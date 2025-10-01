Figyelmeztették Magyar Péteréket, nagy baj lesz, ha nem így tesznek

„Gyakran jelenik meg a médiában hír például olyan játékprogramnak, vagy életmód applikációnak álcázott alkalmazásról, amelyet valójában személyes adatok gyűjtésére, kriptovaluta bányászatra, vagy reklámok megjelenítésére fejlesztettek ki, ezeket azonban az alkalmazás áruházak is rendszeresen szelektálják. Ezért fokozott óvatosság szükséges az egészségügyi alkalmazások, a gyermekeknek szóló applikációk, de más, különleges személyes adatok gyűjtését végző rendszerek, így a politikai hovatartozással kapcsolatos adatokat gyűjtő applikációk kapcsán is” – tették hozzá.
Péterfalvi Attila felhívta a figyelmet, hogy a politikai alkalmazások használata során az alkalmazás tulajdonosának kezében a személyes adatok és különleges adatok olyan széles köre gyűlik össze a felhasználóra vonatkozóan, hogy azok alapján az érintett szociális és gazdasági helyzetére, viselkedésére, tevékenységére, közösségi kapcsolataira vonatkozó számos következtetés válik levonhatóvá, azáltal profilozás valósulhat meg.
„A felhasználót az alkalmazásba meghívó személy a felhasználó által meghívott más személyekkel összefüggésbe hozható lehet; a tartalomkészítő kihívások teljesítése során a felhasználók más személyek politikai, világnézeti adatait kell, hogy rögzítsék, továbbítsák, vagy nyilvánosságra hozzák a közösségi médiában, amely során adatkezelővé válnak, és adatvédelmi, vagy akár büntetőjogi szempontból is felelősség terheli emiatt közvetlenül őket is” – jegyezte meg.
Ezen túlmenően a felhasználói profilra, az applikációban elért pontszám felhasználásával értékelés, automatikus, vagy részben automatikus döntések is épülhetnek, nem ismert, hogy az alkalmazások üzemeltetői a jelenleg ismertetetteken túl kinek adnak és milyen célra a jövőben esetlegesen hozzáférést ezen adatbázisokhoz”
– tette hozzá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.