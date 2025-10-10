Repedések a Tisza Pártban: a pártvezetést okolják az aktivisták az adatszivárgás miatt

Megszereztük a Tisza belső levelét: újabb komoly bizonyíték Magyar Péterék ukrán adatszivárgási botrányában
Megszereztük a Tisza applikációt használóknak írt levelet.
A párt támogatói szerint jobban is felkészülhettek volna arra, hogy támadás éri az alkalmazást.
A Tisza Pártot megrázta az applikációjukat ért kibertámadás és az ebből fakadó adatvédelmi botrány, ami belső feszültségeket szült – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint az aktivisták és koordinátorok a párt vezetését okolják a felkészületlenség miatt, miközben többen kéretlen hívásokról és üzenetekről számoltak be az adatszivárgást követően.
Fel kellett volna készülni arra, hogy az alkalmazást bármikor támadás érheti”
– írta egy aktivista a párt egyik közösségi chatjében.
A vezetés számára komoly problémát jelent, hogy a párt tagsága őket hibáztatja. Az aktivisták különösen amiatt aggódnak, hogy minősített személyes adataik is nyilvánosságra kerültek, ami kéretlen üzenetek áradatát váltotta ki. Egy támogató szerint a párt nem szűrte megfelelően a kulcspozíciókba kerülő embereket, köztük a fejlesztőket, és a feltételezett titkosszolgálati beszivárgóra is felkészülhettek volna.
Bár Magyar Péter napokig tagadta az adatszivárgást, később egy levélben újabb fejlesztéseket ígértek az adatok védelmére. A Radnai Márkhoz köthető belső levél nem cáfolja az adatszivárgást, és elismeri, hogy több mint ezer email-cím és telefonszám került illetéktelen kezekbe. Ahogy azt korábban megírtuk a levél tartalmából az alábbiakra lehet következtetni:
Radnai Márk ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget inkább a kormányt hibáztatja, és illegális titkosszolgálati akciót emleget. A párt szerint összehangolt támadás érte adatbázisaikat, és azt gyanítják, hogy egy, az adatbázisokhoz hozzáférő önkéntes az „orbáni titkosszolgálat” beépített embere volt.
Mint ismert a Tisza Világ alkalmazást érintő botrány során mintegy húszezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – név, anyja neve, lakcím, email, telefonszám, sőt lokáció és választókerületi adatok – kerültek nyilvánosságra.
Az ügyben felmerült egy ukrán szál is:
a Tisza Világ app fejlesztésében a PettersonApps ukrán cég működhetett közre, amelynek vezetője Zelenszkij támogatója és drónfejlesztésekben is részt vehet.
A párt új kapcsolattartási módot ígér, de ez még nem készült el, így a felhasználók adatai továbbra is veszélyben vannak.
Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán
