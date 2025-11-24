„A MINAP AZ EGYIK LEGNAGYOBB LABDARÚGÓ, akit valaha játszani láttam, a ma már futballakadémia- és klubtulajdonos Gheorghe Hagi beszélgetésünkkor zavarba ejtő lelkesedéssel dicsérte Orbán Viktor futballpolitikáját, mondván, mindaz a példaértékű segítség, amelyet a magyar kormány közismerten a sportnak ad, a következő nemzedék egészségében, szemléletében, inspirációjában, versenyképességében térül meg többszörösen.

Nemcsak Bukarestből, a Holdról is látszik az az intenzív és nagyarányú fejlesztés, amely az utóbbi másfél évtizedben kiragadta a magyar sportot a teljes pusztulásból, sőt 60-70 esztendős szomorú tendenciákat fordított meg. Csak azért nem mondom, hogy a magyar sport történetének legnagyobb fejlesztése valósult meg 2010 óta, mert hasonló tempót diktált, hasonló prioritásokkal a magyar sport- és ifjúságpolitika száz évvel korábban is, a klebelsbergi kultúrfölény-elmélet gyakorlatba ültetésekor: sportlétesítmény-fejlesztés, világversenyek idehozatala, iskolai testnevelés, egyetemi sport, cserkészmozgalom. Az eredmény akkor két évtizeden belül a sportnagyhatalmi státusz elérése lett az 1936-os berlini olimpia tíz aranyával és az éremtábla harmadik helyével, valamint két év múlva a futballvilágbajnoki ezüst­éremmel. A sport s annak minden tekintetben a nagy részét adó labdarúgás azonban olyan hatalmas és tehetetlen rendszer, amelyben a befektetett munka, de az ártó szándék vagy az elvesztegetett idő érdemi hatása is csak évtizedekkel később jelentkezik. Ezért az ötvenes években arathatta le a két világháború közötti hazafias nevelés és sportfejlesztés gyümölcseit a kommunista diktatúra, de ugyanezért hanyatlottak a magyar sport eredményei azóta a legutóbbi időkig. A képet persze erősen árnyalja, hogy időközben egész kontinensek neveztek be a sport globális versenyébe, így az 1952-es 16 helsinki aranyérem és újabb harmadik helyezés az olimpiai éremtáblán, vagy a nemcsak magyar, de világrekordot jelentő 27 gólunk az 1954-es vb-n valószínűleg nem megismételhető bravúr.”