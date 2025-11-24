Olyat mondott Brüsszelben Szijjártó Péter, hogy megremegtek a falak: Magyarország elképesztő versenyelőnyben

Irány a béke, itt a hatalmas fordulat: visszafogadnák Putyint a G8-ba és a világgazdaságba!
Európa vezetői rábólintottak, teljes mértékben visszafogadnák Oroszországot.
Hazánk a kínai tőke egyik legnagyobb európai célpontja lett.
A kereskedelmi miniszterek hétfői ülése előtt Szijjártó Péter röviden összefoglalta Facebookon, miről tárgyal Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel. Mint írta, „van mit átbeszélni”, hiszen a kínai beruházások Európába irányuló mértéke tavaly 47 százalékkal nőtt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője Magyarország:
„Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.”
Szijjártó hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is a gazdasági együttműködés erősítését tartja elsődlegesnek, és elutasítja a nemzetközi blokkosodási törekvéseket.
Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek”
– fogalmazott.
