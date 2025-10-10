Repedések a Tisza Pártban: a pártvezetést okolják az aktivisták az adatszivárgás miatt

A Tisza Pártot megrázta az applikációjukat ért kibertámadás és az ebből fakadó adatvédelmi botrány, ami belső feszültségeket szült – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint az aktivisták és koordinátorok a párt vezetését okolják a felkészületlenség miatt, miközben többen kéretlen hívásokról és üzenetekről számoltak be az adatszivárgást követően.

Fel kellett volna készülni arra, hogy az alkalmazást bármikor támadás érheti”

– írta egy aktivista a párt egyik közösségi chatjében.

A vezetés számára komoly problémát jelent, hogy a párt tagsága őket hibáztatja. Az aktivisták különösen amiatt aggódnak, hogy minősített személyes adataik is nyilvánosságra kerültek, ami kéretlen üzenetek áradatát váltotta ki. Egy támogató szerint a párt nem szűrte megfelelően a kulcspozíciókba kerülő embereket, köztük a fejlesztőket, és a feltételezett titkosszolgálati beszivárgóra is felkészülhettek volna.

Bár Magyar Péter napokig tagadta az adatszivárgást, később egy levélben újabb fejlesztéseket ígértek az adatok védelmére. A Radnai Márkhoz köthető belső levél nem cáfolja az adatszivárgást, és elismeri, hogy több mint ezer email-cím és telefonszám került illetéktelen kezekbe. Ahogy azt korábban megírtuk a levél tartalmából az alábbiakra lehet következtetni: