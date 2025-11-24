Miközben Török Gábor függetlennek mondja magát, az ország egyik leggazdagabb embere által vezetett MLSZ elnökségében ül

De hát Török Gábor maga az uram meg meg a bátyám is! Tehát nem tudom, hogy kire akarja terelni.”

G. Fodor hangsúlyozta: „az MLSZ-nek szerintem minősített felelőssége van ebben a kérdésben. Hát ő az a szervezet, amely a magyar labdarúgást működteti.”

Rámutatott, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány vállalta a felelősséget, „de az MLSZ-ből még nem hallottam olyan hangot, hogy »Bocs, mi is itt voltunk, vállaljuk a felelősséget és nézzük meg, hogy mi következik ebből!«”.

G. Fodor szerint a Fidesz ellenfele mindent megtesz annak érdekében, hogy ráterelje Orbán Viktorra a felelősséget „és megpróbáljanak mínuszokat létrehozni ebben a kérdésben. De nem Orbán Viktor megy ki a gyepre, nem Orbán Viktor osztja el a pénzt, nem Orbán Viktor szervezi meg a bajnokságot hívja össze a válogatottat, és győz vagy veszít a mérkőzéseken” – húzta alá.

Mráz Ágoston Sámuel szerint „a Tisza agytrösztjeiben is megfogalmazódik a kérdés, hogy hogyan lehetne ezt a válogatott vereséget politikai haszonszerzésre felhasználni.”