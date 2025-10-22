Elszabadult a lengyel külügyminiszter: Sikorski azt reméli, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság vezetéket

Magyarul üzent a kitiltott ukrán parancsnok, miután megtámadták a Barátság vezetéket (VIDEÓ)
Robert Brovdi, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba.
Azt kívánja, hogy csak Horvátországon keresztül juthasson Magyarország olajhoz.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter újfent az X-en üzent Szijjártó Péternek és en block Magyarországnak. A tárcavezető arra reagált, hogy a lengyel bíróság elutasította a német kiadatási kérelmet, és szabadon engedte az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit.
Ezt is ajánljuk a témában
Robert Brovdi, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba.
„Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény” – írta Sikorski Oroszországra utalva.
A terrorcselekményt verbálisan puszta „önvédelemmé” szelidítő lengyel politikus nem érte be ennyivel:
lényegében leírta, hogy már alig várja, hogy megsemmisítsék azt az olajvezetéket, amitől Magyarország energiaellátása függ.
„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti majd Horvátországon keresztül juthattok csak olajhoz” – fogalmazott Sikorski.
Ezt is ajánljuk a témában
Sikorskiék korábban bejelentették: nem adják ki az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat 2 gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP