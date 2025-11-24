Ft
G Fodor Gábor tiszás Csányi Sándor Török Gábor MLSZ

Miközben Török Gábor függetlennek mondja magát, az ország egyik leggazdagabb embere által vezetett MLSZ elnökségében ül

2025. november 24. 11:22

A politikai elemző ráadásul nem tett említést erről az érintettségéről abban a posztjában, amelyben a magyar labdarúgó válogatott kudarcát a politikai döntéshozókra próbálta meg rátolni.

2025. november 24. 11:22
Török Gábor

„Beszéljünk itt is egyenesen. Az ellenfélnek az a stratégiája, hogy rányomja a felelősséget Orbán Viktorra” – mondta G. Fodor Gábor a Mandiner Mesterterv című elemzői podcastjében azzal kapcsolatban, milyen reakciók születtek a közéletben arra, hogy a magyar labdarúgó válogatott nem jutott ki a soron következő világbajnokságra.

Mint ismert, Török Gábor politológus – miközben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnökségi tagja – a magyarok írek elleni veresége után Facebook-posztjában igyekezett rátolni a kudarcot a magyar kormányra.

G. Fodor Gábor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „a politika mindent megtett, tehát rendelkezésére bocsátotta ennek a sportágnak a szükséges forrásokat. Az a kérdés, hogy aki ezért felelős, például az MLSZ, az hogyan számol el a bizonyítványával? Érdekes ilyen apropó, hogy nem sokkal azután, hogy megtörtént ez a sikertelen selejtező, az MLSZ nevében, mert talán így kell dekódolni, Török Gábor – aki a női labdarúgásért is felelős, az MLSZ elnökségének a tagja – rögtön lerúgta az MLSZ-ről a felelősséget, és rárúgta az urambátyám politikára, tehát a Fideszre próbálta terelni. 

De hát Török Gábor maga az uram meg meg a bátyám is! Tehát nem tudom, hogy kire akarja terelni.”

G. Fodor hangsúlyozta: „az MLSZ-nek szerintem minősített felelőssége van ebben a kérdésben. Hát ő az a szervezet, amely a magyar labdarúgást működteti.”

Rámutatott, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány vállalta a felelősséget, „de az MLSZ-ből még nem hallottam olyan hangot, hogy »Bocs, mi is itt voltunk, vállaljuk a felelősséget és nézzük meg, hogy mi következik ebből!«”.

G. Fodor szerint a Fidesz ellenfele mindent megtesz annak érdekében, hogy ráterelje Orbán Viktorra a felelősséget „és megpróbáljanak mínuszokat létrehozni ebben a kérdésben. De nem Orbán Viktor megy ki a gyepre, nem Orbán Viktor osztja el a pénzt, nem Orbán Viktor szervezi meg a bajnokságot hívja össze a válogatottat, és győz vagy veszít a mérkőzéseken” – húzta alá.

Mráz Ágoston Sámuel szerint „a Tisza agytrösztjeiben is megfogalmazódik a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a válogatott vereséget politikai haszonszerzésre felhasználni.”

Hozzátette: ugyan Török Gábor még mindig nem tisztázta, mi köze a párthoz, de ő a Tiszához közel álló memgondóembernek tartja, aki, a szóvivője lett annak a tiszás próbálkozásnak, hogy a kormányé legyen a felelősség a sikertelen világbajnoki selejtező miatt.

„Túl azon, hogy 

a személyes felelősségét is persze keni, mert mégis csak – ahogy Gábor mondta, hogy az MLSZ elnökségi tagja – azt nem írta le, hogy bocsánat, vagy hogy hibát követett el az MLSZ.”

Török Gábor tagadja, hogy tiszás miniszter szeretne lenni

Ahogy arról korábban beszámoltunk, G. Fodor Gábor ezek után arra is rámutatott, hogy nem volt véletlen Török húzása, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, miért.

Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet

– mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll.

Török Gábor tagadta a Mandiner podcastjében elhangzott értesülést.

„Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában" – írta Facebook-oldalán az MLSZ elnökségi tagja hétfő reggel.

Az MLSZ elnökségi tagjaként is függetlennek mondja magát Török

Mráz Ágostonnak és G. Fodor Gábornak címzett posztjában Török azt is hangoztatta: „van élet ezen kívül is, és ha Ti, érthető okokból, nem is hisztek benne, attól még létezik a független (értsd: politikusoktól nem függő) politikai elemző szerepe. Ami nem azt jelenti, hogy az elemzőnek ne lennének politikai értékei, de azt igen, hogy az igazságot (mi a helyzet, mi a valóság) fontosabbnak gondolja a politikai érdekek szolgálatánál.”

Deák Dániel politikai elemző azonban hozzászólásában odaszúrt Töröknek. Mint írta: 

Érdekes, hogy csak azt emelted ki, hogy független vagy a politikusoktól. Vajon a nagy gazdasági szereplőktől is az vagy? Például az MLSZ elnökségi tagjaként Csányi Sándortól is függetlennek vagy tekinthető?”

 

A függetlenség kérdésköréhez tartozik az a tény is, hogy Török Gábor abban a korábbi posztjában, melyben a kormányra próbálta kenni a felelősséget a magyar válogatott veresége után, elfelejtette tisztázni, hogy ő is érintett személyesen az ügyben, hiszen az MLSZ elnökségében ül.

Erre Hollik István kormánypárti országyűlési képviselőnek kellett felhívni a figyelmet hozzászólásában.

A szerző az MLSZ elnökségi tagja 13 éve. Annak az MLSZ-nek aminek kiemelt szerepe van az utánpótlás képzésben. Ez valahogy kimaradt…

Kár az olcsó politikai hangulatkeltésért szembeköpni - elnökségi tagként - az elmúlt évtized elvitathatatlan fejlődését” – fogalmazott Hollik.

 

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

 

