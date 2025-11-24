Most érkezett: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország legszorosabb szövetségese ellen

Olaszország is követi Magyarország példáját: betiltják az LMBTQ-érzékenyítést az iskolákban
Brüsszel szerint sérti az európai jog elsődlegességének elvét és veszélyezteti a diszkriminációmentességet, hogy Szlovákiában a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik és korlátozzák az LMBTQ-jogokat.
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákia ellen, miután Robert Fico miniszterelnök kormánya szeptemberben olyan alkotmánymódosításokat fogadott el, amelyek a nemzeti jog elsőbbségét hirdetik az uniós joggal szemben és korlátozzák az LMBTQ-jogokat – írja a La Croix.
hasonló intézkedéseket vezetett be Magyarország is, amely ellen 2021 óta folyik uniós eljárás egy törvény miatt, amely tiltja a homoszexualitás említését kiskorúak előtt.
Az Európai Bizottság hangsúlyozza: ezek a lépések sértik az európai jog elsődlegességének elvét és veszélyeztetik a diszkriminációmentességet.
A módosítások kimondják például, hogy a transznemű kiskorúak csak születési nemüknek megfelelő sportcsapatokban versenyezhetnének.
