Figyelmeztették Magyar Péteréket, nagy baj lesz, ha nem így tesznek

A jogász szerint a júniusi adatkezelési botrány tovább erősíti a kételyeket. Akkor derült ki, hogy a párt adatbázisában a szimpatizánsok alapadatai mellett minősítő megjegyzéseket is tároltak, például „alkoholista”, „visszahúzódó” vagy „rokis” címkékkel, sőt a családtagok politikai nézeteit is feljegyezték.

A Mandiner megkeresésére Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke arra a kérdésre, honnan tudhatja a felhasználó, hogy az applikáció tulajdonosa, fejlesztője, jelen esetben a Tisza Párt az adatait megfelelően tárolja, úgy válaszolt, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásai szerint a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Ennek érdekében a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdése pontosan meghatározza, hogy az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintetteket mely, az adatkezelést érintő lényeges kérdésekről köteles tájékoztatni”

– fogalmazott az adatvédelmi hivatal vezetője, aki szerint ezen előírások között szerepel az is, hogy tájékoztatni kell az érintettet az adatkezelés címzettjeiről, vagy címzetti kategóriáiról, azaz az adatkezelő által bevont adatfeldolgozók köréről, és az EU-n kívülre irányuló adattovábbítás esetleges tényéről és annak jogi garanciáiról is.

Fontos szempont még, hogy a Tisza applikációjából kikerülhetnek-e a személyes adataink, Péterfalvi Attila szerint erre alapvetően két esetben kerülhet sor: