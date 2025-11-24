Megsértette Magyarországot, elárulta Lengyelországot – páros lábbal rúgnák ki az őrjöngő külügyminisztert

Włodzimierz Skalik, a Konföderáció képviselője a lengyel Szejmben Radosław Sikorski külügyminiszter azonnali leváltását sürgette, miután Sikorski egy parlamenti felszólalásában „korrupt nacionalisták által vezetett országnak” nevezte Magyarországot – írja a Do Rzeczy.

Skalik szerint ezzel megsértette a magyar nemzetet és elárulta Lengyelország érdekeit.

A tárcavezető korábban azt is elmondta, reméli, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország energiabiztonságát garantáló Barátság-kőolajvezetéket.