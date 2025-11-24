Ft
Robert Fico Magyarország törvény Európai Bizottság Szlovákia jog

Most érkezett: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország legszorosabb szövetségese ellen

2025. november 24. 10:13

Brüsszel szerint sérti az európai jog elsődlegességének elvét és veszélyezteti a diszkriminációmentességet, hogy Szlovákiában a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik és korlátozzák az LMBTQ-jogokat.

2025. november 24. 10:13
null

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen, miután Robert Fico miniszterelnök kormánya szeptemberben olyan alkotmánymódosításokat fogadott el, amelyek a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik az uniós joggal szemben és korlátozzák az LMBTQ-jogokat – írja a La Croix.

A cikk kiemeli, hogy

hasonló intézkedéseket vezetett be Magyarország is, amely ellen 2021 óta folyik uniós eljárás egy törvény miatt, amely tiltja a homoszexualitás említését kiskorúak előtt.

Az Európai Bizottság hangsúlyozza: ezek a lépések sértik az európai jog elsődlegességének elvét és veszélyeztetik a diszkriminációmentességet.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Robi54
2025. november 24. 13:41
A buziknak sem jár több jog,mint a többi polgárnak.
Válasz erre
0
0
piramis-2
2025. november 24. 13:02
"veszélyezteti a diszkriminációmentességet, hogy Szlovákiában a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik és korlátozzák az LMBTQ-jogokat." 1. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Még naná, hogy a nemzeti jog az első!!! 2. Nem léteznek LMBTQ jogok. Tehát azokat korlátozni is nehézségbe ütközik. Vannak elmebetegek, buzik perverzek, und so weiter... Azt sem bánom, ha ezek magukra LMBTQ féregként hivatkozzák. Ám ami nagyon fontos!!! Nincs több joguk mint a többieknek.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 24. 11:54
Valaki megmutatná azt a pontot az unió két alapszerződésében, amelyik deklarálná az uniós jog elsőbbségét a nemzeti jogokkal szemben? Előre is köszönöm. Spoiler: nincs ilyen. Ahogyan ezt már több állam alkotmánybírósága - már ahol van is ilyen - ki is mondta. Többek között még a német is.
Válasz erre
5
0
madre79
2025. november 24. 11:52
Ezt a szemét kurvát mikor rúgják ki?
Válasz erre
6
0
