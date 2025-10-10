Ft
HVG Radnai Márk Ukrajna Magyar Péter applikáció

Radnai Márk lebuktatta Magyar Péter hazugságát – ő maga találkozhatott Berlinben az ukrán fejlesztőkkel

2025. október 10. 12:38

Egyre durvább hazugságspirálba kerülhet a Tisza Párt. A Tisza Világ nevű applikációjuk mögött ukrán fejlesztőket sejtenek, a párt alelnöke Berlinben találkozhatott velük.

2025. október 10. 12:38
null

Egyre durvább hazugságspirálba kerülhet a Tisza Párt az ukrán fejlesztők keze nyomát is viselő Tisza Világ nevű applikáció miatt. Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy a liberális párt applikációjához ukrán fejlesztőknek köze lenne, egyre zavarosabb magyarázatokkal jön elő. Közben újabb adatszivárgással szembe kell néznie a tömörülésnek, illetve a Tisza Világ felhasználóinak, 20 ezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – név, anyja neve, lakcím, email, telefonszám, sőt lokáció és választókerületi adatok – kerültek nyilvánosságra. Részletekért kattintson IDE.

Tisza Világ: Radnai lebuktatta Magyart

Visszatérve az ukrán szálra – az okoseszközökre telepíthető program fejlesztésében a PettersonApps cég működhetett közre –, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt arról, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:

Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel.”

Ebből kikövetkeztethető, hogy Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel május 21-23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.

Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,

Magyar Pétert legközelibb bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.

De ki állhat a Tisza Világ mögött?

Miroslav Tokar ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatója, s egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Vagyis, amennyiben igazak a fentiek, tiszás felhasználók adatai kerültek egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.

Habár a párt új kapcsolattartási módot ígér, ez most még nem készült el, így a felhasználók adatai továbbra is veszélyben vannak.

Újabb tiszás adatszivárgási botrány

Magyar Péterék számára komoly problémát jelent, hogy a párt tagsága őket hibáztatja. Az aktivisták különösen amiatt aggódnak, hogy minősített személyes adataik is nyilvánosságra kerültek, ami kéretlen üzenetek áradatát váltotta ki. Egy támogató szerint a párt nem szűrte megfelelően a kulcspozíciókba kerülő embereket, köztük a fejlesztőket, és a feltételezett titkosszolgálati beszivárgóra is felkészülhettek volna.

Ugyan Magyar Péter napokig tagadta az adatszivárgást, később egy levélben újabb fejlesztéseket ígértek az adatok védelmére. A Radnai Márkhoz köthető belső levél nem cáfolja az adatszivárgást, és elismeri, hogy több mint ezer email-cím és telefonszám került illetéktelen kezekbe. Ahogy azt korábban megírtuk a levél tartalmából az alábbiakra lehet következtetni:

  • Nem megfelelően fejlesztették az applikációt, mert aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak. 
  • Viszont inkognitó módban eddig a felhasználók semmit sem láttak egymásról, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.
  • Éppen ezért sokan választották az applikáción belül a nem inkognitó módot, és pontosan ezen, nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki. 

Radnai Márk ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget inkább a kormányt hibáztatja, és illegális titkosszolgálati akciót emleget. A mozgalom szerint összehangolt támadás érte adatbázisaikat, és azt gyanítják, hogy egy, az adatbázisokhoz hozzáférő önkéntes az „orbáni titkosszolgálat” beépített embere volt.

Hova kerülhettek a tiszások adatai?

Nagy István, Újpest korábbi fideszes alpolgármestere időközben arra hívta fel a figyelmet: szokatlan, hogy egy politikai tömörülés – mint amilyen a Tisza Párt is – aktivistáinak személyes adatait egy olyan adatbázisban tárolják, ahol a tábla neve „customer”, azaz vásárló.

Ha valaki a megváltó úr webshopjában vásárolt, akkor kezdhet aggódni. Lehet, hogy a bankkártya adatai valahol Ukrajnában, egy csalónál, adathalásznál landoltak” – vetette fel a politikus.

Képek forrása: Facebook

 

 

Palatin
2025. október 10. 15:33
A Tisza-zakkantak esti imája: "Bár tudom, hogy meséid magva hazug, link, ócska kalandregény, De még ha büdösnek tartasz is, imádlak te drága jó apacs legény. Követlek bárhova, nem akadály se tüz, se víz, se friss tehénlepény. Álmaimat is te kíséred, ágyam mellett fotód, s rajt az éjjeli edény."
Válasz erre
0
0
Palatin
2025. október 10. 15:32
A mentális egészség világnapján öszinte aggodalommal gondolok Magyar Péterre, kérem a Szüzmáriát, hogy ha már segíteni nem is tud rajta, legalább mentse meg öt attól, hogy az állapota ne romoljon tovább. Imádkozom, hogy mindannyiunk kedvenc poloskájának szellemi korroziója kezelhetö keretek között maradjon, és ne kelljen a jövöben ilyen verseket írnom hozzá: Magyar Péter kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám számunkra ö lókötöként türhetetlen hátrány, Mert lelkében és jellemében sötét mint a kátrány.
Válasz erre
0
0
lemez
2025. október 10. 14:54
Micsoda véletlenek.Berlinben van a központjuk azoknak a kémeknek is,ahol a névsorban olvastam a direkt 36,meg átlátszót magyar részröl.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. október 10. 14:37
"a feltételezett titkosszolgálati beszivárgóra" Ez inkább fordítva történhetett, a Tisza szivárgott be az ukrán szolgálat standjára Berlinben, követelve tőlük az adatlopást. Aztán hogy a Tiszapetiék honnan kapták az eligazítást, kit kell keresni, és milyen lózunggal azonosítják egymást, az újabb, egyelőre nyitott fejezete a kémregénybe illő sztorinak. Így aztán nyitva marad a kérdés, kik azok akik a Tiszát pöcegödör szaggal felcsalizott légypapírnak használják?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!