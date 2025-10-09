Tűzoltásba kezdhetett a Tisza: sablonválasz az aktivistáktól – vagy válogatott trágárságok és obszcén reakciók

A válasz úgy folytatódik: „egyúttal felszólítom, hogy haladéktalanul közölje, milyen forrásból és jogalapon jutott az e-mail-címemhez. Amennyiben az adat jogellenes forrásból származik, azonnal törölje azt minden nyilvántartásából, valamint erősítse meg írásban, hogy a törlés megtörtént.”

A Magyar Nemzet cikkében rámutat, az említett információk további sorsára – például a törlésére – semmilyen ráhatásuk nincs, az adatok ugyanis a világhálón napokon át elérhetőek voltak és a link cikkük írásakor is működött.

A válaszadók a levél végén még azt is hozzátették, „hogy amennyiben nem kapok kielégítő választ, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok az ügy kivizsgálása érdekében”. A Magyar Nemzet megjegyzi, időközben változhatott a központi kommüniké, mivel eleinte több olyan válasz érkezett, amelyben azt állították, hogy a szóban forgó adatok egy korábbi – közelebbről nem meghatározott – adatszivárgás során kerültek ki, ám a később befutó válaszokban ez a rész már jellemzően nem szerepelt.

A Magyar Nemzet szerint az egyenválasz valószínűleg az aktivisták megnyugtatására születhetett, hiszen sokan nem is tudták, hogy az adataik kiszivárogtak, mások pedig nem hitték el.

Érdekesség: többen állították azt, hogy le sem töltötték az applikációt, például Zoltán, aki azt írta: „nincs is Tiszám. Gondolkodom a feljelentésen is. Köcsög adathalász.”