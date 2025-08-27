Ft
08. 27.
szerda
Ukrajna Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter

Druzsba-abszurD

2025. augusztus 27. 10:12

A mi drága Don Vittoriónk azt találta belerecsegni a mikrofonba, hogy ha itt az ukrán határ felé véletlenül kidőlne pár villanyoszlop, elszakadna pár drót, akkor Ukrajna – szerinte – megbénulna.

2025. augusztus 27. 10:12
null
Marnitz István
Marnitz István
Népszava

„A múlt héten, sokadszorra, de most már felvállaltan, az ukránok újra bombázták a Magyarországot is ellátó Barátság- (Druzsba-) olajvezeték orosz szakaszát. A robbanások filmfelvételeit egy magyar, »Ruszkik, haza!« – felirat kíséretében egész Ukrajna katonai drónparancsnoka, a magyar nemzetiségű, »Magyar« hívójelű, ungvári Bródi Róbert tette közzé. Ezzel is jelezve, hogy nyilván nem Magyarország, hanem az orosz betolakodók ellen harcolnak. Szakértők is figyelmeztetnek, hogy »Magyar madarai« nem véletlenül egy, az orosz olaj nemzetközi kereskedelmében is kulcsszerepű szivattyúállomást bombáztak.

Az Orbán-kabinet válasza... hát... önazonos. Egyrészt a mi drága Don Vittoriónk azt találta belerecsegni a mikrofonba, hogy no nem azért mondja, de ha itt az ukrán határ felé véletlenül kidőlne pár villanyoszlop, elszakadna pár drót, akkor Ukrajna – szerinte – megbénulna. Szijjártó Péter pedig láthatólag végtelen, öncélú online szópárbajokba rángatna bárkit, aki csak kapható rá, legyen az az ukrán vagy a lengyel külügyminiszter; bár előbbi néha szünetet tart, amikor épp sebesült-, hulla- és aknabegyűjtő robotokat vesz.

A helyzet persze rettenetes, zavaros, nehéz fogódzót találni. A kormány-Fidesz-féle propagandagány kérés nélkül is segít: közösségi csatornáimon lassan percenként üvölt fel egy-egy fej, micsoda szemétség már, hogy az ukránok bombázzák a minket ellátó olajvezetéket, meg az érdekeink, meg a hülye Zelenszkij, meg a barom Von der. Szijjártó szerint csak azért sem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba; Orbán pedig szokása szerint – most történetesen Trumpnak – azt hazudja, hogy Magyarország nem tud máshonnan olajat venni. Trump azt skiccelte a panasz alá, hogy most nagyon ideges, bár nem pontosította, miért. Mondjuk én is ideges lennék, ha »nagy barátom« jégre akarna vinni, miközben pontosan tudom, hogy Magyarország nem nem tud, csak nem akar máshonnan olajat venni. Mert hogy ugye az orosz a legolcsóbb.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

machet
2025. augusztus 27. 12:42
Mi a f....m az a Marnitz?
A ráció prófétája
2025. augusztus 27. 12:38
„A robbanások filmfelvételeit egy magyar, »Ruszkik, haza!« – felirat kíséretében egész Ukrajna katonai drónparancsnoka, a magyar nemzetiségű, »Magyar« hívójelű, ungvári Bródi Róbert tette közzé.” Jól mutat a „Vágjátok le a magyarokat!” felirat mellett.
kulakman
2025. augusztus 27. 12:34
Egy ilyen írás után ha nem köpik le akik ismerik ezeket a drága balos újságírókat akkor ez az ország elveszett!
SandorL
2025. augusztus 27. 12:18
No, hát ez ki?
