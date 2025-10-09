Ft
10. 09.
csütörtök
Magyar Péterék Magyar Nemzet Tisza

Tűzoltásba kezdhetett a Tisza: sablonválasz az aktivistáktól – vagy válogatott trágárságok és obszcén reakciók

2025. október 09. 21:15

Megkeresték azokat a tiszás önkénteseket, akiknek kiszivárogtak az adatai. Egyesek látványosan kincstári választ küldtek, amit a központtól kaphattak, de úgy tűnik nem mindenkihez jutott el az ukáz, hiszen mások nem tudták leplezni, hogy válogatott fenyegetésekkel és sértésekkel szeretnék építeni a szeretetországot.

2025. október 09. 21:15
null

Magyar Péterék központilag szervezett kommunikációval igyekezhetnek elhallgatni a Tisza adatszivárgási botrányátírja a Magyar Nemzet.

A lap csaknem ezer olyan Tisza-szimpatizánst keresett meg e-mailben, akiknek a személyes adatai a Tisza Világ mobilalkalmazásról kerültek ki a világhálóra. Feltűnően sok, feltehetően a pártvezetés által készített egyenválasz érkezett, amely meg sem említette a tömeges adatszivárgás tényét. A válaszok jelentős része extrémül obszcén és trágár gyűlölködésben merült ki, de olyanok is akadtak, akik nem is hallottak a botrányról.

Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” 

– így kezdődik a Magyar Nemzetnek visszaküldött egyenszöveg, amely nem vesz tudomást arról, hogy a személyes adatok bárki számára elérhetők a világhálón.

A válasz úgy folytatódik: „egyúttal felszólítom, hogy haladéktalanul közölje, milyen forrásból és jogalapon jutott az e-mail-címemhez. Amennyiben az adat jogellenes forrásból származik, azonnal törölje azt minden nyilvántartásából, valamint erősítse meg írásban, hogy a törlés megtörtént.”

A Magyar Nemzet cikkében rámutat, az említett információk további sorsára – például a törlésére – semmilyen ráhatásuk nincs, az adatok ugyanis a világhálón napokon át elérhetőek voltak és a link cikkük írásakor is működött.

A válaszadók a levél végén még azt is hozzátették, „hogy amennyiben nem kapok kielégítő választ, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok az ügy kivizsgálása érdekében”. A Magyar Nemzet megjegyzi, időközben változhatott a központi kommüniké, mivel eleinte több olyan válasz érkezett, amelyben azt állították, hogy a szóban forgó adatok egy korábbi – közelebbről nem meghatározott – adatszivárgás során kerültek ki, ám a később befutó válaszokban ez a rész már jellemzően nem szerepelt.

A Magyar Nemzet szerint az egyenválasz valószínűleg az aktivisták megnyugtatására születhetett, hiszen sokan nem is tudták, hogy az adataik kiszivárogtak, mások pedig nem hitték el.

Érdekesség: többen állították azt, hogy le sem töltötték az applikációt, például Zoltán, aki azt írta: „nincs is Tiszám. Gondolkodom a feljelentésen is. Köcsög adathalász.”

A Magyar Nemzet azt írja, 

az adatszivárgás miatt bosszankodó reakciók a ritkábbak közé tartoztak, a válaszolók jelentős részét egyáltalán nem érdekelte, hogy az interneten bárki számára elérhetővé váltak a személyes adatai. 

Szép számmal érkeztek az olyan velős és tömör válaszok, mint a „leszarom”, az „egészségükre”, a „nem érdekel”, vagy az „élj vele boldogan” de sokan bővebben is kifejtették, hogy miért nem zavarja őket az incidens.

A legtöbb válaszból azonban a vak gyűlölet sütött 

a lap szerint. A „menj a p...csába!”, vagy a „tudom, hogy egy fideszes gyökér vagy, nem versz át” még a legenyhébb szófordulatok közül való, de ide sorolható az is, amikor valaki szavak helyett képpel üzent, mint például egy férfi, aki a párjával együtt a középső ujját mutatta a kamerába.

Sok tucatnyi Tisza-szimpatizáns válogatott trágárságokkal és obszcén kifejezésekkel reagált, amikor a Magyar Nemzet arról kérdezte őket, mit szólnak az adatszivárgás tényéhez.

Zoltán például azt írta: „k...rva anyád. Mocskos fideszes ingyenélő. Az adataim kb. 6000 helyen fent vannak. A környékemre ne gyere te pedofil”. Egy Kitti nevű hölgy pedig hosszú válaszában lényegében prostituáltnak nevezte az üzenetküldő anyját.

Jó néhányan Orbán Viktor miniszterelnököt is gyalázták. 

„Annyit tudok neked ezzel kapcsolatban elmondani, hogy sz...pjátok le egymást a Fidesszel Orbán Viktorról Gulyás Gergővel és a többi hitelével együtt És b...sszátok s...ggbe egymást szárazon csak hogy jól érezzétek magatokat… mindennel együtt csak azt kívánom neked meg a propaganda f...szfej sajtódnak hogy szenvedj köcsög. Hajrá Tisza Hajrá Magyar Péter” – ez a Sándor nevű szimpatizáns válasza, Balázs pedig úgy fogalmazott: „B...szok rá, csak a Fidesz meg ez a rákos g...ci Orbán takarodjon már a g...cibe…”. Mihály reakciója sem sokban különbözik ettől: „kapja be, orbán, a Magyar Nemzetnek nevezett csúfadalom, különösen v.milyen Kárpáti, az egész fidesz vezérkar, stb. stb. Ja- ja! Kapjátok be!”. Patrik röviden csak annyit írt: „a büdös kommunista k...rva édes anyátokat b...sszátok szájba! Így megfelel f...szfej?”.

Nyitókép: képernyőfotó

Nemmostszülettem
2025. október 09. 21:50
Hű csak úgy süt az értelem minden megnyilvánulásukból.
Zsolt75
2025. október 09. 21:47
Ezt a harcipockot a kis mancsaival ne rakjátok már ki, a röhögéstől nem tudok a cikkre kattintani...
Burg_kastL71-C
2025. október 09. 21:37
Nézem megint ezt a felett fotót. A 10-12 éves gyerekek szintje és ez akar az ország élére kerülni. Valami döbbenet, persze látják a tartói is és megalázásképpen emelik fel, tennék a nyakunkba. Voltak már 105 éve, akik a legaljasabb ösztönöket préselték ki az arra hajlamos tömegekből, de persze az csak a kezdet volt, mert itt lapultak közben generációkon át búvó patakként, hogy most ismét nyílt színen tobzódjanak.
Kanmacska
2025. október 09. 21:36
A legjobban a kommunistázás tetszik. Egy ízig-vérig bolsevista párt szimpatizánsa kommunistázza a Fideszt.
