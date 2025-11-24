Ft
Brüsszel orosz-ukrán háború Orbán Viktor Európai Tanács

Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek: kimondta azt a három dolgot, amely Európa sorsát eldöntheti

2025. november 24. 10:33

Hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt a kormányfő.

2025. november 24. 10:33
null

Orbán Viktor hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt, amely előtt röviden összefoglalta álláspontját a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint Európának végre saját érdekeit kell szem előtt tartania. Mint írta: 

Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie.”

  • „A háborút le kell zárni, 
  • Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani, 
  • Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni” 

– fogalmazott a kormányfő. 

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Nyitókép: Facebook 

 

tapir32
2025. november 24. 12:52 Szerkesztve
szantofer 2025. november 24. 12:37 Ekkora szamárságot ritkán írnak le! Fogalmad sincs az EU-ról!
tapir32
2025. november 24. 12:49
A folytonos, megalapozatlan, hazug vádaskodásaival Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív, jellemtelen alak. A demokráciát és a jogállamot Magyar Pétertől és a Tisza Párttól kell megvédeni!
tapir32
2025. november 24. 12:45
Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak?
szantofer
2025. november 24. 12:37 Szerkesztve
"Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek" Meg a mamátok popója. Hogy mit szeretne, meg a véleményét természetesen megfogalmazhatja, - sőt, ezt meg is kell hogy tegye - na de hogy ultimátumot küldjön..... Mellesleg ha így lenne sem menne ezzel semmire. Már annyiszor elmondtam, de az egybites NERtársak kedvéért megismétlem. AZ EU egy ÖNKÉNTES társulás. Senkit nem hívtak - és főleg nem kényszerítettek - maguk közé. Akinek nem tetszik ez az egész, szabadon távozhat ebből a közösségből. EZ ALAPELV AZ EU-BAN? Ebből következik, hogy az EU alapokmánya nem ismeri a kizárás lehetőségét. Pedig kellene. Csak hát az alapításkor föl sem merült hogy jönnek majd ilyen mitugrász kekeckedők, akik nem tartják be egy önként vállalt közösség írott és íratlan törvényeit. A britek után sem sírt senki, pedig azok voltak "valakik" gazdaságilag, politikailag, és katonailag egyaránt. Ha mi kilépnénk, annak pedig még örülnének is . Ennyit az ultimátum küldéséről.
