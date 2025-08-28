Ft
Robert Brovdi Barátság üzenet kőolajvezeték

Magyarul üzent a kitiltott ukrán parancsnok, miután megtámadták a Barátság vezetéket (VIDEÓ)

2025. augusztus 28. 11:05

Robert Brovdi, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba.

2025. augusztus 28. 11:05
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltotta az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát, Robert Brovdit hazánkból, s egyben a schengeni övezetből. Mint ismert, csütörtök délelőtt megérkezett a hivatalos kitiltó határozat is. 

A műveletet Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnoka irányította, aki a támadás után nemcsak ukrán nyelven kommentálta a történteket, hanem magyarul is üzent: 

„Az Unecsa finomító kapott a pofájára. Jöhet a javítás 48 órán belül. A fullánkot a 14. SBS-dandár Pilótái juttatták el a férgeknek, a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőiből. Az SBS Madarak útja az orosz finomítók ellen folytatódik”fogalmazott ukránul. A parancsnok pedig magyarul így üzent az oroszoknak: 

És még valami – finomabban, személyesen: Ruszkik, haza!”

A pénteki akció során az ukrán drónok az oroszországi Brjanszki régióban található Unecsa légibázist is célba vették, amely a Druzsba – magyarul Barátság – olajvezeték legfontosabb csomópontja. A támadás következményeként megszakadt az olajszállítás, veszélyeztetve Magyarország gazdaságának működését.

Nyitókép: Képernyőkép

