külföldi támogatók segítségét élvezi.

„Ajjaj! A történelem ismétli önmagát: adománygyűjtő ládikák most már a robotkutyán, a Datadat csőre töltve!” – hozta párhuzamba a videót megosztó Kocsis Máté a Tisza külföldről támogatott működési mechanizmusát a rossz emlékű Bajnai Gordon-féle Datadat-botránnyal.