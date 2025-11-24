Ft
11. 24.
hétfő
Włodzimierz Skalik Lengyelország Magyarország külügyminiszter Radosław Sikorski

Megsértette Magyarországot, elárulta Lengyelországot – páros lábbal rúgnák ki az őrjöngő külügyminisztert

2025. november 24. 10:22

Radosław Sikorski azonnali leváltását sürgették a lengyel Szejmben, miután „korrupt nacionalisták által vezetett országnak” nevezte Magyarországot.

2025. november 24. 10:22
null

Włodzimierz Skalik, a Konföderáció képviselője a lengyel Szejmben Radosław Sikorski külügyminiszter azonnali leváltását sürgette, miután Sikorski egy parlamenti felszólalásában „korrupt nacionalisták által vezetett országnak” nevezte Magyarországot – írja a Do Rzeczy.

Skalik szerint ezzel megsértette a magyar nemzetet és elárulta Lengyelország érdekeit.

A tárcavezető korábban azt is elmondta, reméli, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország energiabiztonságát garantáló Barátság-kőolajvezetéket.

Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

virag-os
2025. november 24. 13:41
Ennek nincs amcsi állampolgársága, akkor milyen jogon lehet miniszter ? Akinek nincsenek komoly érvei, annak csak a sértegetés, gyűlölködés marad. Rossz hírem van, a gyűl-ölet , visszafordul a gyűlölködőre.
zsuzsa-963
2025. november 24. 13:17
Na ezen nem csodálkozom, Sikorski anyai ükapja az a Poltavában (Ukrajna) született Iván Fjodorovics Paskievich Jereván grófja volt, aki nem éppen a magyar történelem legfényesebb oldalait fémjelzi, ugyanis az 1849-es Szabadságharcunkat sárba tipró osztrák Haynau mellett orosz hadsereg főparancsnoka volt. Míg felesége az ukrán (kazár) származású Anne Appelbaum.
Tippmann-M4-223
2025. november 24. 13:15
Eljön a végzete ennek a pöcegödör szökevénynek is hamarosan.........................
angeleye
2025. november 24. 12:46
Milyen ország az ahol ez külügyminiszter lehet? Mondjuk nálunk is egy képességtelen nárcisztikus ávós fióka kap komoly támogatást.
