Követőik legszemélyesebb adataihoz is hozzáférhetnek Magyar Péterék: nemzetbiztonsági kockázatot rejthet a Tisza-applikáció

és a tömeges megfigyelés lehetőségét veti fel.

A jogász szerint a júniusi adatkezelési botrány tovább erősíti a kételyeket. Akkor derült ki, hogy a párt adatbázisában a szimpatizánsok alapadatai mellett minősítő megjegyzéseket is tároltak, például „alkoholista”, „visszahúzódó” vagy „rokis” címkékkel, sőt a családtagok politikai nézeteit is feljegyezték.

Jogszabályi kötelezettségek és kockázatok

A Magyar Nemzet emlékeztet: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR szigorúan szabályozza a személyes és különleges adatok kezelését: