Ezt reagálta Török Gábor a Mandiner podcastjében elhangzott, róla szóló értesülésre

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
A Mestertervben G. Fodor Gábor osztotta meg értesüléseit, miszerint Török Gábor előtt nagy jövő állhatna a Tisza kormányra kerülésével.
A politológus nem vette jó néven, hogy műsorunkban elárulták, milyen ambíciói lehetnek a Tisza Párttal kapcsolatban. Török Gábor tagadta G. Fodor Gábor értesülését.
„Ha nem lenne világos: nem, nem szeretnék semmilyen miniszter lenni senkinek a kormányában” – írta Facebook-oldalán Török Gábor hétfő reggel.
Mráz Ágostonnak és G. Fodor Gábornak címzett posztjában azt is hangoztatta: „van élet ezen kívül is, és ha Ti, érthető okokból, nem is hisztek benne, attól még létezik a független (értsd: politikusoktól nem függő) politikai elemző szerepe. Ami nem azt jelenti, hogy az elemzőnek ne lennének politikai értékei, de azt igen, hogy az igazságot (mi a helyzet, mi a valóság) fontosabbnak gondolja a politikai érdekek szolgálatánál.”
A politológus ezzel a Mandiner Mesterterv című podcastjében elhangzott értesülést tagadta. A legutóbbi adásban ugyanis szóba került, hogy a magyar labdarúgó válogatott kudarcát követően Török Gábor igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. Mindezt úgy, hogy Török a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja. G. Fodor Gábor szerint nem volt véletlen Török húzása, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, hogy miért.
Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet
– mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll.
