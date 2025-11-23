Szoboszlai, Orbán, Csányi vagy Rossi – végre kimondták, ki lehet a legnagyobb felelős a válogatott kudarcáért

Magyarország a politológusok mellett szövetségi kapitányok hazája is, vagy ahogy mondani szokás: „a magyar férfi két dologhoz biztos ért: a politikához és a focihoz.” Az írek ellen elbukott VB-selejtezővel meg is kezdődtek az országos méretű "szakértői elemzések", hogy kinek el elvinni a népharagot a kiesés miatt. Szoboszlai Dominik, Marco Rossi, Csányi Sándor neve is többször előkerült, és mivel a téma lázban tartja közvéleményt, a Mestertervben mi is megvitattuk a felelősség körét.

Szoboszlai kétségtelen a szívén viselte a kudarcot, de csak övé a felelősség is? (Fotó: Hegedűs Róbert)

G. Fodor Gábor a sport előtt kitért a mérkőzés közéleti vetületére is. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója úgy fogalmazott: „Nem az a kérdés, hogy kinek felelőssége, hanem hogy ki fog felelősséget vállalni. Mert a politikai mindent megtett: rendelkezésre bocsátotta ennek a sportnak a szükséges forrásokat. A kérdés az, hogy aki ezért felelős, például az MLSZ, az hogyan számol el a bizonyítványával?”