Magyarul üzent a kitiltott ukrán parancsnok, miután megtámadták a Barátság vezetéket (VIDEÓ)

Itt a kitiltó határozat: ő az az ukrán parancsnok, aki nem léphet be Magyarországra
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltotta az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát, Robert Brovdit hazánkból, s egyben a schengeni övezetből. Mint ismert, csütörtök délelőtt megérkezett a hivatalos kitiltó határozat is.
A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás felelőse a következő 3 évben nem léphet be hazánkba és a schengeni övezet területére.
A műveletet Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Parancsnoka irányította, aki a támadás után nemcsak ukrán nyelven kommentálta a történteket, hanem magyarul is üzent:
„Az Unecsa finomító kapott a pofájára. Jöhet a javítás 48 órán belül. A fullánkot a 14. SBS-dandár Pilótái juttatták el a férgeknek, a Pilóta Nélküli Rendszerek Erőiből. Az SBS Madarak útja az orosz finomítók ellen folytatódik” – fogalmazott ukránul. A parancsnok pedig magyarul így üzent az oroszoknak:
És még valami – finomabban, személyesen: Ruszkik, haza!”
A pénteki akció során az ukrán drónok az oroszországi Brjanszki régióban található Unecsa légibázist is célba vették, amely a Druzsba – magyarul Barátság – olajvezeték legfontosabb csomópontja. A támadás következményeként megszakadt az olajszállítás, veszélyeztetve Magyarország gazdaságának működését.
Ukrajna ugyanazt próbálkozik továbbadni Magyarországnak, mint amit Oroszországtól elszenved: utolsó suttyó keleti szláv gengsztertempót. Kohán Mátyás írása.