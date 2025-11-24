Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 24.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 24.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány futballpolitika Orbán Viktor Szöllősi György vélemény

Futbólia visszahódítása

2025. november 24. 09:09

Zavarba ejtő lelkesedéssel dicsérte Orbán Viktor futballpolitikáját, mondván, mindaz a példaértékű segítség, amelyet a magyar kormány közismerten a sportnak ad, a következő nemzedék egészségében, szemléletében, inspirációjában, versenyképességében térül meg többszörösen.

2025. november 24. 09:09
null
Szöllősi György
Szöllősi György
Nemzeti Sport

„A MINAP AZ EGYIK LEGNAGYOBB LABDARÚGÓ, akit valaha játszani láttam, a ma már futballakadémia- és klubtulajdonos Gheorghe Hagi beszélgetésünkkor zavarba ejtő lelkesedéssel dicsérte Orbán Viktor futballpolitikáját, mondván, mindaz a példaértékű segítség, amelyet a magyar kormány közismerten a sportnak ad, a következő nemzedék egészségében, szemléletében, inspirációjában, versenyképességében térül meg többszörösen.

Nemcsak Bukarestből, a Holdról is látszik az az intenzív és nagyarányú fejlesztés, amely az utóbbi másfél évtizedben kiragadta a magyar sportot a teljes pusztulásból, sőt 60-70 esztendős szomorú tendenciákat fordított meg. Csak azért nem mondom, hogy a magyar sport történetének legnagyobb fejlesztése valósult meg 2010 óta, mert hasonló tempót diktált, hasonló prioritásokkal a magyar sport- és ifjúságpolitika száz évvel korábban is, a klebelsbergi kultúrfölény-elmélet gyakorlatba ültetésekor: sportlétesítmény-fejlesztés, világversenyek idehozatala, iskolai testnevelés, egyetemi sport, cserkészmozgalom. Az eredmény akkor két évtizeden belül a sportnagyhatalmi státusz elérése lett az 1936-os berlini olimpia tíz aranyával és az éremtábla harmadik helyével, valamint két év múlva a futballvilágbajnoki ezüst­éremmel. A sport s annak minden tekintetben a nagy részét adó labdarúgás azonban olyan hatalmas és tehetetlen rendszer, amelyben a befektetett munka, de az ártó szándék vagy az elvesztegetett idő érdemi hatása is csak évtizedekkel később jelentkezik. Ezért az ötvenes években arathatta le a két világháború közötti hazafias nevelés és sportfejlesztés gyümölcseit a kommunista diktatúra, de ugyanezért hanyatlottak a magyar sport eredményei azóta a legutóbbi időkig. A képet persze erősen árnyalja, hogy időközben egész kontinensek neveztek be a sport globális versenyébe, így az 1952-es 16 helsinki aranyérem és újabb harmadik helyezés az olimpiai éremtáblán, vagy a nemcsak magyar, de világrekordot jelentő 27 gólunk az 1954-es vb-n valószínűleg nem megismételhető bravúr.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lazio154-5
2025. november 24. 12:58
Már most minden fasza, de ha még 20 évig jön a lóvé meglátjátok még faszább lesz! Tíz év alatt 100 ezerről 300 ezerre nőtt az igazolt játékosok száma-mondja a szerző. Miközben a megyei bajnokságokban már az első osztályok is létszámhiányosak. Van olyan vármegye I., ahol az őszi szezon 8 meccsből állt! Csak a foci őskorában 100 éve volt ilyen kevés felnőtt csapat a bajnokságokba. Szoktam nézegetni az összeállításokat. rengeteg csapat van, ahol ritka holló a 35 év alatti játékos. Legalább magunkat ne csapjuk be!
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. november 24. 12:03
A labdarúgás visszahódítása? Te háttal ülsz a tévének? Esetleg a stadionban nem látod, hogy 1986 óta nem jutott ki a magyar válogatott, utolsó nemzetközi érem 1968 EB bronz? A magyar sport eredményei a labdarúgás nélkül is kiválóak… sőt! Ha ebbe a pénznyelő rendszerbe öntött források felét megkapták volna a valóban sikeres sportok… NB 1-ben a játékos fizetése 5-15 millió havonta, plusz az apró és az adómentesség! Ezért az eredményért legfeljebb egy alapos verést érdemelnének!
Válasz erre
1
0
kozarek
2025. november 24. 12:02
A parafrázis a Csodacsatár című filmből való. Köszönjük hogy látványosan bebizonyítottad mennyire hülye vagy. Melyik a Tisza szigeted?
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2025. november 24. 10:29 Szerkesztve
Futbólia visszahódítása ---- remekbeszabott ez a publicisztikai hunglish... Magyarul futbal(l) létezik, ami angolul meg football és kimondva közelítőleg 'fútboll'-nak ejtik. Ezek fényében igencsak borzalmas látni és olvasni a feltünési viszketeg firkász okádmányát. (se magyarul, se angolul nem beszél, de katyvaszos önkreálmányokat gond nélkül sikkerül lefirkólnijja)
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!