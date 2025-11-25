Ft
A brüsszeli Politico „visszahozta” a Tiszát, törölve az Alapjogokért Központ és a Társadalomkutató méréseit az összesítéséből

2025. november 25. 10:09

Csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak. A szakmaiság valóban bolsevista trükk.

2025. november 25. 10:09
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„Megint bebizonyosodott: a szakmaiság bolsevista trükk – A brüsszeli Politico »visszahozta« a Tiszát, törölve az Alapjogokért Központ és a Társadalomkutató méréseit az összesítéséből!

Hát ez óriási, tényleg hihetetlen: a Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy »Poll of Polls« (»Mérések mérése«) nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd »hiba csúszhatott« a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz (lásd felső ábra).

Miután a változás ténye és híre valóban végigfutott a magyar nyilvánosságon, »valaki« jelenthette a Magyar Péterék várakozásmenedzsmentje szempontjából nem túl szívderítő híreket, a Politico gyorsan »korrigált«. Hogy hogyan? Most figyelmezzünk: egyszerűen törölte a figyelembe vett közveleménykutatások közül a '24-es EP-választási eredményeket harmadik legpontosabban előrejelző intézet, az általam vezetett Központ, valamint a '22-es országgyűlési választások eredményét legpontosabban eltaláló Magyar Társadalomkutató legutóbbi méréseit. 

Az ok egyszerű és nyilvánvaló: mindkét intézet a jobboldal erősödését mutatta ki a nyár eleje óta az épkézláb kutatók által detektált trendekkel összhangban. Hogy a súlyozásban az általunk okozott »torzítást« még hatékonyabban visszatorzítsák, gyorsan betették a balos Publicus mérését (igen, ez a Pulai-féle »zárul az olló«), és láss csodát, november 18-ra a Tisza »visszapattant« (ld. alsó ábra).

Szóval még egyszer: bár a balos-progresszív társadalomtudományi »szakma« mindig előszeretettel hangsúlyozza, hogy a természettudomány szám- és adatalapú mérési módszerei átültetendőek, ahogy nekik nem tetsző számok jönnek szembe, azt »szakmai módszerekkel« gyorsan kimetszik.

Tényleg csak annak a statisztikának hisznek, amit ők maguk hamisítottak.

A szakmaiság valóban bolsevista trükk.

P.S.: jelzem, a Politico alapján nagyjából úgy vezet most a Tisza, mint négy évvel ezelőtt a balos magyarországi »kutatóknál« Marki-Zay meg az összellenzéki lista. És hogy meg is nyerték a választásokat!

Ja, nem.

Forrás: Facebook / Szánthó Miklós 
Forrás: Facebook / Szánthó Miklós 

Nyitókép: Ferenc Isza / EC / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

