Elemzés: jó érzés Magyarországon élni – de azért bőven van még hová fejlődnünk

Őrület: rettegnek a románok Csányi Sándortól, Orbán Viktor titkos tervét sejtik mögötte
Milyen országban jó élni? Erre kereste a választ kutatásában a Századvég. A vizsgált dimenziók közül a legjobb pozíciót a családbarát kormányzás és a biztonság tekintetében foglalja el Magyarország, az élettel való általános elégedettség viszont nem jellemző ránk.
Átfogó hazai életminőségi mutatórendszert dolgozott ki a Századvég. S hogy miért volt erre szükség? Az életminőség, az élhetőség fogalma az utóbbi évtizedekben egyre inkább a figyelem középpontjába került mind a tudományos diskurzusban, mind a közpolitikai döntéshozatalban. „Egy ország vagy régió élhetősége alapvetően meghatározza az ott élő emberek életminőségét és jóllétét, valamint jelentős hatással van a terület gazdasági versenyképességére és fenntartható fejlődésére is” – írják a jelentésben.
Emlékeztetnek, hogy a meglévő nemzetközi életminőségi mutatórendszerek (például az OECD Better Life Indexe vagy az ENSZ Human Development Indexe) bár sok releváns területet vizsgálnak, hiányoznak belőlük olyan elemek (családbarát kormányzás, nemzeti identitás), amelyek Magyarországon és általánosságban a közép-európai kultúrkörben fontos összetevői az élhetőségnek.
A vizsgált dimenziók a következők voltak: biztonság; környezet és energia; közlekedés; egészségügy; oktatás; anyagi javak és életszínvonal; munka; lakhatás; társadalmi kohézió; területi kohézió; családbarát kormányzás; élettel való elégedettség. Az eredmények azt mutatják, hogy Magyarország jelenleg a 11. legélhetőbb uniós ország, ami nagyjából megegyezik Németország, Belgium és Csehország eredményével. A rangsor élén Finnország, Ausztria, Luxemburg, Hollandia és Dánia foglal helyet, a legkevésbé élhető uniós országok pedig Bulgária, Görögország és Románia. Lássuk a részleteket!
A biztonság rangsorát – amelynek meghatározásához a rongálás, nemi erőszak és lopás bűncselekmények előfordulását, valamint a szándékos emberölések számát nézték – a közép-európai országok vezetik, hazánk az 5. az EU országai között. A környezet és energia dimenzióban Magyarország a 10. helyen van, s a jelentés megjegyzi: e kategóriában a magyarok érzékelése szerint jobban állunk, mint amit a valós statisztikai adatok mutatnak – utóbbiak szerint például a levegőminőség és az erdőterületek aránya is csak a 20. hely környékére sorol bennünket az európai országok között. Kiemelendő ugyanakkor, hogy nálunk a legkedvezőbbek az energiaárak.