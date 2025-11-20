Elemzés: jó érzés Magyarországon élni – de azért bőven van még hová fejlődnünk

Átfogó hazai életminőségi mutatórendszert dolgozott ki a Századvég. S hogy miért volt erre szükség? Az életminőség, az élhetőség fogalma az utóbbi évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került mind a tudományos diskurzusban, mind a közpolitikai döntéshozatalban. „Egy ország vagy régió élhetősége alapvetően meghatározza az ott élő emberek életminőségét és jóllétét, valamint jelentős hatással van a terület gazdasági versenyképességére és fenntartható fejlődésére is” – írják a jelentésben.

Emlékeztetnek, hogy a meglévő nemzetközi életminőségi mutatórendszerek (például az OECD Better Life Indexe vagy az ENSZ Human Development Indexe) bár sok releváns területet vizsgálnak, hiányoznak belőlük olyan elemek (családbarát kormányzás, nemzeti identitás), amelyek Magyarországon és általánosságban a közép-európai kultúrkörben fontos összetevői az élhetőségnek.