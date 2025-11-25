„Megint bebizonyosodott: a szakmaiság bolsevista trükk – A brüsszeli Politico »visszahozta« a Tiszát, törölve az Alapjogokért Központ és a Társadalomkutató méréseit az összesítéséből!

Hát ez óriási, tényleg hihetetlen: a Politico nevű globalista brüsszeli hírportálnak van egy »Poll of Polls« (»Mérések mérése«) nevű összesítése az egyes EU-s országok pártpreferenciákat mutató közvélemény-kutatásairól. Ez az összesítés jó ideig a Tisza fölényét mutatta, majd »hiba csúszhatott« a metodikába, mert november 14-én átvette a vezetést a Fidesz (lásd felső ábra).