Ezt reagálta Török Gábor a Mandiner podcastjében elhangzott, róla szóló értesülésre

„Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában” – írta Facebook-oldalán Török Gábor hétfő reggel.

Mráz Ágostonnak és G. Fodor Gábornak címzett posztjában azt is hangoztatta: „van élet ezen kívül is, és ha Ti, érthető okokból, nem is hisztek benne, attól még létezik a független (értsd: politikusoktól nem függő) politikai elemző szerepe. Ami nem azt jelenti, hogy az elemzőnek ne lennének politikai értékei, de azt igen, hogy az igazságot (mi a helyzet, mi a valóság) fontosabbnak gondolja a politikai érdekek szolgálatánál.”