Orbán Viktor ultimátumot küldött Brüsszelnek: kimondta azt a három dolgot, amely Európa sorsát eldöntheti

Olyat mondott Brüsszelben Szijjártó Péter, hogy megremegtek a falak: Magyarország elképesztő versenyelőnyben
Hazánk a kínai tőke egyik legnagyobb európai célpontja lett.
Hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt a kormányfő.
Orbán Viktor hétfő délelőtt az Európai Tanács hibrid formátumú ülésén vesz részt, amely előtt röviden összefoglalta álláspontját a közösségi oldalán. A miniszterelnök szerint Európának végre saját érdekeit kell szem előtt tartania. Mint írta:
Ceterum censeo: Európának a saját érdekeit kell követnie.”
– fogalmazott a kormányfő.
