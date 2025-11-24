Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság Európa Magyarország Szijjártó Péter

Olyat mondott Brüsszelben Szijjártó Péter, hogy megremegtek a falak: Magyarország elképesztő versenyelőnyben

2025. november 24. 09:30

Hazánk a kínai tőke egyik legnagyobb európai célpontja lett.

2025. november 24. 09:30
null

A kereskedelmi miniszterek hétfői ülése előtt Szijjártó Péter röviden összefoglalta Facebookon, miről tárgyal Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel. Mint írta, „van mit átbeszélni”, hiszen a kínai beruházások Európába irányuló mértéke tavaly 47 százalékkal nőtt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője Magyarország: 

„Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.”

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is a gazdasági együttműködés erősítését tartja elsődlegesnek, és elutasítja a nemzetközi blokkosodási törekvéseket. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Mi nemet mondunk a blokkosodásra, mi a világkereskedelmi rendszer zavartalanságában vagyunk érdekeltek”

– fogalmazott. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 24. 10:54
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része az ukrán korrupciós hálózatnak.
Válasz erre
1
0
smeagol
2025. november 24. 10:39
Annyira szarok ezek a címadások, hogy ostoba blikkolvasónak érzem magam..... Egyre kevésbé kattintok rájuk.....
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 24. 10:26
Jovore IS repulorajt lesz xDDDD
Válasz erre
0
4
neszteklipschik
•••
2025. november 24. 10:11 Szerkesztve
"Ugyan!" El kell ismerni Tajvan, Tibet és Ujgurisztán függetlenségét, Kínával pedig meg kell szakítani minden kereskedelmi kapcsolatot, sőt még a diplomáciait is!! Az "európai értékek védelme" erre kötelez minket! -nagyon okos lippsik :-)
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!