Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Századvég adatok egészségügy Finnország Szlovákia Románia Írország oktatás

Elemzés: jó érzés Magyarországon élni – de azért bőven van még hová fejlődnünk

2025. november 20. 05:58

Milyen országban jó élni? Erre kereste a választ kutatásában a Századvég. A vizsgált dimenziók közül a legjobb pozíciót a családbarát kormányzás és a biztonság tekintetében foglalja el Magyarország, az élettel való általános elégedettség viszont nem jellemző ránk.

2025. november 20. 05:58
null
Szalai Laura
Szalai Laura

Átfogó hazai életminőségi mutatórendszert dolgozott ki a Századvég. S hogy miért volt erre szükség? Az életminőség, az élhetőség fogalma az utóbbi évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került mind a tudományos diskurzusban, mind a közpolitikai döntéshozatalban. „Egy ország vagy régió élhetősége alapvetően meghatározza az ott élő emberek életminőségét és jóllétét, valamint jelentős hatással van a terület gazdasági versenyképességére és fenntartható fejlődésére is” – írják a jelentésben. 

Emlékeztetnek, hogy a meglévő nemzetközi életminőségi mutatórendszerek (például az OECD Better Life Indexe vagy az ENSZ Human Development Indexe) bár sok releváns területet vizsgálnak, hiányoznak belőlük olyan elemek (családbarát kormányzás, nemzeti identitás), amelyek Magyarországon és általánosságban a közép-európai kultúrkörben fontos összetevői az élhetőségnek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A vizsgált dimenziók a következők voltak: biztonság; környezet és energia; közlekedés; egészségügy; oktatás; anyagi javak és életszínvonal; munka; lakhatás; társadalmi kohézió; területi kohézió; családbarát kormányzás; élettel való elégedettség. Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarország jelenleg a 11. legélhetőbb uniós ország, ami nagyjából megegyezik Németország, Belgium és Csehország eredményével. A rangsor élén Finnország, Ausztria, Luxemburg, Hollandia és Dánia foglal helyet, a legkevésbé élhető uniós országok pedig Bulgária, Görögország és Románia. Lássuk a részleteket! 

Közlekedésben jól állunk 

A biztonság rangsorát – amelynek meghatározásához a rongálás, nemi erőszak és lopás bűncselekmények előfordulását, valamint a szándékos emberölések számát nézték – a közép-európai országok vezetik, hazánk az 5. az EU országai között. A környezet és energia dimenzióban Magyarország a 10. helyen van, s a jelentés megjegyzi: e kategóriában a magyarok érzékelése szerint jobban állunk, mint amit a valós statisztikai adatok mutatnak – utóbbiak szerint például a levegőminőség és az erdőterületek aránya is csak a 20. hely környékére sorol bennünket az európai országok között. Kiemelendő ugyanakkor, hogy nálunk a legkedvezőbbek az energiaárak. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsek-3
2025. november 20. 12:34
Ennek a közhely kategóriájú kérdésnek a kutatásánál fölöslegesebb tevékenységet nehéz elképzelni. Nincs olyan társadalom ahol a boldogság az ember segge alá van tolva. Nem is lehet. Különösen értelmetlen, ha ez az anyagi lehetőségekre van kivetítve. Budapesten hiába a nagyobb lehetőség ha az ország eldugott zugában kilépek a kapun és a hatodik szomszéd rámköszön, váltunk pár szót, érzi az ember, hogy közösség van körülötte, nem kell bezárkózni .... de ezt már sajnos a mobil mögül felnézve nem értik, mert a lényeg, hogy legyen alma, pia és legyek én a legokosabb bármiben a hülyék között
Válasz erre
0
0
madre79
2025. november 20. 10:01
Aki nem élt a régi rendszerben nem tudja, hogy mekkora és milyen változások vannak. A mostani fiatalok kevés kivétellel nem jók semmire! Beleszülettek egy olyan világba, ahol készen kapnak mindent. Majd akkor dőlnek össze, ha valamiért harcolniuk kell!
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. november 20. 08:18 Szerkesztve
A bérek a gyenge pont. Ez a gazdaság erősödésével, és az igazságosabb bérezéssel (zéró bértömeg-gazdálkodás, a nyalást az egyéb juttatásoknál lehessen csak jutalmazni!) , a vezető, középvezető és alkalmazotti juttatások kiegyenlítettségével, szabályozásával lényeges javulást lehetne elérni.
Válasz erre
0
0
catalina11
2025. november 20. 08:10
Emlékeztetnek, hogy a meglévő nemzetközi életminőségi mutatórendszerek (például az OECD Better Life Indexe vagy az ENSZ Human Development Indexe) bár sok releváns területet vizsgálnak, HIÁNYOZNAK !!!! belőlük olyan elemek (családbarát kormányzás, nemzeti identitás),.." nem véletlen!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!