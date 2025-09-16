Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ifj Lomnici Zoltán Tisza Párt kampányeszköz Tisza Világ kockázat applikáció

Követőik legszemélyesebb adataihoz is hozzáférhetnek Magyar Péterék: nemzetbiztonsági kockázatot rejthet a Tisza-applikáció

2025. szeptember 16. 19:20

Az alkalmazás hozzáférhet a felhasználók kamerájához, mikrofonjához, fotóihoz, helyadataihoz, sőt a telefonhasználati szokásokat is képes rögzíteni.

2025. szeptember 16. 19:20
null

A Tisza-applikáció kapcsán kérdezte ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt a Magyar Nemzet, aki szerint a rendszer nemcsak kampányeszköz lehet, hanem akár kifinomult adatgyűjtési mechanizmus is – amely nemzetbiztonsági kockázatot hordozhat.

Széles körű hozzáférések, kényes adatok

A szakértő kiemelte:

az applikáció hozzáférhet a felhasználók kamerájához, mikrofonjához, fotóihoz, helyadataihoz, sőt a telefonhasználati szokásokat is képes rögzíteni.

Mindez messze túlmutat a hagyományos szimpatizáns-szervezésen, 

és a tömeges megfigyelés lehetőségét veti fel.

A jogász szerint a júniusi adatkezelési botrány tovább erősíti a kételyeket. Akkor derült ki, hogy a párt adatbázisában a szimpatizánsok alapadatai mellett minősítő megjegyzéseket is tároltak, például „alkoholista”, „visszahúzódó” vagy „rokis” címkékkel, sőt a családtagok politikai nézeteit is feljegyezték.

Jogszabályi kötelezettségek és kockázatok

A Magyar Nemzet emlékeztet: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR szigorúan szabályozza a személyes és különleges adatok kezelését:

  • a biometrikus adatok kezeléséhez kifejezett hozzájárulás és fokozott biztonsági garanciák szükségesek,
  • az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek és átláthatónak kell lennie,
  • a felhasználóknak pontosan tudniuk kell, ki, milyen célból és mennyi ideig kezeli az adataikat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2024-es ajánlása külön figyelmeztetett: a politikai pártok adatkezeléseinek átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenniük, a sablonos, homályos adatvédelmi tájékoztatók elfogadhatatlanok.

Büntetőjogi következmények

Ifj. Lomnici a portálnak hangsúlyozta: ha az applikáció célja nem a választókkal való kapcsolattartás, hanem rejtett adatbázis építés, 

akkor ez a személyes adattal visszaélés bűncselekményének minősülhet, amelyért akár két év szabadságvesztés is kiszabható.

Bár a Tisza Párt adatkezelési tájékoztatója formálisan megfelelhet a jogszabályoknak, az alkotmányjogász szerint kérdéses, hogy a gyakorlatban is biztosított-e a valódi átláthatóság. Amennyiben az érintettek nem kapnak világos választ arra, kik férhetnek hozzá adataikhoz, mi a kezelés konkrét célja és mennyi ideig tárolják azokat, akkor a szabályok betartása csak papíron létezik.

A Magyar Nemzet kifejti, hogy a Tisza Világ applikáció letöltése után az érdeklődők rögtön aktivistaként csatlakozhatnak a párthoz, ehhez azonban egy önkéntes szerződés elfogadására van szükség. A dokumentum nemcsak az önkéntesek feladatait és kötelezettségeit részletezi, 

hanem egy szigorú titoktartási nyilatkozatot is tartalmaz, amely a párttal kapcsolatos minden információt bizalmasnak minősít.

Mi minősül titoknak?

A szerződés kiterjed: minden papíralapon vagy elektronikusan átadott dokumentumra, az aláírással ellátott, adatrögzített formában közölt információkra, sőt a szóban elhangzó közlésekre is, amennyiben azokat bizalmasnak nyilvánítják. A szöveg külön kiemeli, hogy a pénzügyi titkok, üzleti know-how-k, ügyféladatok és más tulajdonosi információk mind bizalmas körbe tartoznak.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a megoldás komoly jogi bizonytalanságot rejt magában. Rámutatott: a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 6:84. §) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell igazolnia az online nyilatkozat megérkezését. 

Ha ez elmarad, a felhasználó mentesülhet a szerződésben foglalt kötelezettségek alól.

Ifj. Lomnici szerint ez a helyzet különösen aggályos lehet politikai kontextusban: a szerződés jogilag kérdéses, miközben a felhasználó személyes adatai és politikai szimpátiája már a szolgáltató birtokába kerülhet.

Az alkotmányjogász szerint a konstrukció három fő problémát hordoz:

Átláthatósági hiányosságok: a felhasználó számára nem mindig világos, pontosan mi számít titoknak.

Adatbiztonsági veszélyek: a regisztrációval együtt érzékeny adatok kerülhetnek a párt birtokába, még vitatott szerződés esetén is.

Jogérvényesítési nehézségek: a technikai hibák vagy hiányos tájékoztatás miatt a felhasználók helyzete kiszolgáltatottá válhat.

Ez átláthatósági, adatbiztonsági és jogérvényesítési szempontból is súlyos kockázatot jelent” – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.

Nyitókép: Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook)

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ügyvéd
2025. szeptember 16. 21:22
Töltögessétek csak agyhalottak! :-DDDDDDDD
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 16. 21:20
Z. Ízisz nogradi 2025. szeptember 16. 21:19 Mire irígykednénk??? te agyhalott!!! 🤦‍♀️ A poloska vezíred ki lett baszva még a Fidesz környékéről is!!!, ti meg húsz körömmel kaptatok a szar után!!! 💯😆😝😁❗
Válasz erre
0
0
vamonos-4
2025. szeptember 16. 21:19
"Az alkalmazás hozzáférhet a felhasználók kamerájához, mikrofonjához, fotóihoz, helyadataihoz, sőt a telefonhasználati szokásokat is képes rögzíteni" ugyanez igaz a facebookra, tiktokra, alkamazasok 80%-ara szokasos fidexes vergodes, lapozzunk
Válasz erre
0
0
Titi
2025. szeptember 16. 21:15
Aki még nem jött rá, hogy ez a hazaáruló, brüsszeli csavargók zsellére nem a magyarokért "dolgozik", az már menthetetlen. Annyira elvakultak, hogy képtelenek racionálisan gondolkodni. Beszélhet nekik az ember, hogy térjenek észhez, őket is hülyére veszi ez a gazember, egyik fülükön be, a másikon ki. Az sem érdekli őket, hogy ez a nyomorult elmebeteg egy báb lesz, ha nyer, és őket is kifosztja, nem érik fel ésszel. Mi csak annyit tehetünk, hogy minél többen megyünk szavazni, mert ha ez a sehonnai nyer, rosszabbul járunk, mint fletóval. Ezt a bosszú hajtja, érzelmi alapon politizál, és ez fogja a vesztét is okozni, csak őkelme még nem jött rá. Az imádói vakon bíznak benne, de nem jönnek rá, ha ez a féreg nyer, meg sem fogja ismerni őket. Már nem lesz rájuk szüksége. Óriási csalódás lesz nekik, akár nyer, akár veszít ez a majom. Nekünk nem, mert a földig verjük a poloskát!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!