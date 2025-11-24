Pártasztalnál bukkant fel a magát korábban „függetlennek” tituláló elemző

Itt az újabb bizonyíték, helyére került a Tisza Párt – ennek Magyar Péter nagyon nem fog örülni (Videó)
Némelyik jelölt rendelkezik közéleti múlttal, amelyeket Magyar Péter vagy nem vett észre, vagy tudatosan emiatt került rájuk a választás.
Gáspár Kristóf tavaly még a Klubrádióban elemzett, év elején már a Kontroll csatornáján.
Lezárult a liberális Tisza Párt jelöltversenyének első szakasza – derül ki a Tisza Párt Facebook oldalára feltöltött fotóból. Magyar Péterék előválasztása múlt hétfőn kezdődött a körzetenkénti három jelölt bemutatásával, a tiszás szavazók pedig elméletileg vasárnap és hétfőn szavazhattak arról, hogy melyik két jelöltet juttatják tovább.
A fotón szereplők között ugyanakkor felbukkant Gáspár Kristóf politológus-közgazdász, a Paradigma Intézet vezető elemzője is.
Gáspár tavaly még a Klubrádióban tűnt fel, az év elején azonban már a Magyar Péter öccse által indított Kontroll Youtube-csatornán elemezte többek között Orbán Viktor évértékelő beszédét, a szintén „objektív” Lakner Zoltánnal.
Fotó: Tisza Párt Facebook oldala