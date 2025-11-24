Pártasztalnál bukkant fel a magát korábban „függetlennek” tituláló elemző

Lezárult a liberális Tisza Párt jelöltversenyének első szakasza – derül ki a Tisza Párt Facebook oldalára feltöltött fotóból. Magyar Péterék előválasztása múlt hétfőn kezdődött a körzetenkénti három jelölt bemutatásával, a tiszás szavazók pedig elméletileg vasárnap és hétfőn szavazhattak arról, hogy melyik két jelöltet juttatják tovább.