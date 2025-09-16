Követőik legszemélyesebb adataihoz is hozzáférhetnek Magyar Péterék: nemzetbiztonsági kockázatot rejthet a Tisza-applikáció

Tisza, tűz!
Ha az első felvonásban ott a falon a puska, annak az utolsó felvonásban el kell sülnie.
Az alkalmazás hozzáférhet a felhasználók kamerájához, mikrofonjához, fotóihoz, helyadataihoz, sőt a telefonhasználati szokásokat is képes rögzíteni.
A Tisza-applikáció kapcsán kérdezte ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt a Magyar Nemzet, aki szerint a rendszer nemcsak kampányeszköz lehet, hanem akár kifinomult adatgyűjtési mechanizmus is – amely nemzetbiztonsági kockázatot hordozhat.
A szakértő kiemelte:
Mindez messze túlmutat a hagyományos szimpatizáns-szervezésen,
és a tömeges megfigyelés lehetőségét veti fel.
A jogász szerint a júniusi adatkezelési botrány tovább erősíti a kételyeket. Akkor derült ki, hogy a párt adatbázisában a szimpatizánsok alapadatai mellett minősítő megjegyzéseket is tároltak, például „alkoholista”, „visszahúzódó” vagy „rokis” címkékkel, sőt a családtagok politikai nézeteit is feljegyezték.
A Magyar Nemzet emlékeztet: az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR szigorúan szabályozza a személyes és különleges adatok kezelését:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2024-es ajánlása külön figyelmeztetett: a politikai pártok adatkezeléseinek átláthatónak, ellenőrizhetőnek kell lenniük, a sablonos, homályos adatvédelmi tájékoztatók elfogadhatatlanok.
Ifj. Lomnici a portálnak hangsúlyozta: ha az applikáció célja nem a választókkal való kapcsolattartás, hanem rejtett adatbázis építés,
akkor ez a személyes adattal visszaélés bűncselekményének minősülhet, amelyért akár két év szabadságvesztés is kiszabható.
Bár a Tisza Párt adatkezelési tájékoztatója formálisan megfelelhet a jogszabályoknak, az alkotmányjogász szerint kérdéses, hogy a gyakorlatban is biztosított-e a valódi átláthatóság. Amennyiben az érintettek nem kapnak világos választ arra, kik férhetnek hozzá adataikhoz, mi a kezelés konkrét célja és mennyi ideig tárolják azokat, akkor a szabályok betartása csak papíron létezik.
A Magyar Nemzet kifejti, hogy a Tisza Világ applikáció letöltése után az érdeklődők rögtön aktivistaként csatlakozhatnak a párthoz, ehhez azonban egy önkéntes szerződés elfogadására van szükség. A dokumentum nemcsak az önkéntesek feladatait és kötelezettségeit részletezi,
hanem egy szigorú titoktartási nyilatkozatot is tartalmaz, amely a párttal kapcsolatos minden információt bizalmasnak minősít.
A szerződés kiterjed: minden papíralapon vagy elektronikusan átadott dokumentumra, az aláírással ellátott, adatrögzített formában közölt információkra, sőt a szóban elhangzó közlésekre is, amennyiben azokat bizalmasnak nyilvánítják. A szöveg külön kiemeli, hogy a pénzügyi titkok, üzleti know-how-k, ügyféladatok és más tulajdonosi információk mind bizalmas körbe tartoznak.
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a megoldás komoly jogi bizonytalanságot rejt magában. Rámutatott: a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 6:84. §) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell igazolnia az online nyilatkozat megérkezését.
Ha ez elmarad, a felhasználó mentesülhet a szerződésben foglalt kötelezettségek alól.
Ifj. Lomnici szerint ez a helyzet különösen aggályos lehet politikai kontextusban: a szerződés jogilag kérdéses, miközben a felhasználó személyes adatai és politikai szimpátiája már a szolgáltató birtokába kerülhet.
Az alkotmányjogász szerint a konstrukció három fő problémát hordoz:
Átláthatósági hiányosságok: a felhasználó számára nem mindig világos, pontosan mi számít titoknak.
Adatbiztonsági veszélyek: a regisztrációval együtt érzékeny adatok kerülhetnek a párt birtokába, még vitatott szerződés esetén is.
Jogérvényesítési nehézségek: a technikai hibák vagy hiányos tájékoztatás miatt a felhasználók helyzete kiszolgáltatottá válhat.
„Ez átláthatósági, adatbiztonsági és jogérvényesítési szempontból is súlyos kockázatot jelent” – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán.
Nyitókép: Tisza Világ applikáció (Forrás: Facebook)