Mi történik a Groupama Arénában? Elképesztő statisztika látott napvilágot a Fradiról

Évek óta a legrosszabb ferencvárosi mérleg

Az m4sport.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy az eddig legjátszott 14 meccséből ez volt a Fradi harmadik veresége a szezonban, ráadásul az összeset (a Puskás Akadémia, a ZTE és a Spartacus ellen) a Groupamában szenvedte el.

7 meccs, 2 győzelem, 2 döntetlen, 3 vereség – így fest a ferencvárosiak hazai mérlege ebben a bajnoki kiírásban, azaz a megszerezhető 21 pontból mindössze 8-at gyűjtöttek be otthon.

Ezzel a hazai tabella 7. helyén állnak a bajnokságban (a gólkülönbségük 14–12), de ennél sokkal rosszabbul néz ki, hogy az elmúlt 3 idényben egyszer sem kaptak ki háromszor, vagyis idén már novemberre rosszabbul állnak, mint 2022 óta bármikor. Tavaly összesen egy, tavalyelőtt és 2022/23-ban két-két vereségük volt az Üllői úton.