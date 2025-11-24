Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek: kimondta azt a három dolgot, amely Európa sorsát eldöntheti

Orbán Viktor hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt, amely előtt röviden összefoglalta álláspontját a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint Európának végre saját érdekeit kell szem előtt tartania. Mint írta:

Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie.”

„A háborút le kell zárni,

Ukrajnának stratégiai partnerséget kell ajánlani,

Oroszországgal pedig stratégiai párbeszédet kell kezdeményezni”

– fogalmazott a kormányfő.