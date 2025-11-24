Ft
Tisza Párt szavazatszámlálás előválasztás

Pártasztalnál bukkant fel a magát korábban „függetlennek” tituláló elemző

2025. november 24. 22:10

Gáspár Kristóf tavaly még a Klubrádióban elemzett, év elején már a Kontroll csatornáján.

2025. november 24. 22:10
null

Lezárult a liberális Tisza Párt jelöltversenyének első szakasza – derül ki a Tisza Párt Facebook oldalára feltöltött fotóból. Magyar Péterék előválasztása múlt hétfőn kezdődött a körzetenkénti három jelölt bemutatásával, a tiszás szavazók pedig elméletileg vasárnap és hétfőn szavazhattak arról, hogy melyik két jelöltet juttatják tovább.

A fotón szereplők között ugyanakkor felbukkant Gáspár Kristóf politológus-közgazdász, a Paradigma Intézet vezető elemzője is. 

Gáspár tavaly még a Klubrádióban tűnt fel, az év elején azonban már a Magyar Péter öccse által indított Kontroll Youtube-csatornán elemezte többek között Orbán Viktor évértékelő beszédét, a szintén „objektív” Lakner Zoltánnal.

Fotó: Tisza Párt Facebook oldala


 

 

