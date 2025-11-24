Olyat mondott Brüsszelben Szijjártó Péter, hogy megremegtek a falak: Magyarország elképesztő versenyelőnyben

A kereskedelmi miniszterek hétfői ülése előtt Szijjártó Péter röviden összefoglalta Facebookon, miről tárgyal Wang Wentao kínai kereskedelmi miniszterrel. Mint írta, „van mit átbeszélni”, hiszen a kínai beruházások Európába irányuló mértéke tavaly 47 százalékkal nőtt. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője Magyarország:

„Az öt legnagyobb Európába érkező kínai beruházásból négy Magyarországon van.”

Szijjártó hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is a gazdasági együttműködés erősítését tartja elsődlegesnek, és elutasítja a nemzetközi blokkosodási törekvéseket.