Tarr Zoltán fordulat tervezet

Erről beszélhetett Tarr Zoltán Tisza-alelnök, hogy ha kiderül, abba belebuknak

2025. november 25. 08:46

Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy 1300 milliárdos megszorítást tartalmaz.

2025. november 25. 08:46
Deák Dániel
Deák Dániel
„Erről beszélhetett Tarr Zoltán Tisza-alelnök, hogy ha kiderül, abba belebuknak: az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy 1300 milliárdos megszorítást tartalmaz. 

Részletek:
A Tisza Párt több száz oldalas, nem a nyilvánosság előtt készült gazdasági tervezete radikális baloldali fordulatot vázol fel, amely az állam szerepének drasztikus kiterjesztésére és az újraelosztás erősítésére épül. Érezhető terheket rakna a fizetésekre, a családokra, a vállalkozókra és a befektetésekre egyaránt. A dokumentum a jelenlegi közteherviselési rendszer teljes átírását javasolja: jelentős adó- és járulékemelésekkel teremtene elő évente 1300 milliárd forint többletbevételt.

A progresszív SZJA-kulcsok bevezetése, a családi kedvezmények megvágása és a vagyonadó bevezetése széles társadalmi rétegek nettó jövedelmét csökkentené. A vagyonokra, a tőkejövedelmekre, a vállalkozásokra és a fogyasztási cikkekre kivetett új terhek új adófilozófia alapjait jelölik ki, miközben a TB-rendszert is privatizálnák.

A program egészében olyan gazdaságpolitikai modellt rajzol fel, amely a szociális szempontokat a versenyképesség elé helyezi, jelentős kockázatokat vállalva a magyar gazdaság fenntarthatósága szempontjából. 

A most nyilvánosságra került gazdasági program alapján tehát nemcsak a Tisza jelöltjei baloldaliak, hanem a gazdaságban is egy markánsan baloldali fordulatot készítenek elő. Mindezek fényében már érthető, mire utalhatott Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke Etyeken, amikor arról beszélt: ha kiderülnek a gazdasági terveik, abba belebuknak.”

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

 

gyzoltan-2
2025. november 25. 09:19
"Az Index birtokába került a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete, amely egy 1300 milliárdos megszorítást tartalmaz." Természetesen nem ismerem a Tisza Párt gazdasági tervezetét, amely minden bizonnyal a kormányhoz is eljutott, és reménykedem, hogy azt kellő mértékben fogják értékelni... Az értelmes megoldások átvétele nem ördögtől való gondolat..! Magyarország működőképessége, léte a tét! Kezeljük felelősséggel! Mindenki!
