11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
G. Fodor Gábor Marco Rossi Csányi Sándor Török Gábor mesterterv MLSZ Szoboszlai Dominik

Szoboszlai, Orbán, Csányi vagy Rossi – végre kimondták, ki lehet a legnagyobb felelős a válogatott kudarcáért

2025. november 23. 06:22

A Mestertervben szakítottunk a hagyományokkal, és beleszálltunk a sport világába.

2025. november 23. 06:22
null
Mandiner
Mandiner

Magyarország a politológusok mellett szövetségi kapitányok hazája is, vagy ahogy mondani szokás: „a magyar férfi két dologhoz biztos ért: a politikához és a focihoz.” Az írek ellen elbukott VB-selejtezővel meg is kezdődtek az országos méretű "szakértői elemzések", hogy kinek el elvinni a népharagot a kiesés miatt. Szoboszlai Dominik, Marco Rossi, Csányi Sándor neve is többször előkerült, és mivel a téma lázban tartja közvéleményt, a Mestertervben mi is megvitattuk a felelősség körét.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai kétségtelen a szívén viselte a kudarcot, de csak övé a felelősség is? (Fotó: Hegedűs Róbert)

G. Fodor Gábor a sport előtt kitért a mérkőzés közéleti vetületére is. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója úgy fogalmazott: Nem az a kérdés, hogy kinek felelőssége, hanem hogy ki fog felelősséget vállalni. Mert a politikai mindent megtett: rendelkezésre bocsátotta ennek a sportnak a szükséges forrásokat. A kérdés az, hogy aki ezért felelős, például az MLSZ, az hogyan számol el a bizonyítványával?

G. Fodor szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség lapít az ügyben (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

Az MLSZ-nek minősített felelőssége van ebben a kérdésben. Hát ő az a szervezet, amely a magyar labdarúgást működteti. Rossi, tehát a szövetségi kapitány vállalta a felelősséget, az kérdés, hogy mi következik ebből. De az MLSZ-ből még nem hallottam olyan hangot, hogy bocsi, mi is itt voltunk, vállaljuk a felelősséget

- mondta G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását itt tudja megnézni:

Nyitókép: Hegedüs Róbert

 

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. november 23. 08:20 Szerkesztve
SZERINTEM EGYÉRTELMŰEN A SZURKOLÓK A HIBÁSAK - MIÉRT IS VÁRTAK EL EZEKTŐL BÁRMIT IS ? MINT ÍRTAM KOROMNÁL FOGVA ESÉLYES, HOGY NEM ÉREM MEG A KÖVETKEZŐ VB.-ÉT NEKEM EZ A MOSTANI VOLT A FONTOS, SZAROK RÁ MIT ÍGÉRNEK A 4 ÉV MÚLVA KÖVETKEZŐ ESEMÉNYRE - ÉPP ELÉG IDEJÜK VOLT BIZONYÍTANI MENJENEK A PICSÁBA ROSSISTÓL CSÁNYISTÓL SZOBOSZLAISTÓL ÉS SOROLHATNÁM MÉG EGY ÖRÖMÖM VAN HA 4 ÉV MÚLVA MEGDÖGLÖK AZ ADÓMBÓL TÖBBET NEM TÁMOGATJÁK EZT A TETVES SEMMIREVALÓ SZAR BANDÁT
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. november 23. 07:37
Nincs itt semmi gond, mert nem engedélyezett.., és nem kiközvetített! -csak álságos problémák hozhatók fel..! Szentségtöréssel egyenértékű kimondani, hogy az 1945 utáni Magyarországon a magyarság, minden tekintetben, sokszorosan, és sokkszerűen hátrányos helyzetbe került, és mindig is azon belül tartották.. A felkészült, tudományos alapossággal kiképzett, és felkészített tartóink jól végezték dolgaikat, és sikeresen törték meg a magyarság, a magyar nemzet lelkét! -mert igenis egy nemzetnek is van, lehet lelke..! A magyarság évszázados nagyságrendben "élvezhette" a "pozitív diszkrimináció" átkos hátrányait..! -mindenre kiterjedően! -mely a magyar focira is kihatott, visszahatott..! Véletlennek, spontán jelenségnek nem nevezném! Kötelező volt szétzülleszteni, mert az egyre nehezebb időkben a magyar labdarúgás nemzeti szimbólummá, nemzeti zászlóvá vált! Ennek keretebében olyan mentális támadás, offenzíva, merénylet bűnös áldozatává váltunk, melynek hatása a mai napig sem átléphető..!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. november 23. 07:03
szerintem nem az a kérdés, hogy ki a felelős mert nyilvánvaló, hogy azok akik a történtek közelében voltak hanem az, hogy kudarc volt itt valójában? és mível erre nagyon nincs egyértelmű válasz így bűnbak se lehet. Csak megjegyzem hogy Rossit 60% marasztalná, Orbán is ennyit fog kapni, Szoboszlait és más játékost se húznék ez alá és Csányi vagy a szakács se követett el végzetes hibát mint Irrapuatoban.
Válasz erre
0
0
