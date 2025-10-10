Ft
Ft
19°C
8°C
Ft
Ft
19°C
8°C
10. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt adatvédelmi Radnai Márk Ukrajna botrány applikáció

Repedések a Tisza Pártban: a pártvezetést okolják az aktivisták az adatszivárgás miatt

2025. október 10. 08:34

A párt támogatói szerint jobban is felkészülhettek volna arra, hogy támadás éri az alkalmazást.

2025. október 10. 08:34
null

A Tisza Pártot megrázta az applikációjukat ért kibertámadás és az ebből fakadó adatvédelmi botrány, ami belső feszültségeket szült – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint az aktivisták és koordinátorok a párt vezetését okolják a felkészületlenség miatt, miközben többen kéretlen hívásokról és üzenetekről számoltak be az adatszivárgást követően. 

Fel kellett volna készülni arra, hogy az alkalmazást bármikor támadás érheti”

– írta egy aktivista a párt egyik közösségi chatjében.

A vezetés számára komoly problémát jelent, hogy a párt tagsága őket hibáztatja. Az aktivisták különösen amiatt aggódnak, hogy minősített személyes adataik is nyilvánosságra kerültek, ami kéretlen üzenetek áradatát váltotta ki. Egy támogató szerint a párt nem szűrte megfelelően a kulcspozíciókba kerülő embereket, köztük a fejlesztőket, és a feltételezett titkosszolgálati beszivárgóra is felkészülhettek volna.

Bár Magyar Péter napokig tagadta az adatszivárgást, később egy levélben újabb fejlesztéseket ígértek az adatok védelmére. A Radnai Márkhoz köthető belső levél nem cáfolja az adatszivárgást, és elismeri, hogy több mint ezer email-cím és telefonszám került illetéktelen kezekbe. Ahogy azt korábban megírtuk a levél tartalmából az alábbiakra lehet következtetni:

  • Nem megfelelően fejlesztették az applikációt, mert aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak. 
  • Viszont inkognitó módban eddig a felhasználók semmit sem láttak egymásról, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.
  • Éppen ezért sokan választották az applikáción belül a nem inkognitó módot, és pontosan ezen, nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki. 

Radnai Márk ahelyett, hogy vállalta volna a felelősséget inkább a kormányt hibáztatja, és illegális titkosszolgálati akciót emleget. A párt szerint összehangolt támadás érte adatbázisaikat, és azt gyanítják, hogy egy, az adatbázisokhoz hozzáférő önkéntes az „orbáni titkosszolgálat” beépített embere volt.

Mint ismert a Tisza Világ alkalmazást érintő botrány során mintegy húszezer Tisza-szigetes felhasználó személyes adatai – név, anyja neve, lakcím, email, telefonszám, sőt lokáció és választókerületi adatok – kerültek nyilvánosságra.

Az ügyben felmerült egy ukrán szál is:

a Tisza Világ app fejlesztésében a PettersonApps ukrán cég működhetett közre, amelynek vezetője Zelenszkij támogatója és drónfejlesztésekben is részt vehet.

A párt új kapcsolattartási módot ígér, de ez még nem készült el, így a felhasználók adatai továbbra is veszélyben vannak.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. október 10. 08:39
Támadás?? Akkor nem az van, hogy bárki láthatta bárki adatait a szar app miatt?
Válasz erre
0
0
hlaci83
2025. október 10. 08:38
Ez lehetetlen!!! Ez tisz(t)a paradoxon. Egy tiszás aktivista nem kritizál, mert akkor orosz-orbán-rogán szabotőr. Ha viszont az, akkor nem lehet tiszás aktivistának hívni!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!