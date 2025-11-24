Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Török Gábor Magyar Péter mesterterv MLSZ Mráz Ágoston Sámuel

Ezt reagálta Török Gábor a Mandiner podcastjében elhangzott, róla szóló értesülésre

2025. november 24. 09:06

A politológus nem vette jó néven, hogy műsorunkban elárulták, milyen ambíciói lehetnek a Tisza Párttal kapcsolatban. Török Gábor tagadta G. Fodor Gábor értesülését.

2025. november 24. 09:06
null

„Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában” írta Facebook-oldalán Török Gábor hétfő reggel.

Mráz Ágostonnak és G. Fodor Gábornak címzett posztjában azt is hangoztatta: „van élet ezen kívül is, és ha Ti, érthető okokból, nem is hisztek benne, attól még létezik a független (értsd: politikusoktól nem függő) politikai elemző szerepe. Ami nem azt jelenti, hogy az elemzőnek ne lennének politikai értékei, de azt igen, hogy az igazságot (mi a helyzet, mi a valóság) fontosabbnak gondolja a politikai érdekek szolgálatánál.”

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
A politológus ezzel a Mandiner Mesterterv című podcastjében elhangzott értesülést tagadta. A legutóbbi adásban ugyanis szóba került, hogy a magyar labdarúgó válogatott kudarcát követően Török Gábor igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. Mindezt úgy, hogy Török a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. G. Fodor Gábor szerint nem volt véletlen Török húzása, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, hogy miért.

Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet

– mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll.

Nyitókép: Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. november 24. 12:57
Milyen szerény ez a Török! Ő nem akar miniszter lenni, mint az Ervin Nagy.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. november 24. 10:45 Szerkesztve
Török az igazság és a valóság ismeretének letéteményese? Az ő igazsága és valósága azonban nem a közmegegyezés szerinti igazság és valóság. Tehát, csak a saját balos véleményét adja elő, ami politikai állásfoglalás. A szakértő nem független a hatalomért folytatott harctól. Nem független a saját világnézeti elképzeléseitől és azok által befolyásolva írja le a tárgyát. Objektív igazság birtokosaként előállni, gyerek dolog.
Válasz erre
3
0
tapir32
•••
2025. november 24. 10:37 Szerkesztve
A folytonos, megalapozatlan, hazug vádaskodásaival Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív, jellemtelen alak. A demokráciát és a jogállamot Magyar Pétertől és a Tisza Párttól kell megvédeni!
Válasz erre
3
0
westend
2025. november 24. 10:12
"elemzőnek ne lennének politikai értékei" - ne komolytalankodj Török elvti. A poloska-szektának - mivel egy szimpla, brüsszelből kitartott bosszúcsürhe - nincsenek értékei, egy deka se.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!