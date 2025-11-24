Megsértette Magyarországot, elárulta Lengyelországot – páros lábbal rúgnák ki az őrjöngő külügyminisztert

Elszabadult a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket
Azt kívánja, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.
Radosław Sikorski azonnali leváltását sürgették a lengyel Szejmben, miután „korrupt nacionalisták által vezetett országnak” nevezte Magyarországot.
Włodzimierz Skalik, a Konföderáció képviselője a lengyel Szejmben Radosław Sikorski külügyminiszter azonnali leváltását sürgette, miután Sikorski egy parlamenti felszólalásában „korrupt nacionalisták által vezetett országnak” nevezte Magyarországot – írja a Do Rzeczy.
Skalik szerint ezzel megsértette a magyar nemzetet és elárulta Lengyelország érdekeit.
A tárcavezető korábban azt is elmondta, reméli, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország energiabiztonságát garantáló Barátság-kőolajvezetéket.
Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski
