Most érkezett: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország legszorosabb szövetségese ellen

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen, miután Robert Fico miniszterelnök kormánya szeptemberben olyan alkotmánymódosításokat fogadott el, amelyek a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik az uniós joggal szemben és korlátozzák az LMBTQ-jogokat – írja a La Croix.

