Radnai Márk lebuktatta Magyar Péter hazugságát – ő maga találkozhatott Berlinben az ukrán fejlesztőkkel

Visszatérve az ukrán szálra – az okoseszközökre telepíthető program fejlesztésében a PettersonApps cég működhetett közre –, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt arról, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel.”

Ebből kikövetkeztethető, hogy Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel május 21-23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.

Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,