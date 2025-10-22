Ft
lengyel Radoslaw Sikorski Szijjártó Péter olajvezeték

Elszabadult a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket

2025. október 22. 16:08

Azt kívánja, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.

2025. október 22. 16:08
null

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újfent az X-en üzent Szijjártó Péternek és en block Magyarországnak. A tárcavezető arra reagált, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.

„Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény” – írta Sikorski Oroszországra utalva.

A terrorcselekményt verbálisan puszta „önvédelemmé” szelidítő lengyel politikus nem érte be ennyivel:

lényegében leírta, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amitől Magyarország energiaellátása függ.

„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz” – fogalmazott Sikorski.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Robi54
2025. október 22. 16:41
Azért ne gondoljuk azt,hogy ez a mocsok alkesz fejü barom azonos a lengyel néppel! Ahogy a szarosgatyás sem azonos a magyar néppel!
londonbaby
2025. október 22. 16:41
basznád meg az anyádat te tetves polák tyúkpásztor !!! . mész a picsába te is lengedezni nemsoká a náci csivavával együtt !!!
tapir32
2025. október 22. 16:40
A konfliktuskezelés felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. Sikorski infantilis.
Tuners
2025. október 22. 16:37
Ennek sem lesz túl jó vége, ennek a tagnak. Túl sokat pofázik.
