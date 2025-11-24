Szoboszlai gólja sorsdöntőnek bizonyult a válogatottban; nem lesz lakópark a Fradi-pálya helyén

Hiába a szánni való ellendrukkerek most fellángoló káröröme, újra van és még inkább lesz magyar labdarúgás – jelentette ki publicisztikájában Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aki felidézte, hogy a napokban a futballtörténelem egyik legjobbja, Gheorghe Hagi zavarba ejtő lelkesedéssel dicsérte Orbán Viktor futballpolitikáját, mondván, mindaz a példaértékű segítség, amelyet a magyar kormány közismerten a sportnak ad, a következő nemzedék egészségében, szemléletében, inspirációjában, versenyképességében térül meg többszörösen.

A magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete szerint nemcsak Bukarestből, a Holdról is látszik az az intenzív és nagyarányú fejlesztés, amely az utóbbi másfél évtizedben kiragadta a magyar sportot a teljes pusztulásból.