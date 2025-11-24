Mi történik a Groupama Arénában? Elképesztő statisztika látott napvilágot a Fradiról

Robbie Keane a Mandinernek elárulta: a Fradi történelmi vereségének következményei lehetnek
Az ír tréner szerint nem küzdenek egymásért a játékosai.
Már most három hazai vereségnél tart a Fradi a bajnokságban. Legutóbb 4 éve fordult elő olyan, hogy ennél többször is kikapjon a Ferencváros a Groupama Arénában.
Az elmúlt hétvégén újabb meglepő eredményt ért el a Ferencváros labdarúgó csapata: a magyar bajnok 3–1-es vereséget szenvedett a Nyíregyháza ellen a Groupama Arénában. Miközben az Európa-ligában szárnyal a Fradi, és veretlenül harmadik helyen áll a tabellán, addig itthon, és főleg hazai pályán bukdácsol, ami miatt Robbie Keane a mérkőzés után sajtótájékoztatón a Mandinernek már személyi változtatásokat helyezett kilátásba.
Bár a 2014-ben átadott jelenlegi FTC-stadion sokáig bevehetetlen erődnek számított, ebben az NB I-es kiírásban eljutottunk oda, hogy
Varga Barnabásék mindössze kétszer nyertek hazai pályán, a Kazincbarcikát és az MTK-t tudták legyőzni.
Az m4sport.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy az eddig legjátszott 14 meccséből ez volt a Fradi harmadik veresége a szezonban, ráadásul az összeset (a Puskás Akadémia, a ZTE és a Spartacus ellen) a Groupamában szenvedte el.
7 meccs, 2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség – így fest a ferencvárosiak hazai mérlege ebben a bajnoki kiírásban, azaz a megszerezhető 21 pontból mindössze 8-at gyűjtöttek be otthon.
Ezzel a hazai tabella 7. helyén állnak a bajnokságban (a gólkülönbségük 14–12), de ennél sokkal rosszabbul néz ki, hogy az elmúlt 3 idényben egyszer sem kaptak ki háromszor, vagyis idén már novemberre rosszabbul állnak, mint 2022 óta bármikor. Tavaly összesen egy, tavalyelőtt és 2022/23-ban két-két vereségük volt az Üllői úton.
Négy idénnyel ezelőtt volt utoljára ennyire rossz a Fradi hazai mérlege, akkor 4 vereség lett a vége, egyébként még 2016/17-ben „jött össze” a 3 betli otthon, ezeken kívül mindig megálltak maximum kettőnél.
Csütörtökön a török Fenerbahce vendége lesz az FTC az Európa-ligában – kíváncsian várjuk, ismét szebbik arcát mutatja-e a magyar bajnok.
Nyitókép: Róka László/Nemzeti Archívum/Fókuszban Magyarország Program